Wimbledon

Wimbledon, il programma di lunedì 6 luglio: Cobolli e Paolini dalle ore 14

Italiani in apertura di programma sul Centrale e sul Campo n. 1 nel "Manic Monday" depotenziato dalla domenica di mezzo

Di Vanni Gibertini
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Wimbledon 2026
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Il programma della ottava giornata di Wimbledon si apre con gli ultimi due italiani rimasti nella parte bassa dei tabelloni di singolare maschile e femminile.

Sul Centrale, alle ore 13.30 locali (le 14.30 in Italia) Jasmine Paolini affronterà la filippina Alexandra Eala per cercare di tornare nei quarti di finale dopo il 2024. A seguire Grigor Dimitrov sarà opposto all’ultimo inglese rimasto in gara, la wild card Arthur Fery. In chiusura di giornata Alexander Zverev dovrà vedersela con il ceco Jiri Lehecka.

Sul Campo n. 1, a partire dalle 13 locali (le 14 in Italia), Flavio Cobolli proverà a ottenere la prima vittoria in carriera contro l’australiano Alex de Minaur. Di seguito ci sarà la sfida tra Madison Keys e Linda Noskova, e infine Taylor Fritz si giochera l’accesso ai quarti contro Alexander Bublik.

Qui sotto il programma completo della giornata (Londra è un’ora indietro rispetto all’Italia):

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