Wimbledon

LIVE Wimbledon: Sinner avanti di due set su Struff

Sinner sfida il tedesco sul Campo 1: ha vinto tutti i tre precedenti, parte largamente favorito. La diretta scritta su Ubitennis

Di Redazione
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 01/06/2026 -
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Un messaggio dal direttore
Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta della prima giornata di quarti di finale a Wimbledon 2026. Ad inaugurare l’azione sul Campo 1 sarà Jannik Sinner. Il n.1 al mondo affronterà Jan-Lennard Struff con in palio la terza semifinale in carriera ai Championships. E sarà largamente favorito.

11 min ago07/07/2026 15:59

SET SINNER!

E anche il secondo set batte bandiera tricolore! Risposta lunga di Struff sul set point, Sinner salva un set point sul 4-5, serve non benissimo ma vince 7 punti a 4 il tie-break per andare in vantaggio di due set.

18 min ago07/07/2026 15:52

Tie-break

Sinner freddissimo, tiene il servizio a 15 non permettendo a Struff di rendersi pericoloso, si va al tie-break nonostante l’azzurro stia commettendo un numero di errori decisamente più alto del solito.

20 min ago07/07/2026 15:50

6-5 Struff

Sinner salva addirittura un set point a uno Struff arrembante e molto vicino, coraggioso in risposta, prova anche a variare qualcosa.

31 min ago07/07/2026 15:39

5-4 Struff

Il tedesco salva con coraggio una palla break a Sinner e rimane in controllo del set, avanti senza break.

51 min ago07/07/2026 15:19

Break Struff

Rientra in partita Struff con grande coraggio, non permette a Sinner di scappare e conferma il contro-break. Match vivo sul Campo 1.

1 hr ago07/07/2026 15:10

Break Sinner

Sinner mette subito in chiaro le cose, break iniziale ai danni di Struff, che ora inizia a concedere qualcosa da fondo campo.

1 hr 14 min ago07/07/2026 14:56

SET SINNER!

Chiudere è una formalità per Jannik, che picchia la palla a modo suo, non dà chance di replica a Struff e vince il primo set 7-5 infilando tre game di fila dal 4-5.

1 hr 18 min ago07/07/2026 14:52

Break Sinner!

Alla prima piccola crepa nel servizio perfetto di Struff, Sinner si infila e rompe la corazza. Il tedesco serve leggermente peggio rispetto a quanto visto finora, concede qualche spiraglio, in cui l’azzurro si tuffa. Break, 6-5: servirà per chiudere il primo set.

1 hr 25 min ago07/07/2026 14:45

5-4 Struff

Sinner arriva a 30, ma non oltre. Struff sta giocando benissimo senza concedere nulla al servizio. L’azzurro dovrà ora servire per rimanere nel set.

2 hr 35 min ago07/07/2026 14:35

4-3 Struff

Il tedesco è ancora il più pericoloso in risposta, non al punto da ottenere palle break, ma crea qualche fastidio a Sinner. Rimanendo soprattutto molto solido al servizio.

2 hr 45 min ago07/07/2026 14:25

3-2 Struff

Il primo game ai vantaggi è sul servizio di Sinner, ma senza veri pericoli. Struff invece conferma ottimi numeri e rimane avanti senza break.

2 hr 52 min ago07/07/2026 14:18

2-1 Struff

Cambio di campo con otto punti su otto vinti al servizio. Sinner tiene molto bene la sua battuta, Struff però serve con grande velocità e potenza, obbligato a giocare così per provare a fare partita pari.

2 hr 57 min ago07/07/2026 14:12

1-0 Struff

Struff apre con un primo game di buon livello, tiene il servizio a 30.

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