Wimbledon

LIVE Wimbledon 3° turno: Sinner avanti 2 set a zero su Brooksby

La diretta scritta del match di terzo turno fra Jannik Sinner e lo statunitense Jenson Brooksby. In palio un posto agli ottavi di finale contro Jodar o Mochizuki

Di Michelangelo Sottili
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Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (Photo chryslène caillaud @Sport Vision)
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Dopo le vittorie in cinque set su Kecmanovic e in tre su Borges, sulla strada della difesa del titolo Jannik Sinner trova ora Jenson Brooksby. Per chi si domanda chi sia costui (e anche per chi non), la risposta è qui. In ogni caso, lo statunitense attuale n. 81 ATP con un best ranking di 33 ha già affrontato Jannik, in semifinale a Washington nel 2021, con successo per 7-6 6-1 dell’azzurro che poi alzò il trofeo.

3 min ago03/07/2026 17:31

Sinner – Brooksby 6-4 6-3 3-2

Rapidamente tornati i due sui binari del servizio, fondamentalmente si resta in attesa di un vago guizzo di Jannik condito da un paio di regali altrui.

10 min ago03/07/2026 17:24

Sinner – Brooksby 6-4 6-3 2-1

Controbreak Sinner. Break è quando break confermi e Jenson conferma (la massima, non il break). Jan lo scherza pure con il passante di dritto continental in mezza volata, si riprende il maltolto, poi tiene la battuta.

17 min ago03/07/2026 17:18

Sinner – Brooksby 6-4 6-3 0-1

Break Brooksby. Un po’ distratto alla ripresa, Jan, concede il 30-40 con un doppio fallo e Jenson trasforma aggredendo bimane la seconda azzurra.

27 min ago03/07/2026 17:08

Sinner – Brooksby 6-4 6-3

Set Sinner. Jannik è in controllo e chiude con un game di anticipo brekkando di nuovo Brooksby che annulla un set point ,a affossa il dritto volante sul secondo. I servizi di Sinner sono tornati indietro più spesso e sulla seconda soffre, ma 20 prime su 29 e due soli punti persi bastano e avanzano.

32 min ago03/07/2026 17:02

Sinner – Brooksby 6-4 5-3

Scambio entusiasmante vinto da Jenson, Jannik vince tutti gli altri e si assicura la possibilità di servire per il secondo set.

37 min ago03/07/2026 16:58

Sinner – Brooksby 6-4 4-3

Break Sinner. Adesso è lo statunitense a soffrire le risposte avversarie e Jannik strappa a zero.

38 min ago03/07/2026 16:56

Sinner – Brooksby 6-4 3-3

Jannik soffre quando serve la seconda (2 punti su 8) anche perché l’altro risponde bene e deve affrontare un’altra palla break, vaporizzata dall’ace.

51 min ago03/07/2026 16:43

Sinner – Brooksby 6-4 2-2

Jannik salva due palle break. Il venticinquenne di Sacramento piazza una bella volée e due ottime risposte, 15-40, poi fa una cosa bimane orrenda e il servizio torna a dare una mano a Jan.

57 min ago03/07/2026 16:37

Sinner – Brooksby 6-4 1-2

Piccolo campanello d’allarme per il californiano, 15-30, ma ne esce con sicurezza.

58 min ago03/07/2026 16:36

1 hr 5 min ago03/07/2026 16:29

Sinner – Brooksby 6-4 0-1

Sinner si fa (timidamente) aggressivo, Jenson non è fortunato con il passante (era difficile ma bastava meno) e va sotto 15-40, ma è salvato da due unforced (che diventano 12).

1 hr 16 min ago03/07/2026 16:18

Sinner – Brooksby 6-4

Set Jannik. Jenson tiene il nono game, ma nulla può in risposta. Nessuna palla break concessa, 64% di servizi azzurri non tornati indietro (6 ace), un’enormità, mentre Brooksby è al 24%.

1 hr 23 min ago03/07/2026 16:12

Sinner – Brooksby 5-3

Jannik consolida. Il Rosso di Sesto manca un facile passante di dritto, ne sbaglia un altro in palleggio, 0-30, ma rimedia con il servizio.

1 hr 28 min ago03/07/2026 16:06

Sinner – Brooksby 4-3

Break Sinner. Dritto californiano in difficoltà, ne basta uno vincente di Jannik ed è break.

2 hr 30 min ago03/07/2026 16:04

Sinner – Brooksby 3-3

L’azzurro non sfrutta la chance di salire 0-30 in risposta (dritto in entrata steccato dopo un bello scambio), poi 15-40 (altro unforced di dritto che vanifica l’ottimo rovescio a uscire) e Jenson tiene ai vantaggi chiudendo con la smorzata uno scambio comandato. 73% di prime in campo per Jan, un solo punto perso.

2 hr 42 min ago03/07/2026 15:52

Sinner – Brooksby 2-2

Servizi sempre tranquilli, Jannik già 4 ace, 7 battute su 10 non gli sono tornate indietro.

2 hr 48 min ago03/07/2026 15:46

Sinner – Brooksby 1-1

Primo turno di battuta facile-facile per entrambi.

2 hr 59 min ago03/07/2026 15:36

Sinner – Brooksby 0-0

Jannik e Jenson sono pronti per iniziare. L’azzurro ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.

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