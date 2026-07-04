Wimbledon: Cobolli, rimonta di carattere contro Khachanov. È ancora agli ottavi

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[9] F. Cobolli b. [19] K. Khachanov 0-6 7-6(4) 6-7(5) 6-2 6-2

Un’altra dimostrazione di grande solidità ha consentito a Flavio Cobolli di rimontare una partita che si era oltremodo complicata contro Karen Khachanov e conquistare per il secondo anno consecutivo gli ottavi di finale al torneo di Wimbledon.

In un match giocato sotto un sole molto vivo, ma tiepido e in una giornata piuttosto ventilata, Cobolli ha messo in mostra un tennis “a più marce” rispetto al suo avversario russo, riuscendo a disinnescare alla distanza la macchina da colpi di Khachanov che nel quinto set, una volta subito il break, non è riuscito a tenere dal punto di vista mentale e ha “sciolto” dando via libera al romano.

In quasi quattro ore di gioco Cobolli ha salvato 13 delle 16 palle break concesse, e soprattutto ha giocato in maniera molto propositiva all’inizio del quarto set quando il suo avversario avrebbe potuto prendere il largo dopo essersi portato in vantaggio per due set a uno.

L’indigestione

Inizio da incubo per Cobolli che in 20 minuti perde il primo set per 6-0. Si mette due dita in gola guardando il suo angolo, scappa negli spogliatoi dove rimane per parecchi minuti e poi rientra in campo apparentemente rigenerato o quantomeno capace di giocare alla pari con Khachanov. “Ho avuto una strana sensazione sullo stomaco, il dottore mi ha aiutato, e quando sono tornato dal bagno mi sono sentito meglio,” ha chiarito Cobolli nel discorso a fine match, fornendo forse più informazioni di quelle che erano necessarie.

I due tie-break

Nel secondo set ci sono solo due palle break: una al quarto gioco annullata da Cobolli con un ace, e una nel game successivo cancellata da Khachanov con una volée di rovescio. Entrambi giocano quasi a specchio, anche se il russo è più lineare nel cercare la pressione da fondocampo mentre l’azzurro alterna colpi in contenimento, soprattutto con il rovescio slice, a manate di diritto per cercare l’affondo.

La differenza nel set la fa proprio una di queste randellate di diritto di Cobolli, che nel tie-break ottiene il punto sul servizio dell’avversario per il 3-2. Basta quello per fare la differenza nel set.

Khachanov appare più discontinuo, commette qualche errore di troppo da fondocampo, ma Cobolli sembra irrigidirsi un po’, i suoi colpi non sono più profondi come al solito, gli rimangono più sulle corde e non riesce a concretizzare una apparente superiorità di gioco.

Il romano ha due opportunità del 4-2, ma manca un diritto sulla prima e non riesce a rispondere su una seconda angolata sulla seconda. Man mano che si avvicina la fine del set i servizi diventano meno decisivi: Khachanov manca una palla del 5-4, poi salva due set point nel game seguente, uno dei quali con un nastro molto fortunato. Sul 5-5 Cobolli esce da una situazione molto delicata, con un 15-40 rimontato e ben cinque palle break cancellate.

Si arriva al tie-break, dove Khachanov infila tre punti di grande fattura per andare dall’1-2 al 4-2. Cobolli incassa un gratuito di diritto sul 4-5 per impattare la situazione, ma sul successivo 5-6 commette un doppio fallo che manda Karen in vantaggio due set a uno.

La rimonta

Con le spalle al muro, Cobolli trova il carattere per ribaltare la partita punto dopo punto. Sullo 0-1 risale dallo 0-40 con due vincenti, cancella cinque palle break a Khachanov e poi passa in vantaggio sul 2-1 con un diritto vincente. Il russo accusa il colpo, va sotto 1-3 in un attimo, poi si fa scappare Cobolli sul 5-2 pesante rimandando la soluzione del match al quinto set.

Il match ormai va avanti da oltre tre ore, le energie cominciano a scarseggiare. Con due vincenti Cobolli va sul 15-40 nel quinto game, Khachanov sbaglia un diritto che lo manda su tutte le furie: break, pallata in tribuna e meritatissima ammonizione.

Il match finisce lì: Cobolli non si guarda più indietro e dopo 3 ore e 59 minuti conquista per il secondo anno consecutivo gli ottavi di finale a Wimbledon. Il suo prossimo avversario sarà l’australiano Alex de Minaur, testa di serie n. 5 del torneo, contro il quale ha perso entrambi i precedenti confronti diretti, disputati però nel 2024 (e sul cemento), quando Cobolli non era ancora il giocatore che è oggi.