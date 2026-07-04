Wimbledon, Serena Williams dà forfait per il doppio: “Il mio ginocchio non è pronto per gareggiare”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Niente doppio per Serena e Venus Williams a Wimbledon. Nonostante la wild card offerta dal torneo alle due sorelle, che insieme hanno conquistato sei titoli ai Championships, le due leggende americane non scenderanno in campo una a fianco all’altra per il match d’esordio contro l’argentina Solana Sierra e la colombiana Camila Osorio. “Mi spezza il cuore dovermi ritirare dal doppio”, ha affermato Serena in un post su Instagram. “Tornare a gareggiare è stato un dono, e l’opportunità di giocare ancora una volta al fianco di @venuswilliams ha significato tantissimo per me”, ha continuato la 23 volte campionessa Slam, che nel singolare è stata battuta in tre set dall’australiana Maya Joint al debutto.

“Ho fatto tutto il possibile per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora pronto per gareggiare. Sono particolarmente grata al direttore del torneo, Jamie Baker, e a tutto lo staff per avermi dato ogni opportunità di giocare qui”. Infatti, oltre alla wild card, il direttore di Wimbledon aveva offerto un trattamento di favore alle sorelle Williams, non inserendole nel programma di gioco – così da dare il tempo a Serena di recuperare dall’infortunio -, nonostante il tabellone di doppio femminile avesse già concluso tutti gli incontri di primo turno.

“Grazie ai tifosi per il vostro incredibile sostegno e per aver reso questo ritorno così significativo. Tutto quello che posso dire è: restate sintonizzati per un torneo vicino a voi. La foto delle siringhe mostra il liquido che mi è stato drenato dal ginocchio dopo la partita di singolare. Accidenti! La buona notizia è che il mio ginocchio non dovrebbe più gonfiarsi né accumulare così tanto liquido. La cattiva notizia è che, per quanto ci abbia provato, non sono riuscita a prepararlo per il doppio”, ha concluso Serena.