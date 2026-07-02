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Italiani in campo giovedì 2 luglio: Sonego, Grant, Berrettini, Cobolli e Paolini. A che ora e dove vederli

La giovanissima Tyra Grant chiamata all'impresa con Bouzkova. Fils-Berrettini match di giornata

Di Pietro Sanò
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Matteo Berrettini – Wimbledon 2026 (foto da Twitter @atptour)
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Dopo un mercoledì trionfante – grazie alle vittorie ottenute da Jannik Sinner e Flavio Cobolli – la flotta azzurra, in trasferta a Church Road, ritorna in campo con ingenti rinforzi nella giornata di giovedì 2 luglio. Saranno ben 5 gli atleti italiani impegnati in data odierna a Wimbledon, I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

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Sonego e Grant alle 12. Berrettini e Cobolli nel pomeriggioItaliani in campo giovedì 2 luglio

Sonego e Grant alle 12. Berrettini e Cobolli nel pomeriggio

L’Italia schiera le sue pedine in apertura di programma, alle ore 12:00, quando toccherà a Lorenzo Sonego e a Tyra Grant, che sta impressionando tutti con un percorso davvero notevole – partendo dalle qualificazioni. Sonny affronterà il canadese Diallo sul campo n.14, mentre la giovane Tyra sfiderà la numero 21 del seeding Marie Bouzkova sul campo n.16.

Per assistere agli altri incontri tricolore, bisognerà attendere qualche ora. Il match di cartello, tra Matteo Berrettini e Arthur Fils, prenderà vita attorno alle 16:00 sul campo centrale (secondo incontro in programma), invece, Flavio Cobolli – chiamato in causa per il terzo gioco consecutivo, per via dell’interruzione per oscurità – varcherà l’ingresso del court 3 non prima delle 15:30, schierandosi dinanzi all’australiano James Duckworth. Non prima delle 17:30, sul campo numero 2, Jasmine Paolini ritornerà a calpestare il manto verde di Wimby dopo la sofferta vittoria ottenuta contro Montgomery. Al secondo turno dei Championship sfiderà Viktorija Golubic.

Nel corso della giornata odierna, ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, impegnata in doppio con Ann Li – ore 13:10 circa.

Italiani in campo giovedì 2 luglio

Wimbledon, Sonego-Diallo, 2° turno: ore 12, Court 14, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Grant-Bouzkova, 2° turno: ore 12, Court 16, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Berrettini-Fils, 2° turno: ore 16 circa, Campo Centrale, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Cobolli-Duckworth, 2° turno: ore 15:30, Court 3, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Paolini-Golubic, 2° turno: ore 17:30, Court 2, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

Wimbledon, Cocciaretto/Li-Chong/Tikhonova, ore 13:10 circa, Court 7, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

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