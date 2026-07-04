Wimbledon, il programma di domenica 5 luglio: Sinner-Mochizuki terzo match sul Centre Court

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Domenica 5 luglio sarà la prima giornata dedicata agli ottavi di finale di Wimbledon. Ad aprire il programma sul Centre Court ci penserà il sette volte campione Novak Djokovic, che a partire dalle 14:30 italiane sarà opposto al russo Roman Safiullin. In seguito, sarà il turno di Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo. La bielorussa se la vedrà con un ex primatista del ranking WTA, ovvero la nipponica Naomi Osaka. L’ultimo match vedrà poi sfidarsi il numero 1 del mondo maschile e campione uscente, Jannik Sinner, e il nipponico Shintaro Mochizuki.

Il Court 1 sarà inaugurato dal derby statunitense tra Jessica Pegula e Iva Jovic, fissato a partire dalle ore 14. Successivamente, sarà il turno del canadese Felix Auger-Aliassime, che incrocerà la racchetta con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Infine, l’americana Coco Gauff e la svizzera Belinda Bencic chiuderanno il programma. Del prospetto riguardante il Court 2 si sanno invece solamente gli ultimi due incontri. La seconda partita su quel campo vedrà misurarsi le ceche Barbora Krejcikova e Karolina Muchova, e la terza sarà quella tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il polacco Hubert Hurkacz.