Wimbledon

Wimbledon junior, il tabellone femminile: Sun n.1 del main draw. Ilary Pistola unica azzurrina presente

Efremova e Kovackova inseguono la finalista del Roland Garros Xinran Sun. La diciassettenne Pistola raggiunge il main draw partendo dalle qualificazioni

Di Pietro Sanò
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Ilary Pistola – ITF Under 18 Città di Firenze 2025 (foto by Piero Camel)
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Nel corso della seconda settimana di The Championship, L’All England Club accoglie i più promettenti atleti del mondo per il torneo Junior di Wimbledon.

Il tabellone delle più talentuose giovani tenniste in circolazione, vede al comando del seeding la cinese Xinran Sun – finalista all’Open di Francia -, seguita da Ksenia Efremova (2), Jana Kovackova (3) e la brasiliana Victoria Luiza Barros (4). Massiccia presenza di giocatrici britanniche, ben 10, delle quali 9 iscritte in main draw grazie alla concessione di una wild card.

Quest’edizione di Wimbledon junior femminile vanta una sola tennista azzurra nel tabellone principale, peraltro proveniente dal tabellone di qualificazione: Ilary Pistola. La diciassettenne esordirà contro la numero 11 del seeding, la spagnola Paola Pinera Celorio.

Sarà in lizza per l’ambito titolo anche la brasiliana Nauhany Vitoria Leme Da Silva – testa di serie numero 5 del main draw -, la quale, nell’edizione 2025 del WTA di San Paolo, dinanzi al pubblico casalingo, divenne la prima “2010” in assoluto a vincere un incontro nel circuito maggiore.

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