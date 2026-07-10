Wimbledon, il giorno di Sinner-Djokovic: le informazioni sulla semifinale

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno sul Campo Centrale dell’All England Club in un match che è già storia. Per la terza volta in carriera (dopo il 2023 e il 2025), l’italiano e il serbo si incrociano nelle semifinali dei Championships, diventando così la seconda coppia nell’Era Open a disputare tre semifinali del singolare maschile in quel di Wimbledon, eguagliando il record di Andre Agassi e Patrick Rafter stabilito tra il 1999 e il 2001. Quello odierno sarà il dodicesimo confronto diretto totale tra i due atleti: il bilancio complessivo pende leggermente a favore dell’azzurro per 6-5, così come quello nelle semifinali Slam (3-2 Sinner). Tuttavia, Djokovic si presenta forte del successo nel loro incontro più recente, la maratona in cinque set vinta proprio quest’anno nella semifinale dell’Australian Open.
I traguardi in palio: la caccia ai record tra conferme e leggenda
La posta in gioco, per entrambi, va ben oltre l’accesso all’ultimo atto del torneo. Sinner, campione in carica del prestigioso Slam londinese, punta a diventare il primo italiano nella storia – e il terzo giocatore in attività dopo lo stesso Djokovic e Carlos Alcaraz – a raggiungere più di una finale nel singolare maschile a Wimbledon. Dall’altra parte della rete, il trentanovenne serbo cerca la sua undicesima finale a Londra (la 39ma complessiva nei Major) per eguagliare il record assoluto di 8 titoli di Roger Federer e dare la caccia al venticinquesimo Slam della carriera, che gli permetterebbe di superare il record di Margaret Court (24). Con il successo nei quarti su Felix Auger-Aliassime, Djokovic ha già superato Federer centrando la sua ottava semifinale consecutiva a Wimbledon, e vincendo oggi diventerebbe il secondo giocatore nell’Era Open a raggiungere una finale Slam dopo aver compiuto 39 anni, sulle orme di Ken Rosewall.
Scenari di ranking e l’attesa del Centre Court
Per ciò che concerne il ranking, la sfida non intaccherà il trono di Jannik Sinner, che resterà saldamente al numero 1 del mondo, indipendentemente dal verdetto odierno o dell’eventuale finale di domenica. Per Djokovic, invece, la semifinale garantisce un balzo in avanti: sarà numero 7 del mondo in caso di sconfitta, numero 5 se raggiungerà la finale e numero 4 qualora dovesse sollevare il trofeo. I due rivali calpesteranno l’erba del Centrale per il secondo incontro di giornata a partire dalle ore 14.30 italiane (subito dopo la prima semifinale), con l’inizio effettivo previsto (indicativamente) tra le 17.30 e le 18.00.
Dove vedere il match in TV
La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (oltre che in chiaro su TV8), e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma NOW.