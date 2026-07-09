Tennis e TV

Wimbledon: la semifinale Sinner-Djokovic e la finale maschile in diretta in chiaro

Sky ha deciso di offrire a tutti gli appassionati la possibilità di seguire gli eventi salienti dei Championships

Di Redazione
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Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (Photo chryslène caillaud @Sport Vision)
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Ora è ufficiale: la semifinale Sinner-Djokovic di venerdì 10 luglio e la finale maschile di Wimbledon di domenica 12 luglio (indipendentemente dalla presenza di Sinner) saranno visibili in chiaro. SKY ha annunciato di aver raggiunto un accordo con TV8 (canale 8 del digitale terrestre) per la trasmissione di entrambi gli eventi. Da sottolineare che l’emittente satellitare, detentrice dei diritti televisivi di Wimbledon in esclusiva per l’Italia, non aveva alcun obbligo in tal senso.

I due match, dunque, saranno visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, TV8 e in streaming su NOW. Sinner-Djokovic è in programma non prima delle 17.30 di venerdì, mentre la finale maschile inizierà non prima delle 17 italiane.

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