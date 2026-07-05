Wimbledon junior, il tabellone femminile: Sun n.1 del main draw. Ilary Pistola unica azzurrina presente

Nel corso della seconda settimana di The Championship, L’All England Club accoglie i più promettenti atleti del mondo per il torneo Junior di Wimbledon.
Il tabellone delle più talentuose giovani tenniste in circolazione, vede al comando del seeding la cinese Xinran Sun – finalista all’Open di Francia -, seguita da Ksenia Efremova (2), Jana Kovackova (3) e la brasiliana Victoria Luiza Barros (4). Massiccia presenza di giocatrici britanniche, ben 10, delle quali 9 iscritte in main draw grazie alla concessione di una wild card.
Quest’edizione di Wimbledon junior femminile vanta una sola tennista azzurra nel tabellone principale, peraltro proveniente dal tabellone di qualificazione: Ilary Pistola. La diciassettenne esordirà contro la numero 11 del seeding, la spagnola Paola Pinera Celorio.
Sarà in lizza per l’ambito titolo anche la brasiliana Nauhany Vitoria Leme Da Silva – testa di serie numero 5 del main draw -, la quale, nell’edizione 2025 del WTA di San Paolo, dinanzi al pubblico casalingo, divenne la prima “2010” in assoluto a vincere un incontro nel circuito maggiore.