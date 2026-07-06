Wimbledon: pronostici bugiardi per Cobolli, Paolini (giustamente) sfavorita con Eala

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Tempo di ottavi di finale a Wimbledon 2026. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini scenderanno in campo oggi per raggiungere Jannik Sinner agli ottavi di finale. Entrambi con impegni tutt’altro che banali, tutt’altro che scontati. Il n.9 del seeding, in quello che sarà il primo incrocio tra due top 10 a livello maschile nel torneo, fronteggerà Alex de Minaur, quinta testa di serie. Una partita ovviamente molto difficile, ma comunque alla portata.

Per quanto infatti l’australiano sia un osso durissimo da rosicchiare, puntuale su ogni recupero, indiavolato su ogni palla, Cobolli sta giocando un grande tennis a Wimbledon. Ha vinto tre partite in lotta esprimendo un gioco spesso anche da applausi, tra passanti e palle corte. Può ribaltare la situazione in suo favore, e dei pronostici onestamente troppo squilibrati: 1,24-3,90 su Betsson e Starvegas, 1,25-4,00 su Netwin. Numeri che suggeriscono un match quasi chiuso, quando Cobolli ha dimostrato di essere a suo agio sui prati di Wimbledon, dove ha tra l’altro raggiunto lo stesso numero di quarti di finale (uno) di de Minaur. Chi vince avrebbe Dimitrov o Fery: comunque vada, non impossibile.

Cobolli dovrà cercare di non dare ritmo da fondo, giocando molto sul rovescio, diagonale che lo favorisce nettamente. Se riuscirà ad adottare questa tattica, e ottenere una buona percentuale di punti con il servizio, potrà girare la partitqa in suo favore.

Wimbledon: anche Paolini parte indietro

Una finalista di Wimbledon come Jasmine Paolini, tra l’altro solo due anni fa, è sfavorita contro una giovane rampante. Alexandra Eala viene però dalla vittoria contro Iga Swiatek. Che ci ha messo del suo con errori grossolani e di troppo, ma indubbiamente il tennis coraggioso, vario, della filippina, si adatta benissimo all’erba. Quindi in fin dei conti che parta leggermente favorita è anche comprensibile: 1,60-2,30 su Betsson e Starvegas, 1,62-2,32 su Netwin. Cosa dovrà fare Paolini per ribaltare i pronostici e tornare ai quarti a Wimbledon?

In primis, giocare come contro Sakkari potrebbe essere una bella medicina: pochi errori, ritmo serrato, ma anche pochi riferimenti. Eala ha dimostrato di saper reggere alla grande la pressione, dunque Paolini dovrà contare solo su sé stessa. Riducendo all’osso gli errori e cercando di tenere sempre lontana, anche dietro la riga, la filippina. Per evitarne le discese a rete e le variazioni. In tal modo, può ribaltare un pronostico decisamente tendente dall’altra parte.