Wimbledon, Andreeva: “Mi serviranno un paio di giorni”. Krejcikova: “Hawk-Eye? Sono vecchio stile”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Un match emozionante, un lusso per un secondo turno e un finale thriller che, come nelle migliori sceneggiature, scontenta e allieta le protagoniste. Barbora Krejcikova esulta, Mirra Andreeva si lecca le ferite. Un confronto in cui l’inerzia veniva portata in un amen da un lato all’altro del campo, con gli ultimi due game a finire sotto la lente di ingrandimento anche in conferenza stampa. La teenager russa ha salvato sei match point, un terzo set che sembrava essere rimesso in discussione, salvo poi perdere il servizio in favore della campionessa del 2024 che ha chiuso i giochi.

Stati d’animo, ca va sans dire, diametralmente opposti con Andreeva particolarmente scossa e Krejcikova raggiante per aver staccato il pass per il terzo turno. La frustrazione della vincitrice dell’ultimo Roland Garros è ovviamente incentrata sul finale di partita dove la svolta, che sembrava vicina, non è in realtà arrivata. La ceca, invece, si è soffermata anche su tematiche extra match come il sistema elettronico.

Wimbledon, Andreeva: “Non ho servito bene. Devo parlare con il team per …”

D. Quanto è difficile elaborare le emozioni dopo una gara così combattuta?

MIRRA ANDREEVA: “Penso che mi serviranno un paio di giorni (con le lacrime agli occhi). Scusate. Sì, ci vorrà un po’ di tempo, forse un paio di giorni, e poi tornerò ad allenarmi sul cemento. Non so quali saranno i miei prossimi tornei. Devo ancora parlare con il mio team per vedere dove giocherò prossimamente”.

D. È stato davvero un sorteggio difficile, trovare Barbora al secondo turno. Qual è la cosa più difficile per te, visto che arriva subito dopo il Roland Garros?

MIRRA ANDREEVA: “Penso che oggi abbia giocato bene. È un’avversaria insidiosa, soprattutto sull’erba. Cambia molto il ritmo. Gli slice e i drop shot qui restano bassi, non rimbalzano. Anche io ho avuto qualche difficoltà in questo senso. Oggi ho commesso anche molti errori. Sì, lei ha giocato bene, ma penso che anch’io avrei potuto giocare meglio. Tutto qui”.

D. A proposito del terzo set, quando hai vinto il game in cui hai salvato i sei match point, hai avuto la sensazione di aver ribaltato l’andamento della partita a tuo favore, o la frustrazione continuava ad aumentare?

MIRRA ANDREEVA: “Non appena ho vinto quel game, ho sentito di avere ottime possibilità di pareggiare il punteggio con il mio servizio. Sì, non ho servito molto bene, non ho conquistato molti punti facili con il servizio come faccio di solito. Ho pensato che sarebbe potuto essere un punto di svolta. Come potete vedere, però, non ha funzionato e alla fine non è stato il punto di svolta“.

Wimbledon, Krejcikova:

D. Congratulazioni. Puoi raccontarci com’è andata nelle ultime due partite? È stato come un film di Hollywood, con tantissimi match point. Ripensandoci, quanto è stato importante quel momento per te e quali emozioni hai provato negli ultimi 30 minuti?

BARBORA KREJCIKOVA: “Insomma, ovviamente Mirra è una grande, grandissima combattente. Anche se ero in vantaggio per 5-2, poi per 5-3, e mi trovavo sul 40-0, sapevo che lei avrebbe ribattuto ogni palla e mi avrebbe costretta a sudarmela. Quindi sapevo che dovevo vincere e conquistare l’ultimo punto. Anche se non sono riuscita a chiudere il game al servizio e siamo arrivate sul 5-4, continuavo a credere di poter mettere sotto pressione il suo servizio e di poter rispondere abbastanza bene per portare a casa la partita”.

D. So che un paio di volte hai chiesto il replay del punto per vedere il segno dell’Hawk-Eye. Quanto ti fidi del sistema elettronico di rilevamento delle linee? So che non puoi controllarlo. Sono curioso di sapere cosa ne pensi.

BARBORA KREJCIKOVA: “Mettiamola così: mi piace il vecchio stile con gli arbitri e tutto il resto. Ora, con il nuovo sistema, è quello che è. Non c’è molto che io possa fare. Ma quando ero lì e mi trovavo proprio accanto o proprio davanti alla palla e vedevo il rimbalzo, mi sorprendeva davvero che non venisse segnalato fuori, perché io ero lì, lo vedevo”.

“Ed ero io quella più vicina alla linea e vedevo che era fuori. Poi, insomma, l’Hawk-Eye non dice nulla, né il sistema elettronico di chiamata della linea. L’arbitro di sedia non può fare nulla. Tutto qui. Viene visualizzato sullo schermo, e è così che stanno le cose. Quindi devo accettarlo”.

D. Negli ultimi 10, 15 anni hai vissuto in prima persona l’evoluzione del tennis. Cosa consiglieresti oggi a una giovane tennista? Di giocare questo stile molto moderno?

BARBORA KREJCIKOVA: “Penso che sia una questione molto individuale, e credo che non ci sia davvero un modo per dire a un giocatore più giovane di giocare in un modo o nell’altro. Penso che debba venire naturale. Per me il modo in cui gioco è naturale; il modo in cui gioca Mirra è naturale per lei. Penso che sia molto importante essere dediti al proprio sport, scendere in campo ogni singolo giorno e cercare di migliorare gli aspetti che non funzionano o anche i punti di forza e cose del genere. Ma non direi proprio che bisogna giocare in un modo o nell’altro“.