Wimbledon, Swiatek: “Il titolo dell’anno scorso? La vittoria più incredibile della mia carriera”

Non è stato un inizio facile per Iga Swiatek. A Wimbledon, la campionessa uscente è stata trascinata al terzo set da Taylor Towsend al primo turno. “Non è semplice tornare in campo da campionessa in carica”, ha affermato la polacca in conferenza stampa. “Sono contenta di aver superato l’incontro. Mi sembra di aver giocato in modo davvero solido e molto bene nel primo e nel terzo set. Nel secondo ci sono stati sicuramente alcuni momenti difficili, ma sono contenta di averli superati e di averli affrontati con determinazione”, ha continuato la numero 3 del mondo, che ricordiamo non aver ancora raggiunto una finale in stagione. Di seguito, ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti dopo la vittoria.

D: Le emozioni che hai provato alla fine della partita sono sembrate come un grande sfogo. Sono curioso di sapere cosa ci sia dietro. E, ora che hai dato sfogo ad alcune di quelle emozioni, ti senti forse più leggera?

Iga Swiatek: “Penso che l’intero processo di giocare da campionessa in carica, nel primo match di giornata, sia sicuramente molto emozionante. L’anno scorso qui è successa probabilmente la cosa più incredibile della mia carriera tennistica. Oggi è stato un mix di emozioni diverse. Nel complesso, sono felice di aver ottenuto la vittoria e di poter avere un’altra occasione per giocare su questo campo”.

D: In campo hai detto che quest’anno i tuoi risultati al terzo set non sono stati un granché. Era una cosa che ti preoccupava e che sentivi di dover superare?

Iga Swiatek: “Forse ci avevo pensato a un certo punto. Allo stesso tempo, in campo non c’è tempo per pensare a cose del genere. Volevo solo cambiare quella situazione perché quello era il momento giusto. Ogni partita è importante. Quindi, proprio per questo, nell’ultimo periodo ho semplicemente sentito che forse non era così facile per me accettare di aver perso alcuni set quest’anno, soprattutto perché alcuni mi sono sfuggiti di mano. Ma oggi nel terzo set ho avuto più calma per superare la situazione e sapevo come giocare. Mi sono davvero affidata a questo”.

D: Nel primo set hai realizzato 11 colpi vincenti e commesso solo 4 errori non forzati. Nel secondo set è stato esattamente il contrario. So che è da un po’ che fai i conti con questo problema, ma quanto è frustrante quando riesci a giocare a un livello così alto e poi c’è un calo? Che strategia stai adottando per superare questa situazione?

Iga Swiatek: “Credo di aver avuto qualche difficoltà all’inizio dell’anno ad accettarlo. Oggi mi sono resa conto che in realtà non ha molta importanza, perché ho ancora il terzo set da giocare. Non posso davvero pensare a tutti questi errori. Sapevo di avere la partita dalla mia parte, quindi dovevo solo essere più concentrata e magari non lasciare margini troppo ampi, allo stesso tempo senza correre rischi eccessivi. Ho anche avuto l’impressione che all’inizio del secondo set Taylor abbia spinto un po’ di più e sia andata a rete con maggiore efficacia rispetto ad alcune volée che aveva sbagliato nel primo set. Alla fine, ci sono sempre due persone che giocano. Se lei magari non avesse spinto, forse io non avrei commesso quegli errori. Mi è sembrato che alla fine del secondo set la partita fosse più equilibrata. Non è che stessi giocando male o qualcosa del genere. Quindi, sono entrata nel terzo set sapendo che dovevo ricominciare da capo”.