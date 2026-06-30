Wimbledon, pronostici: Berrettini deve vincere, Paolini sfavorita contro la n.195 WTA!

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Due sconfitte e una vittoria, quella di Jannik Sinner. Questo il borsino italiano dopo la prima giornata di Wimbledon 2026. Oggi c’è l’occasione, e probabilmente l’obbligo, di poter fare meglio. Di dover fare meglio. Sei italiani in campo, quattro nel singolare maschile, due nel femminile. La partita di cartello (da guardare con affetto, come suggerisce Luca Baldissera) è ovviamente Berrettini-Wawrinka. L’azzurro giocherà sul Campo 1 contro lo svizzero alla sua ultima apparizione a Wimbledon.

Un palcoscenico prestigioso per una partita tra grandi, che avrà molto da dire sulle condizioni dell’azzurro. Se Berrettini dovesse stare bene, è chiaro che dovrebbe gestire tranquillamente le ultime resistenze dello svizzero, che a Wimbledon non ha mai brillato. Ed infatti le quote premiano Matteo: 1,26-3,80 su Betsson e Netwin, 1,28-3,75 su Starvegas. L’azzurro è super favorito, ma dovrà prima di tutto essere al meglio delle condizioni fisiche per giustificare il pronostico. Simile a quello di Flavio Cobolli.

Gli altri azzurri a Wimbledon: solo Arnaldi sfavorito

Flavio giocherà sul Campo 2 contro Mariano Navone. Che, per quanto sia sempre un osso duro, di certo non è sull’erba che esprime il proprio miglior tennis. Sicuramente Wimbledon presenta condizioni più agevoli per Cobolli, memore anche dei quarti dell’anno scorso. Ed infatti le quote quasi sembrano ignorare completamente le possibilità dell’argentino. La vittoria dell’azzurro è 1,25-3,90 su Betsson e Starvegas, 1,30-3,60 su Netwin. Navone è pur sempre il n.38 al mondo, ma il ritmo di Flavio, migliorato molto anche al servizio, su erba potrebbe essere per lui intollerabile.

Nell’altro incrocio Italia-Argentina il pronostico strizza l’occhio, pur di poco, a Lorenzo Sonego. Due volte in ottavi qui, ultima lo scorso anno, il torinese ha tutte le armi per battere Tomas Martin Etcheverry. Il n.29 del seeding serve molto bene, e questo gioca a suo favore. Ma sull’erba di Wimbledon Sonego sa interpretare bene le condizioni, bilanciando tra potenza e variazioni. Probabile che si arrivi al quinto set, di sicuro almeno al quarto. Lo tradisce anche l’equilibrio delle quote, leggermente a favore italiano: 1,80-1,98 su Betsson e Starvegas, 1,78-2,04 su Netwin.

In parole povere, l’unico sfavorito al maschile è Matteo Arnaldi. La 32esima testa di serie affronterà Quentin Halys, che qui lo scorso anno batté Medvedev. Il francese è dotato di un ottimo servizio, e da fondo sa tenere una buona costanza. Se l’azzurro giocasse al meglio, potrebbe ribaltare il pronostico, che vede Halys in vantaggio: 1,66-2,18 su Betsson e Starvegas, 1,65-2,25 su Netwin. Anche se la vera sorpresa nelle quote riguarda Jasmine Paolini.

Paolini: ancora difficoltà?

La n.13 del tabellone, finalista nel 2024, parte indietro nei confronti di Robin Montgomery. La qualificata americana, n.195 al mondo, sta giocando il miglior tennis della carriera, mostrandosi una grande giocatrice soprattutto sull’erba, dove viene da nove vittorie di fila. Mentre Jas è a secco di successi dal 25 maggio. Una partita molto difficile, come le quote ben illustrano: 1,60-2,28 su Betsson e Starvegas, 1,62-2,30 su Netwin. Tutto in favore di Montgomery, che con il suo gioco dinamico e le curve mancine può oggettivamente mettere in difficoltà Paolini (e batterla, approfittando del suo periodo problematico).

Come saranno grandi le difficoltà per Tyra Grant. Al primo tabellone Slam della carriera fronteggerà Katie Boulter sull’erba di Wimbledon, quella di casa sua. Una giocatrice che si esprime meglio qui che su qualsiasi altra superficie, ben più esperta e con il pubblico dalla sua. Se Grant starà bene potrà sognare il colpaccio, ma dovrà muoversi al meglio e fare davvero male con i colpi da fondo. Le quote, in effetti, sono serrate: 1,36-3,10 su Betsson e Starvegas, 1,36-3,15 su Netwin. Non sarà una giornata semplicissima per il tennis azzurro.