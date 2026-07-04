Italiani in campo sabato 4 luglio: 7 azzurri alla riscossa. Berrettini sfida Dimitrov

Tra le prestigiose mura di Wimbledon, si inizia a far sul serio. Il day 6 dei Championship mette in palio diversi pass d’accesso alla seconda settimana dell’esclusivo Slam su erba, e la flotta italiana è chiamata ad avanzare agli ottavi.
Cobolli alle 13:10 circa. Sonego-Fritz nel pomeriggio
Saranno ben 7 gli azzurri impegnati Wimbledon nella giornata di sabato 4 luglio. Bolelli e Vavassori inaugureranno il Court 14 alle ore 12:00, dove sfideranno il duo formato da De Jong e Royer. Il buon Andrea Vavassori, dopo la prima fatica del doppio maschile, ritornerà sul medesimo campo per prendere parte al match di doppio misto assieme a Sara Errani (attorno alle 14:40).
Capitolo singolare. In data odierna, vi sono quattro match davvero tiratissimi per gli atleti tricolore. Flavio Cobolli sfiderà l’ispirato Karen Khachanov sul Court 2, alle 13:10 circa, mentre Jasmine Paolini varcherà l’ingresso del Court 3 poco più tardi, poiché dovrà attendere il termine del singolare maschile schedulato in apertura di programma. La finalista di Wimbledon ’24 se la vedrà con l’ex numero 3 del mondo Maria Sakkari (ore 14:00 circa).
Il Court 2 continuerà ad essere presidiato dalla bandiera tricolore, anche dopo la fine dell’incontro del tennista capitolino. Attorno alle 15:00, sarà il momento del big match tra Taylor Fritz e Lorenzo Sonego, chiamato all’impresa per staccare il pass per gli ottavi di finale. Dulcis in fundo, la sfida di giornata: Matteo Berrettini contro Grigor Dimitrov. Il frizzante tete a tete tra l’azzurro e il bulgaro allieterà il pubblico del Campo Centrale di Wimbledon, che potrà gustarsi questo fantastico incontro dalle ore 17.30 circa.
Italiani in campo sabato 4 luglio, Wimbledon
Vavassori/Bolelli-De Jong/Royer, 3° turno: ore 12, Court 14, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Nessun precedente)
Cobolli-Khachanov, 3° turno: ore 13:30 circa, Court 2, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 0-1)
Paolini-Sakkari, 3° turno: ore 14 circa, Court 3, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 2-3)
Vavassori/Errani-Burrage/Stevenson, 3° turno: ore 14:40 circa, Court 14, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Nessun precedente)
Sonego-Fritz, 3° turno: ore 15:00 circa, Court 2, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 2-7)
Berrettini-Dimitrov, ore 17:30 circa, Campo Centrale, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW (Precedenti: 1-1)