Wimbledon, Fritz: “Tornare a giocare senza dolori è fantastico. Alle ATP Finals…”

Serviva solo un po’ di tempo. Taylor Fritz è tornato a competere ad alti livelli in questo swing su erba. Finalista prima a Stoccarda e poi ad Halle, l’americano ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per circa due mesi. “Sono felicissimo, è stata una partita davvero tosta”, ha affermato il numero 7 del mondo dopo il successo su Alexander Bublik. Una vittoria che gli permette di raggiungere i quarti di finale a Wimbledon per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni, lui che nel 2025 riuscì a spingersi fino al penultimo atto. Di seguito, ecco le parole di Fritz in conferenza stampa dopo il successo.
Fritz: “Alle ATP Finals non ero al meglio fisicamente”
D: So che nell’ultimo anno hai vissuto momenti di frustrazione a causa degli infortuni e dell’impossibilità di trovare il ritmo giusto. Quando è stata l’ultima volta che ti sei sentito così bene su un campo da tennis?
Taylor Fritz: “Ero soddisfatto del mio gioco alle ATP Finals dell’anno scorso, ma direi che fisicamente non ero al meglio. L’ultima volta che mi sono sentito bene fisicamente è stata dopo lo US Open: la Laver Cup e poi Tokyo è l’ultimo torneo che ricordo di aver giocato senza pensare al dolore al ginocchio o ad altro. È fantastico essere tornato a quel livello”.
D: Qual è la differenza in risposta sui campi in erba?
Taylor Fritz: “Il mio modo di rispondere è semplicemente quello di stare vicinissimo alla linea di fondocampo. Utilizzo il primo passo e la mia estensione per coprire il più possibile il campo. Gioco di rovescio o faccio una risposta bloccata di dritto. Cambio strategia a seconda dell’avversario. A volte colpisco alto e indietreggio. Adoro il mio dritto corto, penso che funzioni sull’erba perché il servizio tende sempre a correre di più e la mia risposta è difficile da attaccare. Su altre superfici, invece, la battuta rimbalza un po’ più alta e si ha meno velocità a disposizione per sfruttarla per la risposta. Vengo penalizzato per essere così avanti nel campo perché poi non riesco a difendermi”.
D: Come ti senti rispetto all’anno scorso qui a Wimbledon?
Taylor Fritz: “Mi sento bene. Penso che sia leggermente diverso perché le ultime due partite che ho disputato sono state davvero dominate dal servizio da entrambi i giocatori. Non ci sono stati molti scambi dalla linea di fondo. Ce ne sono stati di più quando ho giocato l’anno scorso contro Davidovich Fokina ad esempio. Quindi, è difficile fare un confronto. Per come mi sento, però, sto altrettanto bene”.