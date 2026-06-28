Wimbledon, Bellucci con tutore e stampelle. Arriva il forfait ufficiale

Brutta tegola per uno degli italiani più a suo agio sui prati a poche ore dall’inizio del torneo di Wimbledon.
Mattia Bellucci è stato visto camminare con le stampelle per l’All England Club e con il ginocchio destro protetto da un grosso tutore.
Già nella serata di sabato era uscito zoppicando dal campo di allenamento, ed evidentemente durante la notte le cose non sono migliorate. A questo punto la sua partecipazione al torneo appare un grande punto interrogativo.
Il suo esordio contro l’americano Zachary Zvajda è programmato come secondo incontro sul campo 11 nella giornata di martedì, quindi ci sono ancora diverse ore per poter tentare un recupero.
AGGIORNAMENTO 17:50 – Bellucci ha annunciato ufficialmente il forfait e sarà sostituito dal lucky loser spagnolo Pablo Llamas Ruiz