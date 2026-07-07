Wimbledon: il coprifuoco ferma Zverev avanti di due set su Lehecka

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[2] A. Zverev – [13] J. Lehecka 6-4 7-5 3-3

Taylor Fritz si sveglierà senza sapere il nome del suo avversario ai quarti di finale di Wimbledon poiché lunedì sera la regola del coprifuoco ha imposto l’interruzione del match tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka quando il tedesco era avanti 6-4 7-5 3-3. Colpa naturalmente di Fery che ha impiegato quasi quattro ore per battere Dimitrov e un po’ anche di Jasmine Paolini, ma lei la perdoniamo.

Alle 23 locali (le 11 pm, per essere precisi), mezzanotte in Italia, in Church Road si fermano gli incontri in virtù dell’accordo con il Consiglio di Merton del 2009, una condizione essenziale per la concessione del permesso di costruire il tetto sul Centrale. A quell’ora, Zverev, piuttosto aggressivo e forte delle solite alte percentuali in battuta, aveva salvato le sette palle break concesse (due volte Lehecka era entrato nello scambio) e operato il sorpasso nel finale dei primi due set.

Primo set – Zverev rischia subito, Lehecka non ne approfitta e cede nel finale

Sascha sceglie di partire in risposta, comincia il secondo game senza la prima (anche un doppio fallo) e va sotto 0-40, bravo però a recuperare, soprattutto sulla prima chance ceca facendosi valere sulla diagonale sinistra. Servizi tenuti per otto game, con Zverev che, dopo lo zerosuquattro iniziale, aggiusta la percentuale di prime e approfitta fino in fondo di qualche seconda di troppo (compresa una fuori bersaglio) da parte di Lehecka salendo 5-4 e servizio. Nessun problema ad assicurarsi il set, con quasi tre prime su quattro in campo (un solo punto perso), 36% di colpi giocati in attacco (25% per Jiri) e un impressionante 10-1 negli scambi tra i cinque e gli otto colpi, con il dritto che sembra particolarmente in fiducia.

Secondo set – Occasioni per entrambi, è ancora Zverev a brekkare

Il classe 2001 ceco esce indenne da un terzo gioco in cui ha concesso due vantaggi esterni, salvati con servizio&dritto e un gratuito tedesco al decimo colpo, mentre Sascha raggiunge il 2 pari senza perdere un punto in battuta pur mettendo la prima in campo solo tre volte. La ritrova, Zverev, Lehecka però risponde e conquista il 15-40, mancando ancora il guizzo decisivo. Tocca allora al ventinovenne di Amburgo guadagnarsi nuovamente la possibilità di servire per set, forzando gli errori dell’avversario all’undicesimo gioco per poi chiudere 7-5.

Quattro punti persi in battuta per lui, mentre il conteggio totale per Jiri sulle palle break è 0 su 5. Manca poco più di mezz’ora alle 23, Lehecka va a cambiarsi, aumentando notevolmente le sue possibilità di non perdere stasera.

Terzo set – Un’altra chance non sfruttata da Lehecka, poi coprifuoco e tutti a casa

Sapendo che non andrà a letto sconfitto, Jiri tenta l’allungo al quarto game, ma le prime Zverev gli impediscono di giocarsi altre due palle break. Dopo due ore e sei minuti, sul punteggio di 3-3, dalla sedia il britannico James Keothavong, MBE, annuncia che il gioco è sospeso. Tutti a casa, si ricomincia martedì.