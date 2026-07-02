Wimbledon: Cobolli e Paolini favoriti, cosa serve a Berrettini per ribaltare i pronostici

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Quarto giorno di Wimbledon, e si preannuncia come uno dei più interessanti. In primis, per la presenza di Matteo Berrettini sul Centre Court. Dopo la bellissima vittoria all’esordio contro Wawrinka, il compito per l’azzurro si fa più probante: affronterà infatti il n.20 del tabellone Arthur Fils, una forza della natura, apparso in grande spolvero all’esordio contro Collignon. L’esperienza e l’abitudine a giocare in maniera concreta e lucida i punti importanti va in favore di Berrettini, ma il gioco verso il francese.

All’esordio, infatti, Matteo ha brillato solo al servizio, andando in enorme difficoltà dal lato del rovescio. Diagonale sulla quale invece Fils gioca molto bene, e anche fisicamente è messo molto meglio. Non a caso le quote vedono il francese favorito per approdare al terzo turno di Wimbledon: 1,43-2,80 su Betsson e Starvegas, 1,44-2,82 su Netwin. Per ribaltare i pronostici Berrettini sarà obbligato ad accorciare gli scambi, servendo benissimo e giocando soprattutto di dritto, onde evitare di subire le accelerazioni del francese. Può farcela, ma non giocando come al primo turno.

Wimbledon: gli altri italiani

Oltre a Berrettini, saranno quattro gli italiani impegnati oggi a Wimbledon. Grande curiosità per Tyra Grant, la prima a scendere in campo. Dopo la prima vittoria, all’esordio Slam, la classe 2008 è chiamata a replicare contro un’avversaria decisamente più impegnativa come Marie Bouzkova. La ceca, fresca campionessa sull’erba di Nottingham, gioca molto bene sull’erba. Più leggera, ma anche più ordinata tatticamente. E l’esperienza, come ovvio, gioca in suo favore. Così come i pronostici: 1,30-3,40 su Betsson e Starvegas, 1,31-3,-45 su Netwin. A Grant, oltre al coraggio, servirà un’impresa.

Come quella a cui è chiamato James Duckworth contro Flavio Cobolli. Il romano, all’esordio contro Navone, non ha impressionato come gioco…ma come tenuta mentale assolutamente sì. Set point annullati, sempre dentro la partita, capacità di far pesare lo status da top 10 contro l’argentino. E, non a caso, alla luce anche dei quarti raggiunti nel 2025, Cobolli è decisamente favorito per approdare al terzo turno di Wimbledon: 1,35-3,10 su Betflag e Stake, 1,37-3,15 su Admiralbet. Una partita che si preannuncia netta. A differenza di quella di Lorenzo Sonego, che parte sfavorito contro Gabriel Diallo ma non così tanto.

Il canadese non sta brillando, ma serve bene e ha anche vinto il primo titolo della carriera sull’erba. Se Sonego dovesse però stare al meglio, ed esaltarsi nelle fasi calde della partita, può serenamente ribaltare il pronostico in suo favore: il canadese è favorito 1,82-2,00 su Admiralbet, 1,80-1,99 su Betflag e Stake. Quote simili per Jasmine Paolini, opposta alle insidie del gioco vario e dei cambi di ritmo di Viktorija Golubic. “La mia miglior partita dell’anno“, ha definito l’azzurra la vittoria contro Montgomery. Ora dovrà tenere un buon livello anche contro la svizzera per tornare al terzo turno di Wimbledon. Ritmo stabile, pochi errori e una mano dal servizio, questi gli ingredienti per dare ragione alle quote in suo favore: 1,60-2,29 su Betflag e Stake, 1,62-2,30 su Admiralbet.