Wimbledon, pronostici: Sinner, contro Mochizuki non ci sono dubbi

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Jannik Sinner ha raggiunto per la quinta volta in carriera la seconda settimana in quel di Wimbledon, eguagliando il record di Nicola Pietrangeli come tennista italiano con più presenze agli ottavi sull’erba del prestigiosissimo Slam britannico. Il numero uno del mondo ha staccato il pass grazie a un solido successo in tre set ai danni dell’americano Jenson Brooksby, numero 81 ATP, liquidato in due ore e 13 minuti di gioco senza particolari difficoltà. In quello che sarà l’ottavo di finale Slam numero 20 della sua carriera, l’azzurro si troverà di fronte la sorpresa giapponese Shintaro Mochizuki, attuale numero 151 del ranking, capace di estromettere in quattro set Rafa Jodar. Attenzione a non sottovalutare il nipponico, che vanta un passato da numero 1 del mondo junior e il titolo di campione del torneo ragazzi proprio a Wimbledon nel 2019.

Nessun precedente tra Sinner e il tennista nipponico

Sinner e Mochizuki scenderanno in campo sul prato storico del Campo Centrale come terzo match a partire dalle ore 14:30 italiane. Il programma sul Centre Court si aprirà con la sfida tra Roman Safiullin e Novak Djokovic, seguita dal big match femminile tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka; al termine di quest’ultimo incontro, non prima delle 17:20, i riflettori si accenderanno sul campione altoatesino e sul suo avversario. Per quanto riguarda i precedenti, si tratterà di un vero e proprio debutto: i due giocatori non si sono mai incrociati nel circuito maggiore e quello di Church Road sarà il loro primo confronto diretto in assoluto.

Il plebiscito dei bookmaker

Detto questo, i principali operatori di scommesse non sembrano avere il minimo dubbio sull’esito della partita, offrendo quote che rasentano il plebiscito per il tennista italiano. Betsson propone infatti la vittoria di Jannik Sinner a una quota quasi simbolica di 1.01, mentre un eventuale e clamoroso successo del giapponese viene pagato ben 14.00 volte la posta. Sulla stessa identica scia si colloca Netwin, che ricalca al millesimo le valutazioni del bookmaker precedente, confermando l’inattaccabile 1.01 per l’azzurro e la quota di 14.00 per l’affermazione di Mochizuki.

A spingersi ancora più oltre è StarVegas, che pur mantenendo invariata la quota per il successo di Sinner all’identico valore di 1.01, alza ulteriormente la posta per il colpaccio del tennista asiatico, portandola fino a 16.00. Questa forbice così netta e marcata fotografa alla perfezione il divario tecnico e di esperienza tra il leader del ranking ATP e il giovane talento di Kawasaki. Jannik scenderà quindi in campo con i favori totali del pronostico, intenzionato a far valere la propria superiorità per continuare la corsa sull’erba londinese e scrivere un’altra pagina di storia del tennis italiano.