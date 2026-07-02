Wimbledon: Grant fallosa, Bouzkova cinica e chirurgica. La diciottenne azzurra saluta Church Road

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[21] M. Bouzkova b. T. Grant 7-5 6-3

La talentuosissima Tyra Grant esce di scena dai Championship, arrendendosi alla maestria di Marie Bouzkova. L’azzurra, partita con un ritmo forsennato, ha messo in crisi la ceca nel primo spezzone di match, assumendo il comando delle operazioni nel parziale d’avvio. La numero 21 del seeding, in seguito, ha preso le misure a Grant, avventata in alcune scelte, e in grande difficoltà con la seconda di servizio. L’avventura della 18enne tricolore si chiude al secondo turno di Wimbledon, mentre Bouzkova attende una tra Shnaider e Samsonova per la prossima sfida.

Primo Set: Grant, tanti vincenti, troppi errori. Bouzkova avanti

Grant riprende esattamente da dove aveva lasciato. Tennis brillante, offensivo, ma qualche problemino con le seconde di servizio. Nel primissimo turno di servizio, l’azzurra colleziona tre doppi falli che complicano il suo inizio, ma l’ace esterno risolve tutto. Tyra si scrolla quel minimo di tensione, plausibile per il suo primo secondo turno a Wimby, destreggiandosi benissimo nel turno di risposta successivo. Rovesci rapidissimi che colgono alla sprovvista l’esperta Bouzkova, finita per terra dopo un ottimo contropiede di Grant. Nel terzo game, c’è persino spazio per un dropshot delizioso. Tyra passa al comando delle operazioni.

Una sicurezza eccezionale da fondo campo, molto meno sulla seconda di servizio, che continua ad essere problematica. La pressione imposta da Grant con i fondamentali diviene quasi insostenibile per la ceca, che si salva in calcio d’angolo grazie ad un’ottima difesa, e ad una volée imprecisa dell’azzurra. Il sesto game rivela molto dell’impronta di gioco e dell’inesperienza della tennista tricolore. Tyra s’invola sul 40-0 con nonchalance, ma la gestione del vantaggio è pessima. Il servizio continua a fare i capricci, ed anche lo schema d’attacco – sin troppo scolastico – è imperfetto. La numero 21 del seeding si rimette in corsa, mentre la consistenza di Grant cala a picco. I doppi falli, diventati 7, complicano la vita alla tennista proveniente dalle qualificazioni, arresasi con lo score di 7-5 nel primo parziale.

Secondo Set: Fioccano i gratuiti. Grant saluta Wimby

La situazione si aggrava parecchio in apertura di secondo parziale, per Grant. Ciascun turno di servizio dell’azzurra diventa un travaglio. Tyra affronta ogni seconda con grande paura, e i doppi falli fioccano a dismisura. Subentra tanta frustrazione, e anche da fondo campo, il gioco di Grant ne risente parecchio. Con l’ennesimo doppio fallo concesso, la diciottenne cede il turno di battuta alla ceca, che però si rilassa eccessivamente, regalando il controbreak nel gioco seguente. Ritorna la serenità, ed un gioco di gran lunga più fluida. S’intravedono anche delle interessanti variazioni messe in atto da Grant, le quali sortiscono l’effetto sperato. Si apre uno spiraglio, ma proprio quando l’inerzia sembra passare sul lato tricolore, Bouzkova tira fuori tutta l’esperienza, facendo giocare il famigerato “colpo in più” a Grant. Tyra spreca tantissimo, col suo tennis borderline, concedendo il secondo break del parziale alla n.21 del seeding. Bouzkova si accartoccia un filo, ridando una mini chance a Grant, che non ne approfitta, uscendo comunque a testa altissima dai Championship.