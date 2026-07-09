Wimbledon: la semifinale Sinner-Djokovic e la finale maschile in diretta in chiaro

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Ora è ufficiale: la semifinale Sinner-Djokovic di venerdì 10 luglio e la finale maschile di Wimbledon di domenica 12 luglio (indipendentemente dalla presenza di Sinner) saranno visibili in chiaro. SKY ha annunciato di aver raggiunto un accordo con TV8 (canale 8 del digitale terrestre) per la trasmissione di entrambi gli eventi. Da sottolineare che l’emittente satellitare, detentrice dei diritti televisivi di Wimbledon in esclusiva per l’Italia, non aveva alcun obbligo in tal senso.

I due match, dunque, saranno visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, TV8 e in streaming su NOW. Sinner-Djokovic è in programma non prima delle 17.30 di venerdì, mentre la finale maschile inizierà non prima delle 17 italiane.