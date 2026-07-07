Wimbledon: Zverev ai quarti per la prima volta, Lehecka fuori in quattro set

[2] A. Zverev b. [13] J. Lehecka 6-4 7-5 3-6 7-6(6)
Come un gustoso antipasto prima dell’attesa sfida tra Félix Auger-Aliassime e Novak Djokovic, si è concluso il match dai due volti tra Alexander Zverev e Jirí Lehecka. A staccare il pass per i quarti di finale è il tedesco, che chiude la pratica al tie-break del quarto set, vinto per 8-6 dopo che il ceco era riuscito a riaprire i giochi incamerando il terzo parziale. Per Zverev si tratta di un traguardo storico: per la prima volta nella sua lunga carriera raggiunge i quarti di finale sull’erba di Wimbledon. Ad attenderlo ci sarà Taylor Fritz, in una sfida programmata per mercoledì 8 luglio, alla quale il numero 3 del mondo accederà senza giorno di riposo a causa di questo recupero. Il successo contro Lehecka ha richiesto un notevole sforzo di adattamento. La prima parte dell’incontro si è svolta in condizioni totalmente indoor e sotto le luci artificiali, mentre la ripresa in pieno giorno e sotto il sole ha presentato condizioni ambientali diametralmente opposte. Cambiare marcia e riadattarsi non era affatto semplice. Lehecka ne ha inizialmente approfittato per prolungare la partita, ma Zverev è poi riuscito a riprendere in mano le redini nel quarto set. Il tedesco rompe così anche il perfetto equilibrio nei precedenti, fermi sull’1-1 dopo il successo del ceco alla United Cup 2023 e la sua successiva rivincita a Dubai nello stesso anno.
Terzo set – Lehecka ingiocabile conquista il parziale
Alla ripresa del match, Jiri Lehecka riapre il risultato accorciando le distanze sul 2 a 1 nel computo dei set. Come già accaduto ieri, il ceco parte con un approccio decisamente migliore. Entra subito in campo pimpante, mentre Zverev appare lento e palesemente condizionato dallo stop notturno. Ripartito al servizio, Lehecka piazza subito il suo settimo e poi ottavo ace — eguagliando il totale del tedesco — per poi tenere la battuta a zero. Nel secondo game giocato dopo la ripresa (l’ottavo del terzo set), Sasha cerca di alzare il ritmo al servizio. Eppure il tedesco va sotto 0-30 prima di riuscire a mettere a segno il suo primo punto. Dimostrando di non avere alcuna intenzione di regalare l’incontro, il ceco centra il break alla prima occasione utile, portandosi sul 5-3. Nel game decisivo Lehečka lascia nuovamente a zero l’avversario e, con un parziale schiacciante di 12 punti a 1 dal rientro in campo, si aggiudica il terzo set, capitalizzando al massimo il pessimo avvio di Zverev.
Quarto set – Zverev rompe l’equilibrio solo al tie-break e trova Fritz ai quarti
Il quarto set parte con tutt’altro piglio. Nel game di apertura, il servizio di Zverev viene trascinato ai vantaggi, ma il tedesco riesce a salvarsi e a tenere la battuta. Dopo il pareggio dei conti da parte di Lehecka, Zverev mette a segno il suo primo ace della giornata. Così, il parziale prosegue all’insegna del totale equilibrio. Nonostante qualche errore di troppo, la testa di serie numero 2 dimostra di essere decisamente tornata in partita, tenendo il servizio a zero sul 4-4. Conclusi ben tre turni di battuta consecutivi a zero, l’epilogo al tie-break appare ormai dietro l’angolo. In questa fase Lehecka gioca con estrema attenzione, misurando gli attacchi e badando bene a non lasciare andare troppo il braccio. Un atteggiamento conservativo che finisce però per permettere a Zverev di prendere l’iniziativa. Tuttavia, il ceco si difende con efficacia e nel momento di massima tensione, al servizio sotto 5-6, mette a segno una palla corta tanto importante quanto elegante. Con coraggio e indubbia qualità, Lehecka ne esce brillantemente e fissa il punteggio sul 6-6. Il tie-break diventa così lo snodo cruciale per decretare la vittoria del tedesco o prolungare la sfida al quinto. Sasha lo interpreta al meglio, conquistandolo con fatica per 8-6 e aggiudicandosi il suo primo accesso ai quarti in questo Slam, che commenta così: “Non avrei mai pensato che sarei arrivato a questo risultato solo dopo 12 anni“.