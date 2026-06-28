Wimbledon

Wimbledon, Bellucci con tutore e stampelle. Arriva il forfait ufficiale

L'azzurro non giocherà i Championships, guai al ginocchio durante un allenamento

Di Vanni Gibertini
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
🔒 Ubitennis Paywall
Un messaggio dal direttore
Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Brutta tegola per uno degli italiani più a suo agio sui prati a poche ore dall’inizio del torneo di Wimbledon.

Mattia Bellucci è stato visto camminare con le stampelle per l’All England Club e con il ginocchio destro protetto da un grosso tutore.

Già nella serata di sabato era uscito zoppicando dal campo di allenamento, ed evidentemente durante la notte le cose non sono migliorate. A questo punto la sua partecipazione al torneo appare un grande punto interrogativo.

Il suo esordio contro l’americano Zachary Zvajda è programmato come secondo incontro sul campo 11 nella giornata di martedì, quindi ci sono ancora diverse ore per poter tentare un recupero.

AGGIORNAMENTO 17:50 – Bellucci ha annunciato ufficialmente il forfait e sarà sostituito dal lucky loser spagnolo Pablo Llamas Ruiz

🎾 Gioca con noi
Gioca al nostro Fantatennis
Crea la tua squadra per Wimbledon e sfida la community Ubitennis. Scarica la nostra app o gioca dal web!
Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Stefanos Tsitsipas - ATP Madrid 2026 (@ X MutuaMadridOpen)
Tsitsipas saluta ancora papà Apostolos: “Non credo che lavoreremo più insieme”
Interviste
TV e Rete: Wimbledon in esclusiva su SKY e NOW con 750 ore live (29 giugno-12 luglio)
Tennis e TV
Flavio Cobolli - Roland Garros 2026 (foto X @rolandgarros)
Wimbledon, Cobolli: “Zverev mi ha detto che giocherò tante altre finali Slam”
Interviste
Serena Williams (Foto X @usopen)
Wimbledon, Serena Williams torna in singolare: “Forse questa è l’ultima occasione”
Interviste