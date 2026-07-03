LIVE Wimbledon 3° turno: Sinner avanti 2 set a zero su Brooksby

Sinner – Brooksby 6-4 6-3

Set Sinner. Jannik è in controllo e chiude con un game di anticipo brekkando di nuovo Brooksby che annulla un set point ,a affossa il dritto volante sul secondo. I servizi di Sinner sono tornati indietro più spesso e sulla seconda soffre, ma 20 prime su 29 e due soli punti persi bastano e avanzano.