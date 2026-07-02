Italiani in campo giovedì 2 luglio: Sonego, Grant, Berrettini, Cobolli e Paolini. A che ora e dove vederli

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Un messaggio dal direttore

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.