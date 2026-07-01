Wimbledon, il programma di giovedì 2 luglio: Berrettini e Fils sul Centrale, Paolini chiude il Campo 2

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Palinsesto ricco di grandi sfide quello di giovedì 2 luglio, data in cui si svolgerà la quarta giornata di Wimbledon. Nella seconda tranche del secondo turno saranno quattro gli azzurri impegnati nel tentativo di raggiungere Jannik Sinner, vittorioso in tre set su Nuno Borges, allo step successivo e continuare la propria corsa ai Championship. Equamente divisi, due nel tabellone maschile e altrettante in quello femminile. Lorenzo Sonego e Tyra Caterina Grant saranno attesi dal proverbiale mezzogiorno di fuoco, con il piemontese e l’italo-americana ad aprire le danze rispettivamente sul Campo 14 e Campo 12.

Se la teenager azzurra è chiamata all’impresa contro Marie Bouzkova, quarti di finale nel 2022, ci sono molti più margini per un ritrovato Sonego che affronterà il canadese Gabriel Diallo. Sul Centrale, invece, giocherà Matteo Berrettini che si interpone alle due sfide femminili che vedranno protagoniste, in ordine, la campionessa in carica Swiatek con Karolina Pliskova e Rybakina-McNally. Quella del romano contro Arthur Fils sarà la seconda sfida del campo principale.

Ancora più tardi sarà la volta di Jasmine Paolini. La finalista del 2024 avrà il compito di chiudere il Campo 2 e sfiderà Viktorija Golubic, i precedenti dicono 2-1 per l’elvetica, non prima delle ore 17:30. Flavio Cobolli, uscito indenne dalla due giorni con Mariano Navone, sarà dirottato sul Campo 3 e affronterà James Duckworth non prima delle 15:30. Azzurri a parte, da segnalare per gli appassionati anche le sfide del Campo 1 dove si esibirà Sascha Zverev con Valentin Royer non prima delle 15:30. Nella stessa cornice, subito dopo la sfida del tedesco e del francese, ci sarà l’interessante confronto tra Jakub Mensik e Grigor Dimitrov.