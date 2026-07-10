Interviste

L’intervista integrale del direttore Scanagatta a ‘Cappuccio e Brioche’

Il direttore Ubaldo Scanagatta è stato ospite dell'ultima puntata di 'Cappuccio e Brioche': dai quasi 200 Slam seguiti in loco al 'Not too bad' di Novak Djokovic

Di Redazione
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Ubaldo Scanagatta – Billie Jean King Cup Finals 2024 Malaga (foto Florin Baltatoiu)
Ubaldo Scanagatta – Billie Jean King Cup Finals 2024 Malaga (foto Florin Baltatoiu)
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Un messaggio dal direttore
Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il ‘Not too bad’ pronunciato da Novak Djokovic alla domanda postagli da Ubaldo Scanagatta è passato alla storia, ma non è l’unico aneddoto divertente del rapporto ormai cinquantennale che il direttore ha con i tornei del grande Slam. Nell’ultima puntata di ‘Cappuccio e Brioche’, Ubaldo si è raccontato a 360°, dai quasi 200 tornei Major seguiti in loco all’epoca di Rafael Nadal, Nole e Roger Federer, fino ad arrivare ai giorni nostri con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Qui sotto potete trovare il link all’intervista integrale.

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