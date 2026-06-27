Wimbledon, il programma di lunedì 29 giugno: Sinner apre sul Centrale, ci sono Darderi e Cocciaretto

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

È stato reso noto il programma del day 1 di Wimbledon 2026. Ad aprire il programma sul Centre Court, il campo Centrale dei Championships, come da tradizione è il campione in carica. Sarà Jannik Sinner (testa di serie n. 1) opposto a Miomir Kecmanovic a partire dalle ore 14:30 italiane. Subito dopo scenderà sui prati verdi di Londra anche la numero uno del mondo Aryna Sabalenka contro Teodora Kostovic, mentre chiuderà i battenti Novak Djokovic contro Yibing Wu. Sul Court 1, invece, order of play che prenderà il via alle 14:00 con Antonia Ruzic–Emma Raducanu, seguito da uno dei big match del primo turno, quello tra Marin Cilic e Daniil Medvedev. Nel terzo incontro saranno impegnate Magda Linette e Mirra Andreeva.

Il Court 2, apre con la sfida tra Jessica Pegula e Darja Vidmanova alle ore 12:00, mentre nel secondo match il padrone di casa Cameron Norrie affronta Michael Zheng. Si prosegue con il testa a testa tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Shevchenko, mentre il programma verrà chiuso da Tamara Korpatsch e Coco Gauff. Oltre a Jannik Sinner, ci saranno altri due italiani impegnati. Nel secondo match sul Court 10, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con Xinyu Wang in un confronto tutt’altro che scontato. La testa di serie n. 14 Luciano Darderi affronterà Ethan Quinn nel terzo incontro sul Court 15.