Wimbledon: tutto liscio per Bolelli/Vavassori, per la prima volta agli ottavi dei Championships

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[4] S. Bolelli/A. Vavassori b. J. De Jong/V. Royer 6-1 6-4

Continua indisturbata la corsa di Andrea Vavassori e Simone Bolelli a Wimbledon. I numeri 4 del seeding, dopo un successo agevole all’esordio, sono riusciti a ripetersi al secondo turno. Per 6-1 6-4, in un’ora di gioco esatta, il duo azzurro ha superato la coppia formata dall’olandese Jesper De Jong e dal francese Valentin Royer. Il primo testa a testa tra questi due tandem si è risolto senza troppi problemi in favore di Bole e Vava, che hanno perso solamente 4 punti in battuta sui 41 complessivi giocati (3 di questi li hanno smarriti nel terzo gioco della prima frazione, dove hanno cancellato agli avversari altrettante palle break).

Dallo 0-40 nel terzo game, l’emiliano e il piemontese non hanno più perso un punto al servizio, mentre gli avversari hanno faticato maggiormente a imporre il proprio tennis nei loro turni di battuta. Dopo la semifinale persa al Roland Garros, anche a causa dell’infortunio subito da Bolelli, il duo azzurro accede quindi per la prima volta insieme agli ottavi di Wimbledon – Bole aveva raggiunto la semifinale nel 2021, ma con l’argentino Maximo Gonzalez. Qui, per un posto ai quarti, Simone e Andrea sfideranno il croato Nikola Mektic e l’americano Austin Krajicek, numeri 14 del seeding.