Wimbledon: Muchova vince la partita del torneo contro Gauff e vola in finale

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[9] C. Muchova b. [7] C. Gauff 6-2 1-6 7-6(10)

Karolina Muchova conquista la sua prima finale a Wimbledon al termine di un match tiratissimo che dopo i primi due set sbilanciati (uno per parte), ha offerto un terzo parziale straordinariamente equilibrato concluso solo 12-10 al supertiebreak.

All’avvio le protagoniste si presentano in campo avendo hanno completato la collezione: sia Coco Gauff che Karolina Muchova in carriera hanno raggiunto almeno una volta la semifinale in tutti e quattro gli Slam. Ma naturalmente, arrivate a questo punto, si può sempre cercare di migliorare. Negli scontri diretti Gauff conduce 6-1: Coco ha vinto tutti e sei gli incontri disputati sul cemento, mentre Karolina ha vinto l’ultimo match, giocato sulla terra battuta di Stoccarda 2026.

Alle 13.30 (ora locale) nel Centre Court la temperatura è di 32 gradi e il vento quasi assente.

Primo set: a partire meglio è Muchova

Si comincia con Gauff al servizio. Nei primi game la battuta indirizza gli scambi e si approda sull’1-1 senza nemmeno sfiorare i vantaggi. Nel terzo gioco Gauff deve ricorrere a troppe seconde di servizio; una diventa anche un doppio fallo: Muchova ne approfitta e si procura due palle break; la seconda (dritto in rete di Coco) è quella buona. 2-1 Muchova e servizio.

Quarto gioco: Karolina serve per consolidare il vantaggio. Parte male e si trova sotto 15-40: ma salva le due palle break (grazie a uno scambio a rete vincente e un errore di dritto di Coco) e consolida. Sullo slancio strappa nuovamente il servizio a Gauff nel quinto game: 4-1 e servizio Muchova. Coco conferma i problemi all’avvio patiti in diversi match del torneo.

Sesto game. Con due break di vantaggio e il turno di battuta Karolina potrebbe indirizzare definitivamente il set, ma Gauff aumenta l’aggressività e si conquista tre palle break consecutive sullo 0-40. Karolina però alza la soglia di attenzione, non sbaglia più nulla e infila cinque punti consecutivi: 5-1 Muchova. Un aspetto tecnico da sottolineare: per risalire nel game, Karolina ha prodotto una serie di colpi da fondo di una profondità media eccezionale: quasi tutti nell’ultimo metro di campo. E così ha conquistato il quinto game consecutivo.

Dopo 30 minuti esatti di gioco, Gauff serve per rimanere nel set. Parte bene, sale 40-15, ma poi Muchova riesce a entrare nello scambio e forza il game ai vantaggi. Ma alla fine, grazie a due risposte lunghe di Muchova, Coco torna a muovere il punteggio dopo il game di apertura: 2-5.

Ottavo game. Muchova serve per il set; parte con un po’ troppe seconde, ma è estremamente reattiva in uscita dal servizio sulle risposte aggressive di Gauff. Si porta 40-30 e sigilla con un ace alla prima occasione. 6-2 Muchova in 39 minuti di gioco. Saldo vincenti/errori non forzati: Muchova +2 (9/7), Gauff -5 (7/12). Dovessi scegliere un elemento tecnico che ha inciso sull’andamento del primo set direi questo: la sorprendente profondità del rovescio incrociato di Karolina, che in questo modo ha impedito a Gauff di poter spingere sul suo colpo più forte.

Secondo set: la reazione di Gauff

Ancora con Gauff alla battuta per prima. Coco serve bene (due ace, uno anche di seconda) e sale 1-0 senza sbavature. Nel secondo game Muchova parte sicura, ma sul 40-15 prova a inserire due variazioni che le costano il punto (serve&volley e rovescio slice, entrambi in rete). Coco insiste e con una discesa a rete si conquista la prima palla break del set. Poi però sbaglia due risposte consecutive consentendo a Karolina di salvarsi e pareggiare i conti: 1-1 senza break. Il terzo game è senza storia: Gauff lo chiude a zero e conquista il 2-1.

Quarto game. Muchova al servizio, è ancora in difficoltà. Dopo la palla break salvata nel turno precedente questa volta ne concede tre consecutive (0-40). La terza è quella buona: sul tentativo di palla corta di Karolina, Coco si avventa e chiude con un rovescio incrociato fulminante. 3-1 Gauff: per la prima volta nel match Muchova ha perso il servizio.

Quinto game. Coco consolida il vantaggio: 4-1. Come in tutti i match precedenti, dopo l’avvio lento Gauff ha reagito e si è rimessa in corsa. Ora è lei quella più intraprendente, che comanda il gioco coprendo benissimo il campo nello scambio da fondo e venendo a prendersi i punti di volo quando l’avversaria accorcia. Nel sesto gioco Muchova è ancora in difficoltà: alla seconda palla break manda lungo un dritto non complicato e si ritrova sotto 1-5.

Settimo game. Gauff serve per il secondo set: missione compiuta addirittura a zero. 6-1 in 36 minuti. Da notare che Karolina ha concesso palle break in ogni turno di battuta del set, perdendo 2 volte il servizio. Finora l’aveva perso 5 volte nell’intero torneo. Saldo vincenti/errori non forzati: Muchova -5 (3/8), Gauff +4 (11/7)

Terzo set: che battaglia! Al fotofinish la spunta Muchova

Al ritorno dal toilet break, Muchova apre al servizio e tiene a zero la battuta: 1-0. Gauff comincia bene il suo turno al servizio, ma poi si complica la vita sbagliando uno smash tutt’altro che impossibile. Serviranno i vantaggi per pareggiare 1-1 (senza palle break). Torna al servizio Karolina per cercare di restituire continuità positiva ai propri servizi dopo un secondo set da dimenticare; concede un solo quindici e si porta 2-1.

Quarto game. Gauff serve in modo poco incisivo, Muchova entra tre volte nello scambio e ottiene sempre il punto. 15-40. Coco salva la prima palla break dopo un corpo a corpo a rete e poi trova il 40 pari grazie a una prima da 117 miglia orarie. Poi Karolina sbaglia un paio di esecuzioni non complicate e così Gauff si salva: 2-2. Muchova si riporta subito avanti in un game con pochi problemi (due errori di dritto in risposta di Coco): 3-2 per Karolina.

Sesto game. Ora Gauff sta servendo con qualche timore in più, e prende respiri profondi tra un punto e l’altro; ma Karolina in avvio di game la aiuta commettendo due evitabili errori di dritto. Alla fine Coco conquista il 3-3, superando un frangente in cui sembrava particolarmente tesa.

Nel settimo game a Muchova basta l’efficacia del servizio per governare la situazione: si permette anche un ace e sale 4-3.

Ottavo game, con Gauff al servizio. Coco parte con una discesa a rete vincente e replica di volo anche nel terzo e nel quarto scambio. E così conquista il 4 pari in un game da “doppista”. Quasi tutte le verticalizzazioni del terzo set le ha vinte lei.

La partita entra nella fase calda e non solo perchè i gradi di temperatura allo stadio sono diventati 33. Ora al servizio è Muchova che però fatica a trovare la prima; in più commette due errori con il rovescio incrociato che spostano l’equilibrio del game: 30-40 palla break. Coco però la grazia mandando in rete la risposta di rovescio su una seconda a 80 miglia orarie. Ma si conquista una seconda palla break avendo ancora una volta la meglio negli incontri ravvicinati a rete. Nuova seconda di Karolina a 82 miglia e poi errore nello scambio di dritto di Coco, anche questo evitabilissimo. Una prima a uscire di Muchova le permette di ottenere il 5-4. Ma in questo gioco Gauff ha avuto un paio di occasioni d’oro non sfruttate.

Decimo game. Gauff serve per rimanere nel match e tutto sommato ci riesce senza troppi rischi: 5-5. Con Muchova al servizio Coco parte con più convinzione e si porta 0-30 dopo un lungo scambio vinto da fondo. Una prima vincente e poi il più lungo scambio del match, concluso con un passante di dritto vincente di Karolina rimettono il punteggio sul 30-30. Altri due vincenti (uno di dritto e uno di rovescio) permettono a Muchova di garantirsi almeno il tiebreak. 6-5 per lei. Per non perdere il servizio Karolina ha davvero cambiato marcia nel finale di game.

Dodicesimo game con Gauff al servizio. Coco tiene la battuta aiutata anche da due risposte non impossibili che Karolina manda fuori misura: 6-6. La prima finalista di Wimbledon si deciderà al supertiebreak a dieci punti.

Tiebreak. Muchova ottiene il primo minibreak su una volèe bassa che Gauff non riesce a rialzare a sufficienza. Poi consolida (volèe e servizio vincente) sul 4-1. Coco però rimane in scia e sale 4-3. Ma Karolina vince il punto successivo con una volèe in tuffo alla Becker, e poi mette a segno un ace: 6-3. Quindi prova a mettere alla prova il dritto di Coco, che però non sbaglia mai: passante di dritto vincente e scambio successivo concluso con una smorzata. E così risale 5-6. Poi Gauff recupera il minibreak grazie a un dritto di Karolina che è corretto fuori dal nastro. Si va al cambio campo in assoluta parità: 6-6.

Per il momento ci sono stati due soli minibreak (uno per parte). sul 7-7 Gauff però commette un doppio fallo sbagliando completamente la seconda: 8-7 e due servizi per Karolina, che però restituisce il vantaggio con un dritto lungo. 8 punti pari. E poi con un rovescio lungo in uscita dal servizio regala il 9-8 a Gauff.

9-8 match point Gauff. Coco serve bene, la risposta di Muchova scavalca appena la rete ma Gauff spreca tutto con una palla corta in rete. 9 pari e cambio campo. La situazione si rovescia quando Muchova vince il punto successivo grazie a un lob vincente di grande sensibilità. Ora servirà lei per il match.

10-9 match point Muchova. Karolina serve bene, scende a rete ma non chiude la volèe. Gauff si inventa un difficile passante di dritto (sottolineo: di dritto) vincente. 10-10. Ma poi Muchova conquista lo scambio successivo ancora grazie a un dritto vincente.

11-10 secondo match point Muchova, finalmente convertito grazie a un rovescio lungolinea aggressivo di Karolina sul quale che Coco non ha il tempo di controllare.

81 minuti di durata nel terzo set, al termine di un parziale che non ha offerto break. Saldo vincenti/errori non forzati nel terzo set: Muchova +2 (19/17) Gauff -2 (14/16). Queste le prime dichiarazioni a caldo di Muchova: “Una atmosfera incredibile, era la prima volta per me nel Centre Court; è stato speciale poter giocare su un campo con così tanta storia alle spalle”.