Il ‘Not too bad’ pronunciato da Novak Djokovic alla domanda postagli da Ubaldo Scanagatta è passato alla storia, ma non è l’unico aneddoto divertente del rapporto ormai cinquantennale che il direttore ha con i tornei del grande Slam. Nell’ultima puntata di ‘Cappuccio e Brioche’, Ubaldo si è raccontato a 360°, dai quasi 200 tornei Major seguiti in loco all’epoca di Rafael Nadal, Nole e Roger Federer, fino ad arrivare ai giorni nostri con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Qui sotto potete trovare il link all’intervista integrale.
L’intervista integrale del direttore Scanagatta a ‘Cappuccio e Brioche’
Il direttore Ubaldo Scanagatta è stato ospite dell'ultima puntata di 'Cappuccio e Brioche': dai quasi 200 Slam seguiti in loco al 'Not too bad' di Novak Djokovic
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