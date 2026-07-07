LIVE Wimbledon: Sinner avanti di due set su Struff

Amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta della prima giornata di quarti di finale a Wimbledon 2026. Ad inaugurare l’azione sul Campo 1 sarà Jannik Sinner. Il n.1 al mondo affronterà Jan-Lennard Struff con in palio la terza semifinale in carriera ai Championships. E sarà largamente favorito.
SET SINNER!
E anche il secondo set batte bandiera tricolore! Risposta lunga di Struff sul set point, Sinner salva un set point sul 4-5, serve non benissimo ma vince 7 punti a 4 il tie-break per andare in vantaggio di due set.
Tie-break
Sinner freddissimo, tiene il servizio a 15 non permettendo a Struff di rendersi pericoloso, si va al tie-break nonostante l’azzurro stia commettendo un numero di errori decisamente più alto del solito.
6-5 Struff
Sinner salva addirittura un set point a uno Struff arrembante e molto vicino, coraggioso in risposta, prova anche a variare qualcosa.
5-4 Struff
Il tedesco salva con coraggio una palla break a Sinner e rimane in controllo del set, avanti senza break.
Break Struff
Rientra in partita Struff con grande coraggio, non permette a Sinner di scappare e conferma il contro-break. Match vivo sul Campo 1.
Break Sinner
Sinner mette subito in chiaro le cose, break iniziale ai danni di Struff, che ora inizia a concedere qualcosa da fondo campo.
SET SINNER!
Chiudere è una formalità per Jannik, che picchia la palla a modo suo, non dà chance di replica a Struff e vince il primo set 7-5 infilando tre game di fila dal 4-5.
Break Sinner!
Alla prima piccola crepa nel servizio perfetto di Struff, Sinner si infila e rompe la corazza. Il tedesco serve leggermente peggio rispetto a quanto visto finora, concede qualche spiraglio, in cui l’azzurro si tuffa. Break, 6-5: servirà per chiudere il primo set.
5-4 Struff
Sinner arriva a 30, ma non oltre. Struff sta giocando benissimo senza concedere nulla al servizio. L’azzurro dovrà ora servire per rimanere nel set.
4-3 Struff
Il tedesco è ancora il più pericoloso in risposta, non al punto da ottenere palle break, ma crea qualche fastidio a Sinner. Rimanendo soprattutto molto solido al servizio.
3-2 Struff
Il primo game ai vantaggi è sul servizio di Sinner, ma senza veri pericoli. Struff invece conferma ottimi numeri e rimane avanti senza break.
2-1 Struff
Cambio di campo con otto punti su otto vinti al servizio. Sinner tiene molto bene la sua battuta, Struff però serve con grande velocità e potenza, obbligato a giocare così per provare a fare partita pari.
1-0 Struff
Struff apre con un primo game di buon livello, tiene il servizio a 30.