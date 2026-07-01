Wimbledon

LIVE Wimbledon 2° turno: Sinner e Borges in campo

La diretta scritta del match di secondo turno fra Jannik Sinner e il portoghese Nuno Borges

Di Michelangelo Sottili
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Jannik Sinner – Wimbledon 2025 (foto via Twitter @Wimbledon)
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Dopo le fatiche del primo turno contro Miomir Kecmanovic, la corsa di Jannik Sinner verso la difesa del titolo di Wimbledon prosegue con la sfida che lo vede opposto al portoghese Nuno Borges, già battuto dall’azzurro quattro anni fa a Sofia.

6 min ago01/07/2026 15:16

Sinner – Borges 6-6

Borges arriva al tie-break con il 79% di prime. 32% di colpi in attacco per lui, 25% per Sinner.

10 min ago01/07/2026 15:11

Sinner – Borges 5-5

Il portoghese ha perso un punto negli ultimi tre game al servizio…

15 min ago01/07/2026 15:06

Sinner – Borges 4-4

Non si gioca sul servizio di Jannik, oltre metà delle battute non gli torna indietro, ma l’azzurro è impreciso nei turni di risposta (e Nuno gioca bene).

23 min ago01/07/2026 14:59

Sinner – Borges 3-3

Dopo le chance iniziali, si prosegue sui binari dei servizi.

24 min ago01/07/2026 14:57

Nel frattempo, match Cobolli…

Alla ripresa del gioco sospeso ieri sera, Flavio annulla sei set point a Navone chiude il match 1-6 7-6(5) 6-3 7-6(8)

28 min ago01/07/2026 14:53

Sinner – Borges 2-2

Dopo la paura di seguire a rete un buon colpo che per poco gli costa la battuta in apertura, Nuno dimostra di aver imparato la lezione. Jannik perde il primo punto al servizio con un dritto in avanzamento steccato, poi piazza l’ace per il 2 pari.

36 min ago01/07/2026 14:45

Sinner – Borges 1-1

Jannik si procura subito il 15-40 in risposta, ma non sfrutta quelle palle break (la prima, soprattutto) e un vantaggio esterno e Nuno tiene, presto raggiunto da Sinner.

45 min ago01/07/2026 14:36

Sinner – Borges 0-0

Nuno ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

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