Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

È inutile nascondersi: Jannik Sinner, checché se ne dica, non sta offrendo la miglior versione di sé stesso a Wimbledon 2026. Il n. 1 del mondo, dopo aver rischiato grosso contro Miomir Kecmanovic – con cui si è trovato costretto a rimontare da 1-2 a 3-2 – anche al cospetto di Nuno Borges non ha dato le sensazioni migliori. Il fatto di non essersi mai testato sull’erba in questa stagione, dopo l’eliminazione shock per mano di Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026 può indubbiamente aver pesato. Allo stesso tempo, però, quanto emerge dai primi due incontri dei Championships andrebbe supportato da dei numeri. Ed è qui che viene incontro la statistica. Una scienza che, in uno sport come il tennis, non è certamente da prendere come Vangelo, ma che può dire comunque molto.

È sotto gli occhi di tutti la crescita al servizio di Jannik Sinner. Da diversi mesi a questa parte, anche per sua stessa ammissione, l’altoatesino e il suo team stanno lavorando sul fondamentale di inizio gioco e i risultati sono da tempo visibili. Il 24enne è diventato una sentenza nei momenti importanti, ma allargando il discorso sono aumentati anche gli ace. Allo stesso tempo, però, soprattutto sui prati verdi dell’All England Club, la sensazione che sta dando ‘Jan’ è che anche il numero di gratuiti – negli scambi da fondo campo – si è innalzato. E allora ci affidiamo alle statistiche offerteci da ‘TNNSLive’ per capire se effettivamente quelle che si presentano come percezioni hanno un riscontro statistico a supporto.

Sinner tra ace e gratuiti: il confronto con Wimbledon 2025

Ebbene, quel che se ne evince è che contro Miomir Kecmanovic sono arrivati 31 ace e 52 non forzati da parte di Jannik Sinner. Questi, uniti ai 22 ace e i 29 gratuiti contro Nuno Borges, portano i totali a 53 e 71. Giusto per fare un confronto con Wimbledon 2025 – quando poi il n. 1 avrebbe conquistato il titolo – erano stati rispettivamente 9 e 17 con Luca Nardi e 12 e 11 con Aleksandar Vukic. Risultato? 21 ace e 28 non forzati. Non solo, perché allo stato attuale il nativo di San Candido è a sole 9 lunghezze, in termini di servizi vincenti, rispetto ai 62 messi a segno in tutta l’ultima edizione dello Slam londinese.

Il dato che esce da questa analisi è che lo ‘Jan’ di 12 mesi fa impiegava due match per arrivare alle statistiche odierne. La prima osservazione che potrebbe essere fatta è che, avendo disputato incontri più lunghi nell’attuale edizione dei Championships, è decisamente più probabile che i numeri si alzino. Vero, ma forse sono proprio i continui errori a dilatare la durata delle sfide. E quindi è un circolo vizioso.

Sinner e l’equilibrio sottile

Il confronto con il 2025 nasce perché Jannik Sinner va a caccia del back-to-back, come è riuscito solo ad altri 9 nell’Era Open. I dati che emergono, comunque, portano a un’ulteriore riflessione. Sembra, infatti, che in un anno si sia ribaltata la situazione. Prima il n. 1 sembrava impossibile da battere sul piano degli scambi da fondo campo, dove entrava in ‘modalità robot’ sbagliando poco o nulla. Ora, invece, i non forzati sono più frequenti. Lo stesso, per sua fortuna, vale a dirsi per gli ace, che sono aumentati a dismisura e arrivano nei momenti più caldi. È un equilibrio sottile che l’altoatesino deve essere in grado di gestire se vuole riconfermarsi campione a Londra.