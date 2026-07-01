LIVE Wimbledon 2° turno: Sinner e Borges in campo

Dopo le fatiche del primo turno contro Miomir Kecmanovic, la corsa di Jannik Sinner verso la difesa del titolo di Wimbledon prosegue con la sfida che lo vede opposto al portoghese Nuno Borges, già battuto dall’azzurro quattro anni fa a Sofia.
Sinner – Borges 6-6
Borges arriva al tie-break con il 79% di prime. 32% di colpi in attacco per lui, 25% per Sinner.
Sinner – Borges 5-5
Il portoghese ha perso un punto negli ultimi tre game al servizio…
Sinner – Borges 4-4
Non si gioca sul servizio di Jannik, oltre metà delle battute non gli torna indietro, ma l’azzurro è impreciso nei turni di risposta (e Nuno gioca bene).
Sinner – Borges 3-3
Dopo le chance iniziali, si prosegue sui binari dei servizi.
Nel frattempo, match Cobolli…
Alla ripresa del gioco sospeso ieri sera, Flavio annulla sei set point a Navone chiude il match 1-6 7-6(5) 6-3 7-6(8)
Sinner – Borges 2-2
Dopo la paura di seguire a rete un buon colpo che per poco gli costa la battuta in apertura, Nuno dimostra di aver imparato la lezione. Jannik perde il primo punto al servizio con un dritto in avanzamento steccato, poi piazza l’ace per il 2 pari.
Sinner – Borges 1-1
Jannik si procura subito il 15-40 in risposta, ma non sfrutta quelle palle break (la prima, soprattutto) e un vantaggio esterno e Nuno tiene, presto raggiunto da Sinner.
Sinner – Borges 0-0
Nuno ha vinto il sorteggio e scelto di servire.
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