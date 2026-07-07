Wimbledon: Zverev ai quarti per la prima volta, Lehecka fuori in quattro set

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[2] A. Zverev b. [13] J. Lehecka 6-4 7-5 3-6 7-6(6)

Come un gustoso antipasto prima dell’attesa sfida tra Félix Auger-Aliassime e Novak Djokovic, si è concluso il match dai due volti tra Alexander Zverev e Jirí Lehecka. A staccare il pass per i quarti di finale è il tedesco, che chiude la pratica al tie-break del quarto set, vinto per 8-6 dopo che il ceco era riuscito a riaprire i giochi incamerando il terzo parziale. Per Zverev si tratta di un traguardo storico: per la prima volta nella sua lunga carriera raggiunge i quarti di finale sull’erba di Wimbledon. Ad attenderlo ci sarà Taylor Fritz, in una sfida programmata per mercoledì 8 luglio, alla quale il numero 3 del mondo accederà senza giorno di riposo a causa di questo recupero. Il successo contro Lehecka ha richiesto un notevole sforzo di adattamento. La prima parte dell’incontro si è svolta in condizioni totalmente indoor e sotto le luci artificiali, mentre la ripresa in pieno giorno e sotto il sole ha presentato condizioni ambientali diametralmente opposte. Cambiare marcia e riadattarsi non era affatto semplice. Lehecka ne ha inizialmente approfittato per prolungare la partita, ma Zverev è poi riuscito a riprendere in mano le redini nel quarto set. Il tedesco rompe così anche il perfetto equilibrio nei precedenti, fermi sull’1-1 dopo il successo del ceco alla United Cup 2023 e la sua successiva rivincita a Dubai nello stesso anno.

Terzo set – Lehecka ingiocabile conquista il parziale

Alla ripresa del match, Jiri Lehecka riapre il risultato accorciando le distanze sul 2 a 1 nel computo dei set. Come già accaduto ieri, il ceco parte con un approccio decisamente migliore. Entra subito in campo pimpante, mentre Zverev appare lento e palesemente condizionato dallo stop notturno. Ripartito al servizio, Lehecka piazza subito il suo settimo e poi ottavo ace — eguagliando il totale del tedesco — per poi tenere la battuta a zero. Nel secondo game giocato dopo la ripresa (l’ottavo del terzo set), Sasha cerca di alzare il ritmo al servizio. Eppure il tedesco va sotto 0-30 prima di riuscire a mettere a segno il suo primo punto. Dimostrando di non avere alcuna intenzione di regalare l’incontro, il ceco centra il break alla prima occasione utile, portandosi sul 5-3. Nel game decisivo Lehečka lascia nuovamente a zero l’avversario e, con un parziale schiacciante di 12 punti a 1 dal rientro in campo, si aggiudica il terzo set, capitalizzando al massimo il pessimo avvio di Zverev.

Quarto set – Zverev rompe l’equilibrio solo al tie-break e trova Fritz ai quarti

Il quarto set parte con tutt’altro piglio. Nel game di apertura, il servizio di Zverev viene trascinato ai vantaggi, ma il tedesco riesce a salvarsi e a tenere la battuta. Dopo il pareggio dei conti da parte di Lehecka, Zverev mette a segno il suo primo ace della giornata. Così, il parziale prosegue all’insegna del totale equilibrio. Nonostante qualche errore di troppo, la testa di serie numero 2 dimostra di essere decisamente tornata in partita, tenendo il servizio a zero sul 4-4. Conclusi ben tre turni di battuta consecutivi a zero, l’epilogo al tie-break appare ormai dietro l’angolo. In questa fase Lehecka gioca con estrema attenzione, misurando gli attacchi e badando bene a non lasciare andare troppo il braccio. Un atteggiamento conservativo che finisce però per permettere a Zverev di prendere l’iniziativa. Tuttavia, il ceco si difende con efficacia e nel momento di massima tensione, al servizio sotto 5-6, mette a segno una palla corta tanto importante quanto elegante. Con coraggio e indubbia qualità, Lehecka ne esce brillantemente e fissa il punteggio sul 6-6. Il tie-break diventa così lo snodo cruciale per decretare la vittoria del tedesco o prolungare la sfida al quinto. Sasha lo interpreta al meglio, conquistandolo con fatica per 8-6 e aggiudicandosi il suo primo accesso ai quarti in questo Slam, che commenta così: “Non avrei mai pensato che sarei arrivato a questo risultato solo dopo 12 anni“.