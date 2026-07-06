Wimbledon

Wimbledon, il programma di martedì 7 luglio: Sinner ancora sul Court 1

Pegula-Gauff inaugureranno il programma sul centrale alle 14:30, seguirà la sfida Djokovic-Aliassime

Di Pietro Sanò
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Jannik Sinner - Wimbledon 2026
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Sui prati di Wimbledon, il tempo vola. Ed eccoci già alle porte dei quarti di finale dei Championship.

La giornata di martedì 7 luglio vedrà protagonista il numero uno del mondo – e campione in carica – Jannik Sinner, ancora schedulato sul Court 1 dell’All England Club, dove sfiderà Jan-Lennard Struff a partire dalle ore 14:00 (ore 13:00 locali). Al termine di questo incontro – valevole per l’accesso in semifinale – toccherà a Naomi Osaka e Karolina Muchova dare spettacolo sul manto green di Wimbledon.

Sul Centre Court, invece, il programma inizierà alle 14:30 (13:30 locali) con il derby statunitense tra Jessica Pegula e Coco Gauff, seguito dall’attesa sfida tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic.

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