Wimbledon: tutto liscio per Bolelli/Vavassori, per la prima volta agli ottavi dei Championships

[4] S. Bolelli/A. Vavassori b. J. De Jong/V. Royer 6-1 6-4
Continua indisturbata la corsa di Andrea Vavassori e Simone Bolelli a Wimbledon. I numeri 4 del seeding, dopo un successo agevole all’esordio, sono riusciti a ripetersi al secondo turno. Per 6-1 6-4, in un’ora di gioco esatta, il duo azzurro ha superato la coppia formata dall’olandese Jesper De Jong e dal francese Valentin Royer. Il primo testa a testa tra questi due tandem si è risolto senza troppi problemi in favore di Bole e Vava, che hanno perso solamente 4 punti in battuta sui 41 complessivi giocati (3 di questi li hanno smarriti nel terzo gioco della prima frazione, dove hanno cancellato agli avversari altrettante palle break).
Dallo 0-40 nel terzo game, l’emiliano e il piemontese non hanno più perso un punto al servizio, mentre gli avversari hanno faticato maggiormente a imporre il proprio tennis nei loro turni di battuta. Dopo la semifinale persa al Roland Garros, anche a causa dell’infortunio subito da Bolelli, il duo azzurro accede quindi per la prima volta insieme agli ottavi di Wimbledon – Bole aveva raggiunto la semifinale nel 2021, ma con l’argentino Maximo Gonzalez. Qui, per un posto ai quarti, Simone e Andrea sfideranno il croato Nikola Mektic e l’americano Austin Krajicek, numeri 14 del seeding.