Wimbledon, Wawrinka: “Un ricordo speciale qui? Quella vittoria su Karlovic…”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Stan Wawrinka saluta Wimbledon per l’ultima volta. Nel modo migliore possibile, giocando un super match contro Matteo Berrettini, andando sei volte a un punto dall’essere due set a zero. Alla fine, la forza e la qualità dell’azzurro sui punti importanti finisce per fare la differenza in suo favore. Ciononostante, rimane una grande partita quella del commiato di Stan The Man, emozionato anche in conferenza stampa.

D: Immagino che per te questo Slam non sia stato all’altezza degli altri tre, ma cosa ha significato Wimbledon per te nel corso degli anni?

Wawrinka: “Per un giocatore è sempre speciale. Penso che qui si provi sempre una sensazione diversa non appena si arriva. Credo che la storia di questo sport, la storia del tennis, sia davvero unica in questo posto. Per quanto sia sempre bello guardarlo in TV quando sei più giovane, la prima volta che vieni qui, l’emozione che provi semplicemente passeggiando è davvero speciale. E a distanza di oltre 20 anni, provo ancora la stessa sensazione quando torno qui. Ricordo uno dei primi anni in cui ho affrontato Karlovic, vincendo 9-7 al quinto set su un campo piccolo, probabilmente il Campo 6 o qualcosa del genere. È stato speciale. Ho avuto l’occasione di giocare contro Roger sul Centre Court, nei quarti di finale e ho affrontato anche Gasquet. Ho dei ricordi straordinari qui“.

D: In qualche momento della tua carriera, dopo aver vinto a Melbourne, a Parigi e allo US Open, hai mai desiderato spuntare questa voce dalla lista, ovvero aggiungere il trofeo di Wimbledon al tuo palmares? Voglio dire, l’erba era una superficie così particolare.

Wawrinka: “Non ho mai guardato così lontano, nemmeno negli altri tornei del Grande Slam. Non sono mai venuto agli Slam pensando: ‘Oh, voglio davvero vincere proprio quello’. Sono sempre venuto qui con l’intenzione di dare il massimo, ovviamente, proprio come negli altri Slam. Sono arrivato ai quarti di finale un paio di volte. Penso che l’erba sia sempre stata un po’ più impegnativa per me, per il mio gioco, ma anche per il modo in cui acquisisco fiducia. Mi piace avere più tempo a disposizione in campo. Prima c’erano meno tornei, e la preparazione durava solo due settimane. Mi piace acquisire fiducia giocando molte partite, partecipando a quei tornei. E l’erba è sempre stata un po’ speciale, ovviamente. Se non hai completa fiducia nel tuo gioco, se esiti anche solo un po’, ne paghi subito le conseguenze.

Quindi questo è uno dei motivi, uno dei tanti, per cui qui non ho mai ottenuto risultati migliori. Ma alla fine, penso di aver dato il massimo che potevo, proprio come negli altri tornei dello Slam. Penso che arrivare ai quarti di finale sia già stato un ottimo risultato per me, e sono contento di ciò che ho raggiunto qui a Wimbledon“.

D: Tra i giocatori ancora in attività, con chi ti piacerebbe disputare la tua ultima partita?

Wawrinka: “Non si sceglie mai. Non mi pongo mai domande del genere, non si sceglie il tabellone, non si sceglie chi si dovrà affrontare, almeno per quanto mi riguarda. Ripeto, vedrò a quali tornei parteciperò ancora e affronterò chiunque mi capiti“.

D: Congratulazioni per la tua straordinaria carriera, senza dubbio una delle migliori. Riesci a immaginare di trasmettere tutta la tua esperienza ai giocatori più giovani, magari in futuro? Ti vedremo forse come allenatore nel circuito?

Wawrinka: “Mi piace sempre parlare di tennis. Cerco di dialogare con le nuove generazioni. Per me è sempre stato estremamente interessante. Mi piace restituire qualcosa se posso essere d’aiuto in qualche modo. È una cosa che mi ha sempre dato soddisfazione durante la mia carriera. Penso che diventare allenatore non sia una prospettiva a breve termine, questo è certo. Tra qualche anno, non lo so. Ma l’anno prossimo, sicuramente no“.

D: Ci sono tantissimi bambini che tifano per te durante la partita. Come ti senti quando senti così tanti bambini che ti incitano?

Wawrinka: “Per me è la sensazione più bella del mondo vedere i ragazzini, innanzitutto, presenti ai tornei e che mi sostengono. Sarà sempre qualcosa di speciale. Uno dei motivi per cui ho continuato a giocare così a lungo è proprio grazie ai tifosi e all’emozione che provo e che condivido con loro quando gioco le partite. Anche stasera è stata davvero speciale. Un tifo incredibile, un’atmosfera incredibile, giocando contro Matteo che è un grande amico, una persona fantastica. Abbiamo dato vita a una bella battaglia e sono contento di quella partita di stasera“.

D: Complimenti per tutta la tua carriera. Mi hai ricordato Jimmy Connors a 39 anni, quando giocava in modo incredibile, come un vero guerriero allo US Open. Poi è scomparso. Non lo si vede più nel mondo del tennis. Cosa pensi di fare in futuro, quando smetterai di giocare a tennis? Commentatore televisivo? Un nostro collega?

Wawrinka: “Stai facendo un ottimo lavoro. Non hai bisogno di altri colleghi (risate)“.

D: Quali sono i tuoi progetti?

Wawrinka: “Ho molti progetti diversi, ma onestamente non è che non voglia dirlo; è solo che è troppo presto. Essere un tennista professionista richiede molta energia, molta disciplina, molto tempo, e soprattutto ancora di più a 41 anni. A 41 anni è più difficile di quanto sembri, te lo garantisco. Ogni giorno è una sfida. Ad ogni allenamento devi spingerti oltre, devi fare ancora di più, molto di più di prima.

Quindi, come dicevo, è il mio ultimo anno, ma volevo affrontarlo nel miglior modo possibile. Per questo momento mi sto concentrando proprio su questo e mi sto impegnando al massimo. So anche di essere esausto dopo più di 20 anni. E una volta che avrò finito alla fine dell’anno, voglio solo chiudere questo capitolo, chiudere il libro, rilassarmi un po’, godermi un po’ la vita a casa, stare con la mia famiglia e i miei amici, prendermi un po’ di tempo per me prima di pensare a cosa fare dopo. Quando sarà il momento, lo saprete“.