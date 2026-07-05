Italiani in campo domenica 5 luglio: Sinner sul Centrale contro Mochizuki. Errani e Vavassori sognano i quarti

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Prosegue il cammino degli italiani sull’erba regale di Wimbledon, dove oggi comincia il programma degli ottavi di finale del tabellone maschile. Gli occhi degli appassionati saranno puntati interamente su Jannik Sinner: il numero uno del mondo tornerà in campo nel tardo pomeriggio sul prestigioso Campo Centrale (non prima delle 17:20 ora italiana) per staccare il pass verso i quarti. Sulla sua strada ci sarà la vera sorpresa del torneo, il giapponese Shintaro Mochizuki, attualmente al numero 151 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, che nel turno precedente ha sbarrato la strada al promettente talento spagnolo Rafael Jodar.

Sinner-Mochizuki sul Centrale: caccia ai quarti contro la sorpresa del torneo

Per il fuoriclasse altoatesino si tratta – tra le altre cose – di un appuntamento con la storia del tennis azzurro. Due giorni or sono, Sinner si è sbarazzato in poco più di due ore dell’americano Jenson Brooksby con un solido 6-4 6-3 6-4, mostrando una condizione in netta crescita. Questa vittoria gli ha permesso di raggiungere gli ottavi nello Slam londinese per il quinto anno consecutivo: un traguardo straordinario che gli consente di eguagliare il leggendario primato italiano di Nicola Pietrangeli per numero di presenze nella seconda settimana all’All England Club. Contro Mochizuki, Jannik parte nettamente favorito ma non dovrà concedersi distrazioni.

Doppio Misto: Errani e Vavassori per sfatare il tabù dei quarti ai Championships

Non solo singolare, perché l’Italia del tennis cerca gloria anche nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. La straordinaria coppia azzurra – prima nella storia del nostro Paese a vincere un Major in questa specialità e forte di ben quattro titoli Slam in bacheca, tra cui i trionfi consecutivi al Roland Garros (2025 e 2026) e allo US Open (2024 e 2025) – scenderà in campo per sfidare il duo australiano composto da Marc Polmans e Storm Hunter. L’obiettivo è centrare per la prima volta in carriera i quarti di finale a Wimbledon, un risultato che proietterebbe i due tennisti azzurri verso un ipotetico quarto contro la vincente del match tra Andreozzi/Sutijadi e Tracy/Danilina.

Italiani in campo domenica 5 luglio, Wimbledon

A. Vavassori/S. Errani vs M. Polmans/S. Hunter, ottavi di finale: ore 16.30 circa, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

J. Sinner vs S. Mochizuki, ottavi di finale: ore 17.20 circa, Campo Centrale, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW