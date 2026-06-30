Wimbledon: Tyra Grant super! Netta vittoria al debutto Slam contro Boulter

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[Q] T. Grant b. K. Boulter 6-4 6-2

1h06′. Tanto è bastato a Tyra Caterina Grant per liquidare il suo esordio in un Major, annichilendo la britannica Katie Boulter con il punteggio di 6-4 6-2. Un match mai in discussione per la classe 2008, che tanto potrà farci divertire negli anni a venire. Seguita quest’anno da coach Matteo Donati, l’azzurra non aveva mai giocato sull’erba – se non a livello Junior – fino a settimana scorsa, quando partendo dalle qualificazioni ha messo in fila l’australiana Taylah Preston, la taiwanese Joanna Garland e la francese Harmony Tan.

Una vittoria di carattere, giocando sempre in spinta, senza mai arretrare, da veterana o quasi. Dall’altra parte della rete c’è da dire che Boulter non ha rappresentato un test probante: troppo fallosa e discontinua al servizio per reggere l’onda d’urto dell’azzurra, sotto gli occhi lucidi di papà Tyrone, ex cestista, in tribuna. Ora Grant, attende al secondo turno la vincente della sfida tra la testa di serie n. 21, la ceca Marie Bouzkova, e l’australiana Talia Gibson.

Primo set: Grant sfrutta l’unico passaggio a vuoto di Boulter

Dopo i primi due game interlocutori, Tyra Grant piazza subito un break nel terzo, complici ben due doppi falli di Katie Boulter. L’azzurra è molto solida da fondo campo, specie con il rovescio, con cui trova soluzioni vincenti con relativa facilità. A volte pecca un po’ di esuberanza (cinque doppi falli nel set), ma è necessaria per tenere alta l’intensità di gioco e la pressione sulla britannica. Dopo il passaggio a vuoto che le è costato il break, Boulter trova confidenza con la sua prima palla, concedendo poco o nulla a Grant in risposta. Tyra però non si scompone, e gioca i suoi game al servizio con calma serafica, anche in frangenti più delicati. Senza ulteriori intoppi l’azzurra chiude il primo parziale 6-4 in 33′.

Secondo set: Grant dilaga, Boulter si inchina

Anche il secondo set si apre come il precedente, con una dinamica identica. Grant strappa il servizio a Boulter nel terzo gioco, approfittando di altri due doppi falli della sua avversaria. Tyra si attesta su un ottimo rendimento al servizio in questa ripresa, molto solida anche con la seconda, che invece era stata l’unica nota dolente del primo set. Dall’alto dei suoi 18 anni la condizione fisica dell’azzurra è eccellente, e il contrasto con la britannica sotto questo punto di vista è evidente. Il secondo e definitivo break della classe 2008 arriva sul 4-2, con Tyra che mette pressione in risposta e Boulter che non regge lo scambio da dietro. Dopo 34′ di grandissimo tennis, la figlia d’arte chiude con una vittoria la sua prima partita in uno Slam con il punteggio di 6-4 6-2.