Draper riparte da Wimbledon: “Credo di poter battere Fritz, ma servirà una grande prestazione”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Jack Draper si presenta a Wimbledon con un esordio da brividi: al primo turno lo aspetta Taylor Fritz, uno degli avversari più pericolosi possibili sull’erba. Il britannico, reduce da un periodo complicatissimo sul piano fisico, ha raccontato in conferenza stampa il peso mentale degli infortuni, la necessità di ricostruire il corpo giorno dopo giorno e l’importanza di avere accanto Andy Murray nel proprio team. Draper ha spiegato di sentirsi finalmente in grado di competere ad alto livello, pur senza considerarsi ancora al cento per cento: “Credo di poter vincere, ma dovrò giocare un tennis incredibile”.

D. Che sensazione hai rispetto al percorso che hai fatto adesso, evitando magari di rientrare nei tornei un po’ troppo presto? Quando hai una voglia enorme di tornare in campo, come fai a trattenerti? Sei tu a fermarti o lasci che sia il tuo team a guidare questa decisione?

JACK DRAPER: Sì, sono sempre stato guidato dalle persone che ho intorno, senza dubbio. Penso che la natura dei miei infortuni, soprattutto quello che ho avuto dopo Wimbledon l’anno scorso, fosse estremamente complicata. È una di quelle situazioni in cui è difficile capire quando puoi spingere e quando invece non devi spingere.

Alla fine gioco anche uno sport molto aggressivo, in cui devi convivere con certe cose. A volte però è troppo. Altre volte no.

Io mi faccio sempre guidare dalle persone che ho intorno. Non giocherei da nessuna parte se ci fosse il rischio, per esempio, di peggiorare molto.

D. Ovviamente negli ultimi anni hai dovuto fare i conti con vari infortuni, a intermittenza. Puoi parlare del peso che questo può avere su una persona? Come hai gestito il fatto che il tuo corpo ti abbia tradito?

JACK DRAPER: È molto difficile. Penso che quando ero più giovane abbia avuto parecchi contrattempi. Poi ne sono uscito e ho vissuto un paio d’anni in cui non ne ho avuti. Ho fatto progressi incredibili.

Ripensando all’anno scorso, quando sono arrivato qui da numero 4 del mondo, mi sentivo in modo incredibile e non vedevo l’ora di affrontare tutto quello che sarebbe arrivato. Sentivo che stavo crescendo gradualmente, sempre di più: nella fiducia nel mio tennis, nel mio corpo, nella mia mente.

Poi arriva qualcosa che ti blocca improvvisamente, quando non te lo aspetti. Credo sia davvero difficile da accettare, soprattutto dopo essere già passato attraverso quello che hai passato in precedenza.

Sì, non sapevo che avrei avuto un anno come quello che ho avuto, con gli infortuni, senza poter giocare molto, vedendo il ranking scendere di nuovo fino quasi al punto di partenza.

Credo che, ancora una volta, tu debba accettare che quella è la situazione in cui ti trovi. Devi sempre cercare di guardare il lato positivo delle cose. Devo ricostruirmi e quasi ricominciare da capo.

Penso che il mio tennis non sia andato da nessuna parte, perché ogni giorno mi sono dedicato davvero a fare tutto il possibile affinché, quando fossi tornato in campo, come adesso, mi trovassi in una buona posizione.

Credo ancora, anche adesso dopo tutto questo tempo, di competere a un livello incredibilmente alto. Non vedo l’ora di risalire di nuovo.

D. Stai parlando con qualcuno, per esempio uno psicologo dello sport? C’è qualcosa che ti sta aiutando ad attraversare tutto questo?

JACK DRAPER: Sì, ovviamente parli con… ci sono molte persone intorno a me che mi hanno davvero aiutato. Sì, anche uno psicologo dello sport. Parlo molto anche con me stesso. Aiuta anche quello.

D. C’era una foto un po’ allarmante sul tuo Instagram: eri sdraiato sulla schiena, con parecchie cose su entrambe le ginocchia e ghiaccio ovunque. Era durante Eastbourne?

JACK DRAPER: No, no. Se guardi bene, lì avevo i capelli corti. Era un paio di mesi fa, quando stavo attraversando alcuni momenti difficili. Però sì, credo che in quel momento quella fosse la sensazione.

Sicuramente adesso ho molto più controllo su tanti aspetti del recupero. Ogni giorno è stato dedicato al recupero per il giorno successivo. Piano piano sto riportando il mio corpo a sentirsi alla grande.

D. Quanto ti senti vicino al cento per cento?

JACK DRAPER: Direi che la mia potenza, quando posso competere, è davvero buona. Mi muovo molto bene. Però continuo a dire che sono lontano dalla perfezione. Ci sto arrivando.

È stato un processo incredibilmente lungo, come dicevo. Mentalmente mi ha tolto tanto: tornare, poi tornare di nuovo, poi tornare ancora.

Allo stesso tempo sento di essere ora in una posizione in cui posso competere a un livello molto alto e giocarmela davvero con i migliori. C’è stato un periodo, anche all’inizio di quest’anno, in cui stavo compromettendo molte cose. Usavo corde in budello, cambiavo diverse aree del mio gioco, praticamente non mi allenavo quasi per niente.

Adesso sono in una situazione in cui il mio corpo regge quel carico e posso andare là fuori e competere.

D. Pensi che gli infortuni che hai avuto, soprattutto quest’anno, siano stati tutti sfortuna? O pensi che ci sia un problema più profondo? Nel tennis vediamo sempre più infortuni: polsi, gomiti, spalle. Pensi che qualcosa sia cambiato? Sei preoccupato che il tuo corpo non riesca a reggere il carico?

JACK DRAPER: Penso che il mio infortunio al braccio, per esempio, sia stato qualcosa che non potevo prevedere. È stata sfortuna. Con i muscoli è più una questione di carico. Anche con le ossa è una questione di carico.

Credo che, in uno sport in cui competiamo tutto il tempo, ci alleniamo tutto il tempo e cerchiamo di far progredire il nostro gioco… L’anno scorso, per esempio, direi di aver fatto bene nei Masters 1000. Stavo davvero cercando di sviluppare il mio gioco e di spingerlo sempre di più, settimana dopo settimana, per raggiungere quei ragazzi come Alcaraz e Sinner, che ovviamente giocano a un livello incredibilmente alto. E mi sono rotto.

Penso che la situazione del tennis maschile, soprattutto in questo momento, sia abbastanza preoccupante. La quantità di infortuni, in particolare tra i giovani: Musetti, so che Fils ha avuto molti problemi, il polso di Alcaraz. Quando guardavo i tabelloni delle settimane in cui ero fuori, era tutto spalla, braccio, polso. Che dipenda dalla qualità delle palle… Non credo che oggi ci siano più partite o cose del genere.

Penso sicuramente che gli atleti stiano diventando migliori, colpiscano la palla più forte e si muovano meglio. Secondo me bisogna davvero guardare con molta attenzione a quello che stiamo facendo nel circuito. Sicuramente anche allo stato dei Masters 1000, agli eventi su dodici giorni.

Quando ero un top 10 ero coinvolto in quelle conversazioni. Ora non lo sono. Quindi mi interessa un po’ meno di quello che dico.

Credo che i tornei soffriranno molto se non cambierà qualcosa. Penso che sia un argomento davvero importante. Spero che, col passare del tempo, le cose cambino.

D. Che effetto fa avere Andy qui come parte del tuo team a Wimbledon? Ti ha dato qualche consiglio o indicazione specifica per questo torneo?

JACK DRAPER: Sì, penso che averlo intorno aiuti molto. Come ho sempre detto, è una delle mie più grandi fonti d’ispirazione. Quando hai a che fare con la pressione del torneo di casa, credo che in realtà non ci siano molti consigli che possa darmi.

Penso che il solo fatto che sia qui, che sia presente accanto a me, non solo adesso ma nelle ultime settimane, abbia davvero aiutato la mia fiducia.

Non è stato affatto un periodo facile. Il fatto che lui sia stato intorno a me per aiutarmi a orientarmi in questa fase, per riportarmi in campo, per riportarmi a competere, è stato molto, molto speciale. Penso che sia solo l’inizio.

Andy ovviamente ha affrontato una quantità incredibile di cose durante la sua carriera. Ho un’enorme ammirazione per quello che ha fatto. Credo che quella che abbiamo sarà una grande collaborazione.

D. Ti racconta molte storie? Gli hai chiesto delle sue vittorie qui?

JACK DRAPER: No, no, non l’ho fatto. Penso sia una cosa delicata. I giocatori ovviamente hanno le loro esperienze. Sono sicuro che Andy abbia attraversato tante emozioni diverse. Credo che abbia detto pubblicamente che non è stato il periodo più privo di stress della sua vita. Immagino che questo sia una testimonianza del lavoro duro e della dedizione.

Penso che se fai tutte le cose giuste, se competi davvero duramente, se curi il recupero, se ti occupi di tutti questi aspetti, è questo che renderà tutto più facile quando andrai là fuori a competere. Credo che Andy sia un esempio perfetto di professionalità assoluta.

D. Eri uno dei firmatari originari della lettera agli Slam. Sostieni ancora i giocatori che hanno protestato al Roland Garros e qui?

JACK DRAPER: Sì, quando ho firmato la lettera, per me aveva sicuramente molto senso per quanto riguarda il benessere dei giocatori e l’attenzione ad alcune piccole cose. Penso che gli Slam possano sicuramente contribuire di più, considerando quanto incassano. Credo che l’ATP, in generale, faccia un ottimo lavoro su questo.

Penso che Wimbledon quest’anno abbia fatto davvero un lavoro fantastico nell’aumentare il montepremi. Stanno facendo anche altre cose dietro le quinte che aiutano davvero i giocatori.

Sì, credo che Wimbledon come torneo, e tutti gli Slam in generale, a dire il vero, stiano migliorando ogni anno. Penso che sia stata una buona cosa avere più attenzione su ciò che restituiscono ai giocatori.

D. Il tuo movimento al servizio sembra essere tornato a qualcosa di più vicino a quello che avevi prima. È corretto?

JACK DRAPER: Sì.

D. Qual è il ragionamento dietro questa scelta?

JACK DRAPER: In origine, con il servizio, avevo avuto un infortunio al braccio un paio d’anni fa, quindi stavo cercando di capire quali cambiamenti potessi fare. Uno di questi era la posizione platform. Immagino che serva a evitare di lanciare la palla troppo avanti, così non usi continuamente il braccio. Ho usato la platform per un po’, lanciando la palla più dietro la testa. Penso che aiutasse il braccio. Non necessariamente aiutava il ginocchio, e questo non era il massimo.

Quindi sì, penso che nel tempo, anche dal punto di vista della prestazione, mi sia sempre piaciuto avere il servizio con il passo in avanti. Solo che in quel momento stavo cercando disperatamente di fare tutto il possibile per aiutare il braccio. Con la platform stance mi sono un po’ allontanato dalla prestazione.

Non è un cambiamento facile. Tornare al passo in avanti e al servizio pinpoint, facendo anche qualche altro aggiustamento, spero che col tempo venga fuori davvero bene.

D. Il braccio è stato a posto?

JACK DRAPER: Sì, sì.

D. Abbiamo appena avuto Serena qui. Martedì Maya Joint dovrà affrontarla. Quando tu hai giocato contro Novak qui cinque anni fa, credo fosse il tuo debutto in uno Slam, come hai vissuto l’esperienza di affrontare qualcuno che presumibilmente era stato un tuo idolo da ragazzo? Ripensandoci, pensi che avresti fatto questo o quello in modo diverso?

JACK DRAPER: Sì, ripensandoci, giocare contro Novak è stata un’esperienza davvero speciale. Ricordo che ero ad Aorangi quando stavano facendo il sorteggio, ho visto il suo nome e poi il mio. Ho pensato: “Wow”. Ho avuto qualche giorno per pensarci.

In un certo senso è stato difficile, perché direi che una delle lezioni più grandi che ho imparato giocando contro di lui — e poi l’ho visto anche dopo, giocando altre partite quando sono entrato nel circuito — è stata quasi quella di non giocare la partita il giorno prima.

Quando ho giocato contro di lui, stavo già preparando i grip. La sera prima ero già concentrato, ascoltavo Il Gladiatore. Stavo praticamente giocando la partita cinque ore prima ancora di affrontarlo. È un match al meglio dei cinque set. È duro, è una lunga battaglia.

Ricordo solo di aver giocato il primo set e di aver pensato: “Sto già giocando questa partita nella mia testa da un giorno, sono distrutto”. Ovviamente poi lui ha mostrato la sua classe.

Quel giorno, inoltre, il campo era estremamente scivoloso. Me lo ricordo. Era una di quelle situazioni in cui avevo appena iniziato. Giocavo i Futures. Non sapevo più cosa stessi facendo con il tennis. Tutti i miei sogni di giocare gli Slam e le grandi partite sembravano essere scomparsi quando giocavo i Futures, senza nessuno presente, senza nessuno a guardare, in posti difficili.

Giocare contro di lui sul Centre Court mi ha ricordato perché amavo questo sport e perché volevo diventare un grande giocatore.

D. Hai parlato spesso di quanto la tua vita ruoti intorno al tennis. Hai detto di non avere molto al di fuori di quello. Quando eri fuori dal circuito, hai fatto qualcosa per distrarti da ciò che stavi attraversando, dal pensare al tennis e al fatto di non essere in campo? O era qualcosa che avevi costantemente in mente?

JACK DRAPER: È stato difficile perché sì, direi di essere una persona totalmente immersa nel tennis. Soprattutto negli anni in cui stavo crescendo, non c’era molto tempo per altro. Era solo tennis, tennis, tennis. Immagino che l’ultimo anno circa sia stato una grande esperienza di apprendimento.

Quando quella cosa ti viene tolta, ti chiedi che cos’altro hai nella tua vita. Perché nel tennis viaggi continuamente, giochi davanti alla gente, hai una grande dose di dopamina. Sei sempre in progressione. Anche le vittorie e le sconfitte ti danno quella fiamma.

Quando invece non hai tutto questo per un lungo periodo, in un certo senso ti manda un po’ fuori strada. Sei quasi confuso. Penso di aver provato a tenermi occupato con altre cose. Ho provato ad allontanarmi un po’.

Però sì, non è stato facile, soprattutto non guardare davvero il tennis. Dovevo semplicemente starne lontano. Guardare tennis mi faceva arrabbiare, perché volevo essere là fuori.

Ho passato molto tempo, credo, lavorando su altre aree del mio tennis, come l’aspetto mentale. Non mi sono fermato fisicamente. Ho cercato di restare il più in forma possibile, perché il punto è che non sai mai quando svolterai, non sai mai quando potrai farlo di nuovo.

Immagino sia stato un periodo difficile, sì. (sorride)

D. Quando sei tornato a Dubai, hai partecipato a uno di quei video social digitali. La domanda era qualcosa tipo: “Che cosa scriveresti nell’ultima nota del tuo telefono?”. Tu hai scritto “Jobs”. Era una battuta? Te lo ricordi?

JACK DRAPER: Sì, non lo so. Credo fosse qualcosa tipo: qual è l’ultima cosa nelle tue note o qualcosa del genere. Io ho scritto tipo “jobs”, cose da fare.

Quando mi viene in mente qualcosa, che sia prendere le cavigliere, le corde, non voglio dimenticare queste cose. Oppure iscrivermi a un torneo. Devo ricordarmi queste cose. Con tante altre cose in corso, mi assicuro di metterle nelle note. Ho detto “daily appearance”, sì.

D. Hai adottato nuovi metodi di recupero? Hai iniziato a usare qualcosa di più tecnologico per il recupero?

JACK DRAPER: Sì, sicuramente inizi a guardare ogni cosa quando hai un infortunio di questo tipo. Ho sicuramente approfondito di più il sonno, la nutrizione. Ho sempre fatto queste cose abbastanza bene, ma probabilmente ora sono a un livello d’élite. Bagni nel ghiaccio. Mi sono orientato molto di più verso questo tipo di cose.

Spero che questo possa aiutare la longevità della mia carriera, magari proprio passando attraverso questa esperienza adesso. Però non è facile, perché vorresti essere libero da tutte quelle cose che ti dicono essere quasi importanti quanto l’allenamento: mangiare, dormire, trovare il tempo per tutto questo. Sì, ho sicuramente imparato moltissimo su questo lato delle cose.

Penso sia una questione delicata, perché gran parte del recupero sta proprio in queste cose. Ovviamente ci sono molti altri aspetti: terapia con luce rossa, saune. Ma mi sono concentrato molto di più sulle cose principali.

D. Sul match contro Taylor: che tipo di sfida sarà per te?

JACK DRAPER: Sì, ovviamente sarà incredibilmente difficile. Sapevo che, arrivando a questo torneo senza essere testa di serie, avrei potuto pescare chiunque. Penso che Taylor sia un grande agonista. Abbiamo giocato, credo, cinque o sei volte. Ogni volta è stata una vera battaglia. Si è sempre deciso su chi riusciva a giocare meglio nei momenti chiave.

Direi anche che, quando abbiamo giocato, abbiamo tirato fuori il meglio l’uno dall’altro. Questo è positivo. Ovviamente non ci sono molti sorteggi più duri di questo. Penso sia importante concentrarmi sulla mia preparazione. Credo ovviamente di poter vincere la partita. Ma devo giocare un tennis incredibile, competere duramente ed essere pronto.