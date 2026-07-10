Wimbledon, il giorno di Sinner-Djokovic: le informazioni sulla semifinale

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno sul Campo Centrale dell’All England Club in un match che è già storia. Per la terza volta in carriera (dopo il 2023 e il 2025), l’italiano e il serbo si incrociano nelle semifinali dei Championships, diventando così la seconda coppia nell’Era Open a disputare tre semifinali del singolare maschile in quel di Wimbledon, eguagliando il record di Andre Agassi e Patrick Rafter stabilito tra il 1999 e il 2001. Quello odierno sarà il dodicesimo confronto diretto totale tra i due atleti: il bilancio complessivo pende leggermente a favore dell’azzurro per 6-5, così come quello nelle semifinali Slam (3-2 Sinner). Tuttavia, Djokovic si presenta forte del successo nel loro incontro più recente, la maratona in cinque set vinta proprio quest’anno nella semifinale dell’Australian Open.

I traguardi in palio: la caccia ai record tra conferme e leggenda

La posta in gioco, per entrambi, va ben oltre l’accesso all’ultimo atto del torneo. Sinner, campione in carica del prestigioso Slam londinese, punta a diventare il primo italiano nella storia – e il terzo giocatore in attività dopo lo stesso Djokovic e Carlos Alcaraz – a raggiungere più di una finale nel singolare maschile a Wimbledon. Dall’altra parte della rete, il trentanovenne serbo cerca la sua undicesima finale a Londra (la 39ma complessiva nei Major) per eguagliare il record assoluto di 8 titoli di Roger Federer e dare la caccia al venticinquesimo Slam della carriera, che gli permetterebbe di superare il record di Margaret Court (24). Con il successo nei quarti su Felix Auger-Aliassime, Djokovic ha già superato Federer centrando la sua ottava semifinale consecutiva a Wimbledon, e vincendo oggi diventerebbe il secondo giocatore nell’Era Open a raggiungere una finale Slam dopo aver compiuto 39 anni, sulle orme di Ken Rosewall.

Scenari di ranking e l’attesa del Centre Court

Per ciò che concerne il ranking, la sfida non intaccherà il trono di Jannik Sinner, che resterà saldamente al numero 1 del mondo, indipendentemente dal verdetto odierno o dell’eventuale finale di domenica. Per Djokovic, invece, la semifinale garantisce un balzo in avanti: sarà numero 7 del mondo in caso di sconfitta, numero 5 se raggiungerà la finale e numero 4 qualora dovesse sollevare il trofeo. I due rivali calpesteranno l’erba del Centrale per il secondo incontro di giornata a partire dalle ore 14.30 italiane (subito dopo la prima semifinale), con l’inizio effettivo previsto (indicativamente) tra le 17.30 e le 18.00.

Dove vedere il match in TV

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (oltre che in chiaro su TV8), e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma NOW.