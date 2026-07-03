Wimbledon

Wimbledon, il programma di sabato 4 luglio: Berrettini sul Centrale, e gli altri tre italiani…

Matteo condivide il Centre Court con Dimitrov intorno alle 17.30, Jasmine nel primo pomeriggio sfida Sakkari

Di Danilo Gori
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Matteo Berrettini - Wimbledon 2026 (@ Ubitennis)
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Primo sabato di gare a Wimbledon e sul Centre Court i match cominciano come sempre alle 13.30 locali, le 14.30 italiane. Il pomeriggio è animato inizialmente da due incontri di singolare femminile livello terzo turno: dapprima Alexandra Eala, testa di serie numero 29, contro Iga Swiatek, con il tre sulla schiena, poi le americane Madison Keys e Amanda Anisimova, favorite rispettivamente 26 e 6. Il terzo match, attesissimo da noi italiani e on air presumibilmente verso le 17.30-18 italiane, ha come protagonisti Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini.

Sul Campo Numero 1 i lavori cominciano con mezz’ora di anticipo rispetto a quello principale e sono inaugurati anche qui dal singolare femminile, con Elena Rybakina ed Elise Mertens. Successivamente Alexander Zverev incontra Marcos Giron e Frances Tiafoe sfida Alexander Bublik.

A mezzodì ora di Roma si torna a giocare sul Court n. 2, e dopo KostyukNavarro arrivano gli incontri che interessano gli atleti tricolori: Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, si misura con Karen Khachanov, e Lorenzo Sonego prova a sgambettare Taylor Fritz. Il romano dovrebbe scendere in campo verso le 13.30.

Sul Campo Numero 3 ecco come secondo incontro, dopo De MinaurSvajda, il terzo turno di Jasmine Paolini, che avrà, approssimativamente dopo le 14.30, il non facile compito di battere Maria Sakkari. Chiude il programma il match tra Linda Noskova e Sorana Cirstea.

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