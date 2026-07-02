Wimbledon, Djokovic: “Tsitsipas non è nella forma migliore. Serena? Andateci piano con i giudizi”

Nole Djokovic si è già messo in modalità Slam, disintegrando in soli tre set Stefanos Tsitsipas. La leggenda di Belgrado ha battuto l’ex numero 3 del mondo per la dodicesima volta consecutiva, sfoggiando una performance altisonante dinanzi al composto pubblico del Centre Court dell’All’England Club. Al terzo turno sfiderà il francese Arthur Rinderknech.

Ecco cos’ha detto Novak in conferenza stampa:

D. Stefanos ha detto che secondo lui oggi il divario tra voi due è maggiore. Sei d’accordo?

Novak Djokovic: “Insomma, oggi… non so a quale divario si riferisse rispetto al passato. Non ci siamo mai affrontati, credo, sull’erba. Era la prima volta. Stefanos non è nella forma migliore come quando era tra i primi cinque al mondo e giocava le finali dei tornei del Grande Slam. È ovvio. Lo si percepiva nei momenti importanti, quando sbagliava alcuni colpi che normalmente forse non avrebbe sbagliato. Ma il tennis è così. Quando giochi ai massimi livelli, se non hai fiducia in te stesso, inizi a riflettere troppo sui colpi e quindi non ti senti davvero a tuo agio nel giocare i colpi giusti al momento giusto. Credo che stia ancora cercando di ritrovare la fiducia e di tornare al livello desiderato, a quello a cui ha giocato per molti anni in passato. Sì, oggi penso di aver alzato il mio livello, mentre lui probabilmente non ha giocato al meglio delle sue possibilità. Insomma, è bastato per vincere in tre set”.

D. Ricordo che allo US Open dell’anno scorso hai sfidato Serena a tornare in campo. Che cosa hai provato nel vederla di nuovo sul Centre Court?

Novak Djokovic: “L’avevo detto già prima che il torneo iniziasse: quello che sta facendo è incredibile, epico. Sono sempre stato un fan di Serena. Sono sicuro che volesse e si aspettasse di vincere almeno una partita, se non di più. Conoscendo la sua competitività e la mentalità da campionessa che ha, non le basta semplicemente scendere in campo. Vuole vincere. Spero, per il bene del tennis e di tutti noi, che potremo vederla ancora. Vedremo. Nessuno sa davvero cosa succederà, se magari sia desiderosa di giocare nei tornei del Grande Slam. Immagino che lo US Open sia un torneo in cui le piacerebbe giocare. Insomma, giocare nel torneo di casa sarebbe fantastico per lei e per tutti gli altri. Ho guardato un po’ la partita. Sentite, non gioca da anni. Ha avuto due figli. Quando si parla di Serena – e lo stesso vale per me e per altri grandi campioni – la gente si aspetta sempre che tu dia il meglio di te, perché è abituata a vederti dominare questo sport per molti anni. Ha 44 anni. Insomma, ha due figli. È normale che, al suo ritorno, non sia ancora al massimo in termini di movimento. Non gioca una partita da tantissimi anni. La gente dovrebbe andarci un po’ più piano con i giudizi, le critiche e tutto il resto. Godiamoci semplicemente la sua grandezza, chi è, cosa rappresenta per questo sport. Penso che a volte la gente, non so perché, non lo apprezzi abbastanza. Cominciano semplicemente a fare ipotesi, a giudicare o cose del genere. È come dire: “Ehi, ragazzi, godetevelo. Avete la più grande di sempre che viene a giocare per voi, per attirare più attenzione sul vostro sport”. Per quanto mi riguarda, non capisco questo tipo di ragionamento, questo approccio e questi giudizi da parte della gente. Ma le persone sono così. È qualcosa che continueranno a fare. Tifo davvero per Serena. L’ho sempre fatto. Spero che giochi ancora”

D. Oggi sei caduto due volte. Pensi che ci sia un problema? Diversi giocatori sono caduti dall’inizio del torneo. Non saprei dire se sia più del solito. Qual è la tua opinione? È tutto nella norma?

Novak Djokovic: “È l’erba. Si rischia di cadere più che su qualsiasi altra superficie. Questo è il primo punto. E poi, probabilmente il rischio di cadere è ancora maggiore se il tetto è chiuso, perché l’erba è scivolosa. C’è più umidità. Il campo è più scivoloso. Con il mio tipo di movimento, che è piuttosto dinamico, sì, voglio dire, finora sono stato fortunato perché non è successo nulla di veramente grave. Non è qualcosa che si possa prevedere. Non è nemmeno qualcosa che si possa – come dire – prevenire. Nella foga del momento, mentre si lotta e si combatte, può succedere”.