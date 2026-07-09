Wimbledon, Noskova: “Non avrei mai detto che in futuro avrei amato l’erba”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Linda Noskova conquista per la prima volta la semifinale di Wimbledon grazie al successo in due set su Elise Mertens. La tennista ceca si è imposta con il punteggio di 6-3 7-5, portando a due le rappresentanti della Repubblica Ceca approdate tra le migliori quattro del torneo, insieme a Karolina Muchova. Per un posto in finale, Noskova affronterà l’ucraina Marta Kostyuk, che nei quarti di finale ha superato in due set Jasmine Paolini. La numero nove del seeding cercherà di proseguire il suo ottimo rendimento sull’erba, superficie sulla quale è la giocatrice con il maggior numero di vittorie nel circuito WTA dall’inizio della scorsa stagione.

D: La tua prossima avversaria sarà Marta Kostyuk. Cosa pensi di Marta?

LINDA NOSKOVA: “Beh, è un’avversaria davvero difficile. Non si arrende praticamente mai. Cerca di giocare il più velocemente e il più aggressivamente possibile. Abbiamo giocato una partita a Madrid, che non è andata molto bene per me, non mi sentivo particolarmente a mio agio in campo. Questa volta cercherò sicuramente di cambiare alcune cose. Sì, direi che è in una serie molto positiva di partite. Sarà una sfida difficile.”

D: Negli ultimi due anni sei stata in grande forma, soprattutto sull’erba. Che cosa ha questa superficie che ti fa sentire a tuo agio o che si adatta al tuo gioco?

LINDA NOSKOVA: “Sento di poter utilizzare molti aspetti del mio tennis. Posso fare molte smorzate, slice, discese a rete, posso sfruttare molto il servizio. Semplicemente, il mio stile di gioco mi aiuta a superare tutti i momenti difficili. Credo di aver iniziato a sentirmi a mio agio sull’erba l’anno scorso. Non vedevo l’ora che arrivasse la stagione sull’erba, è bello avere qualcosa da aspettare con entusiasmo. Poi ti senti a tuo agio in campo.”

D: Qual è stata la chiave per gestire il nervosismo? Pensi che averlo superato in questa partita ti aiuterà in semifinale?

LINDA NOSKOVA: “Direi che queste due partite saranno molto diverse. Marta, come ho detto, cerca sempre di essere aggressiva. Direi invece che Elise cerca di essere più creativa, almeno a tratti. Con Marta abbiamo giocato sulla terra battuta, che è una superficie completamente diversa da questa. Credo quindi che anche la partita sarà diversa.”

D: Tu e tutte le altre vincitrici dei quarti di finale avete avuto la stessa reazione dopo la vittoria, quasi di incredulità. Perché è così difficile crederci? Siete tutte ottime tenniste. State giocando bene. Eppure ogni giocatrice sembra più stupita della precedente di essere arrivata in semifinale. Da dove nasce questa incredulità?

LINDA NOSKOVA: “È che non so davvero come festeggiare. Non so mai cosa fare, in realtà. Non so per le altre giocatrici. Per me è stata proprio una specie di incredulità. Rimango comunque con i piedi per terra, quindi non mi aspetto di vincere ogni singola partita che gioco. Anche quando mi sento benissimo in campo, questo non significa che debba vincere automaticamente. Alcune partite vanno semplicemente male per sfortuna. Anche questa avrebbe potuto essere una di quelle. Bisogna sempre apprezzare questi momenti quando si riesce davvero a vincere una partita.”

D: Sei la più giovane semifinalista Slam al suo debutto in una semifinale qui dai tempi di Petra Kvitova nel 2010. È stata una fonte di ispirazione per te? Hai avuto modo di conoscerla?

LINDA NOSKOVA: “Sì, in realtà abbiamo giocato due partite una contro l’altra. In entrambe ero semplicemente sbalordita di trovarmi sullo stesso campo con “la” Petra Kvitova. Da bambina l’ho sempre ammirata. Quando non conoscevo ancora molto il tennis, lei era il volto del tennis ceco. Quando ha vinto due Wimbledon direi che me ne sono sicuramente accorta! Forse mi ha anche aiutata ad avvicinarmi un po’ al tennis. Per me è davvero una persona da prendere come esempio. Se il risultato finale dovesse essere lo stesso, non potrei desiderare niente di meglio”.

D: Ci sono state molte giocatrici ceche che hanno conquistato Wimbledon. Da dove trai la tua maggiore ispirazione?

LINDA NOSKOVA: “Direi dalla storia, dal fatto che le giocatrici che ci hanno preceduto sono sempre state straordinarie. Voglio dire, le tenniste ceche sono sempre state incredibili. Se guardi dieci anni fa, venti, trenta, c’è sempre stata qualcuna. Continuiamo ad andare avanti e continuiamo a far crescere ottime giovani e juniores. È bello vedere che il nostro Paese continua a produrre tennis di alto livello. Per me, però, è sempre stato importante il fatto che, pur essendo un Paese così piccolo, possiamo fare grandi cose nel mondo se prendiamo esempio da chi ci è riuscito prima di noi.”

D: Quando hai giocato per la prima volta su un campo in erba? Quali sono state le tue prime sensazioni?

LINDA NOSKOVA: “Credo di aver giocato sull’erba per la prima volta nel 2023. Ricordo il mio primo allenamento con Barbora Strycova. Stava tornando alle competizioni. Credo fosse a Nottingham. Abbiamo fatto il primo allenamento insieme, ero completamente spaesata. Lei aveva ottenuto tutti quei grandi risultati sull’erba, è stato difficile riuscire a tenere il suo ritmo. Anche lei è una persona che ho sempre ammirato. È stato divertente giocare con una giocatrice così esperta.”

D: All’epoca non sapevi ancora che avresti amato l’erba?

LINDA NOSKOVA: “Non ne avevo assolutamente idea. In quel momento non avrei mai detto che in futuro avrei amato l’erba!”