Italiani in campo sabato 4 luglio: 7 azzurri alla riscossa. Berrettini sfida Dimitrov

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Tra le prestigiose mura di Wimbledon, si inizia a far sul serio. Il day 6 dei Championship mette in palio diversi pass d’accesso alla seconda settimana dell’esclusivo Slam su erba, e la flotta italiana è chiamata ad avanzare agli ottavi.

Cobolli alle 13:10 circa. Sonego-Fritz nel pomeriggio

Saranno ben 7 gli azzurri impegnati Wimbledon nella giornata di sabato 4 luglio. Bolelli e Vavassori inaugureranno il Court 14 alle ore 12:00, dove sfideranno il duo formato da De Jong e Royer. Il buon Andrea Vavassori, dopo la prima fatica del doppio maschile, ritornerà sul medesimo campo per prendere parte al match di doppio misto assieme a Sara Errani (attorno alle 14:40).

Capitolo singolare. In data odierna, vi sono quattro match davvero tiratissimi per gli atleti tricolore. Flavio Cobolli sfiderà l’ispirato Karen Khachanov sul Court 2, alle 13:10 circa, mentre Jasmine Paolini varcherà l’ingresso del Court 3 poco più tardi, poiché dovrà attendere il termine del singolare maschile schedulato in apertura di programma. La finalista di Wimbledon ’24 se la vedrà con l’ex numero 3 del mondo Maria Sakkari (ore 14:00 circa).

Il Court 2 continuerà ad essere presidiato dalla bandiera tricolore, anche dopo la fine dell’incontro del tennista capitolino. Attorno alle 15:00, sarà il momento del big match tra Taylor Fritz e Lorenzo Sonego, chiamato all’impresa per staccare il pass per gli ottavi di finale. Dulcis in fundo, la sfida di giornata: Matteo Berrettini contro Grigor Dimitrov. Il frizzante tete a tete tra l’azzurro e il bulgaro allieterà il pubblico del Campo Centrale di Wimbledon, che potrà gustarsi questo fantastico incontro dalle ore 17.30 circa.

Italiani in campo sabato 4 luglio, Wimbledon

Vavassori/Bolelli-De Jong/Royer, 3° turno: ore 12, Court 14, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Nessun precedente)

Cobolli-Khachanov, 3° turno: ore 13:30 circa, Court 2, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 0-1)

Paolini-Sakkari, 3° turno: ore 14 circa, Court 3, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 2-3)

Vavassori/Errani-Burrage/Stevenson, 3° turno: ore 14:40 circa, Court 14, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Nessun precedente)

Sonego-Fritz, 3° turno: ore 15:00 circa, Court 2, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 2-7)

Berrettini-Dimitrov, ore 17:30 circa, Campo Centrale, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 1-1)