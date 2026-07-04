Wimbledon, il programma di domenica 5 luglio: Sinner-Mochizuki terzo match sul Centre Court

Domenica 5 luglio sarà la prima giornata dedicata agli ottavi di finale di Wimbledon. Ad aprire il programma sul Centre Court ci penserà il sette volte campione Novak Djokovic, che a partire dalle 14:30 italiane sarà opposto al russo Roman Safiullin. In seguito, sarà il turno di Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo. La bielorussa se la vedrà con un ex primatista del ranking WTA, ovvero la nipponica Naomi Osaka. L’ultimo match vedrà poi sfidarsi il numero 1 del mondo maschile e campione uscente, Jannik Sinner, e il nipponico Shintaro Mochizuki.
Il Court 1 sarà inaugurato dal derby statunitense tra Jessica Pegula e Iva Jovic, fissato a partire dalle ore 14. Successivamente, sarà il turno del canadese Felix Auger-Aliassime, che incrocerà la racchetta con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Infine, l’americana Coco Gauff e la svizzera Belinda Bencic chiuderanno il programma. Del prospetto riguardante il Court 2 si sanno invece solamente gli ultimi due incontri. La seconda partita su quel campo vedrà misurarsi le ceche Barbora Krejcikova e Karolina Muchova, e la terza sarà quella tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il polacco Hubert Hurkacz.