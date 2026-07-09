Wimbledon, pronostici: la vittoria di Sinner ormai è scontata. Il vero rivale è Zverev

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Siamo all’ultim giro di Wimbledon 2026, con Jannik Sinner severamente davanti a tutti per la vittoria finale. L’azzurro, campione in carica, non ha giocato il suo miglior tennis finora. Ma gli è bastato per spingersi in semifinale, perdendo due set, entrambi all’esordio. Ha preso confidenza con l’erba, nei punti importanti non lascia quasi mai scampo all’avversario di turno, e comprende la pesantezza del ruolo da favorito. Anche perché Sinner, specie a Wimbledon, sa come onorarlo.

Specie che ora le quote sono nettamente sbilanciate, così come a inizio torneo, verso di lui. Il secondo trionfo consecutivo di Sinner a Wimbledon (sarebbe il decimo a riuscirci) è praticamente scontato: 1,40 su Betsson, Starvegas e Netwin. Una chiara unità di intenti nel presentare Jannik come l’unico grande favorito a questo Slam. D’altronde i numeri, sia nei confronti degli avversari che assoluti, non lasciano molto spazio alla fantasia. Con l’ostacolo più probante che sarà, probabilmente, la semifinale contro Djokovic (quindicesima per il serbo a Wimbledon) per Sinner. Anche se non è Nole il secondo favorito.

Non solo Sinner: i pronostici generali a Wimbledon

Nella griglia per vincere Wimbledon, dopo Sinner, compare Alexander Zverev. Il n.2 del seeding, che battendo e Fery e approdando in finale scavalcherebbe Alcaraz al secondo posto in classifica Atp, sta giocando un torneo pazzesco. Tanta qualità, poche difficoltà, con la consapevolezza finalmente di poter vincere anche sull’erba. E infatti le quote, anche alla luce dell’apparente compito semplice in semifinale, ne danno prova: 3,75 su Netwin, 4,00 su Betsson e Starvegas. Leggermente più indietro Djokovic.

Nole, infatti, è penalizzato dal dover battere Sinner in semifinale, e poi presumibilmente Zverev, per rivincere Wimbledon dopo quattro anni. Inoltre, per quanto fisicamente stia benissimo, il gioco non ha brillato chissà quanto. E i pronostici lo hanno ben presente: 7,50 su Betsson, Starvegas e Netwin. In poche parole a Djokovic, che ha dimostrato di saper battere ancora Sinner, per quanto sia improbabile un’altra prestazione eccessivamente “sprecona” dell’azzurro, servirà un mezzo miracolo. Ad Arthur Fery, la cui vittoria vale quasi ovunque circa 20 volte la posta, il miracolo invece servirà completo.