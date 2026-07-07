Wimbledon, Fritz: “Tornare a giocare senza dolori è fantastico. Alle ATP Finals…”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Serviva solo un po’ di tempo. Taylor Fritz è tornato a competere ad alti livelli in questo swing su erba. Finalista prima a Stoccarda e poi ad Halle, l’americano ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per circa due mesi. “Sono felicissimo, è stata una partita davvero tosta”, ha affermato il numero 7 del mondo dopo il successo su Alexander Bublik. Una vittoria che gli permette di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, lui che nel 2025 riuscì a spingersi fino al penultimo atto. Di seguito, ecco le parole di Fritz in conferenza stampa dopo il successo.

Fritz: “Alle ATP Finals non ero al meglio fisicamente”

D: So che nell’ultimo anno hai vissuto momenti di frustrazione a causa degli infortuni e dell’impossibilità di trovare il ritmo giusto. Quando è stata l’ultima volta che ti sei sentito così bene su un campo da tennis?

Taylor Fritz: “Ero soddisfatto del mio gioco alle ATP Finals dell’anno scorso, ma direi che fisicamente non ero al meglio. L’ultima volta che mi sono sentito bene fisicamente è stata dopo lo US Open: la Laver Cup e poi Tokyo è l’ultimo torneo che ricordo di aver giocato senza pensare al dolore al ginocchio o ad altro. È fantastico essere tornato a quel livello”.

D: Qual è la differenza in risposta sui campi in erba?

Taylor Fritz: “Il mio modo di rispondere è semplicemente quello di stare vicinissimo alla linea di fondocampo. Utilizzo il primo passo e la mia estensione per coprire il più possibile il campo. Gioco di rovescio o faccio una risposta bloccata di dritto. Cambio strategia a seconda dell’avversario. A volte colpisco alto e indietreggio. Adoro il mio dritto corto, penso che funzioni sull’erba perché il servizio tende sempre a correre di più e la mia risposta è difficile da attaccare. Su altre superfici, invece, la battuta rimbalza un po’ più alta e si ha meno velocità a disposizione per sfruttarla per la risposta. Vengo penalizzato per essere così avanti nel campo perché poi non riesco a difendermi”.

D: Come ti senti rispetto all’anno scorso qui a Wimbledon?

Taylor Fritz: “Mi sento bene. Penso che sia leggermente diverso perché le ultime due partite che ho disputato sono state davvero dominate dal servizio da entrambi i giocatori. Non ci sono stati molti scambi dalla linea di fondo. Ce ne sono stati di più quando ho giocato l’anno scorso contro Davidovich Fokina ad esempio. Quindi, è difficile fare un confronto. Per come mi sento, però, sto altrettanto bene”.