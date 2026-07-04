Wimbledon, pronostici: Berrettini favorito, Sonego può sognare con Fritz. Parte dietro Cobolli

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il cielo è azzurro sopra Wimbledon per questo sabato di terzi turni. Ci saranno infatti ben quattro italiani impegnati in singolare, tre dei quali nel maschile, la sola Jasmine Paolini nel femminile. L’interesse maggiore ruota ovviamente intorno a Matteo Berrettini, che per la seconda partita di fila potrà giocare sul Centre Court. Dopo la vittoria con Fils, ora toccherà a Grigor Dimitrov. Il bulgaro è in ripresa, ha vinto una bellissima partita con Mensik dimostrando che se il fisico regge sa fin troppo bene come si fa.

La partita è molto affascinante, quanto abbastanza difficile da prevedere. Non a caso le quote sono davvero vicine, per quanto favoriscano Berrettini: 1,72-2,10 su Betsson e Starvegas, 1,71-2,10 su Netwin. L’azzurro sarà ovviamente legato a doppio filo ad una resa ottimale del servizio, specie per districarsi dall’eleganza e dai colpi di difficile lettura del bulgaro. Per quanto visto, e per la forma, è giusto premiare di un soffio Berrettini. Ma Wimbledon è incerto, e specie in questa edizione le sorprese sono la normalità.

Wimbledon: gli altri italiani

Flavio Cobolli, a differenza dell’amico di una vita romano, parte sfavorito contro Karen Khachanov. Entrambi nel 2025 raggiunsero i quarti di finale a Wimbledon, perdendo contro Djokovic e Fritz. Arrivano con sensazioni diverse: l’azzurro vivendo il miglior tennis della carriera, reduce da una finale Slam e una prima parte di stagione esaltante. Il russo con qualche basso di troppo, ma si è ritrovato a Wimbledon. E il suo gioco potente, fatto di servizio e dritto, va a nozze con una superficie così veloce. Ed infatti le quote, alla luce anche della grande esperienza, lo premiano: 1,60-2,28 su Betsson e Starvegas, 1,61-2,28 su Netwin. Chissà che Cobolli non possa sfruttare la condizione di giocare senza la pressione del favorito.

Di certo lo farà Lorenzo Sonego, atteso al test più complesso di giornata contro la sesta tds Taylor Fritz. L’americano ha vinto 6 precedenti su 8, a Wimbledon gioca benissimo e nei primi due turni è apparso davvero di un’altra categoria. La sua vittoria sembra infatti scontata: 1,12-5,90 su Betsson, Starvegas e Netwin. Una generale unità d’intenti sulle maggiori possibilità dell’americano, e sul miracolo che serve a Sonego. Che però si esalta nelle partite difficili, contro gli avversari più forti. Quindi sì miracolo, ma con istinto da gladiatore possibile. Riuscirà a strappare almeno un set.

Per chiudere, Jasmine Paolini è invece favorita. La n.1 d’Italia se la vedrà con Maria Sakkari, ex n.3 del mondo da qualche tempo in crisi di risultati. Sta giocando però un buon Wimbledon, ed è avanti 3-2 nei precedenti con Jas. Al contempo il suo tennis fatto di potenza e tanti rischi potrebbe cozzare con il gioco equilibrato e molto tattico dell’azzurra, come ben dimostrano le quote: 1,75-2,05 su Betsson e Starvegas, 1,76-2,08 su Netwin. Vicine, ma con una giusta preferenza. La Paolini del secondo turno può tranquillamente spingersi agli ottavi.