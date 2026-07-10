LIVE Wimbledon, semifinali: Zverev avanti un set su Fery

Zverev doppio break: 4-1
Zverev mette il “boost” al diritto e prende un vantaggio importante nel secondo set. Fery sembra faticare a tenere la potenza del palleggio del tedesco. Sta accadendo quello che Cobolli avrebbe voluto nel quarto di finale
Break Zverev: 2-1
Due diritti vincenti e una svista di un raccattapalle (che ha provocato la ripetizione di un punto quasi vinto da Fery) propiziano un break a zero per Zverev.
il sole ritorna a fare capolino da dietro le nubi illuminando il Centrale, ma per il giocatore inglese le prospettive sono più tenebrose
Fery cala nel momento più critico
Pubblico un po’ “sgonfiato” dall’esito del tie-break. Ogni vincente di Fery era sottolineato da un boato, i 12000 del Centrale un po’ delusi dal 7-0 subito dal loro beniamino.
Zverev vince il tie-break a zero: 7-6(0)
Fery si inguaia con un doppio fallo e un gratuito di diritto (0-3), Zverev porta a casa due serve and volley (5-0), si cambia sul 6-0 Zverev, e una risposta vincente chiude il set 7-6(0) in 53 minuti
6-6: tie-break
Dopo 49 minuti di gioco il primo set va al tie-break
Zverev 5-4
Il primo set si avvicina alla parte conclusiva. La seconda di servizio di Zverev è spesso vicino ai 200 km orari
Zverev 4-3
Il match torna a seguire la regola dei servizi. Zverev fino a questo momento con un rendimento sotto la media con la prima di servizio. Sembra deciso a palleggiare sul diritto e ad affondare sul rovescio di Fery, soprattutto con il diritto lungolinea
Controbreak Fery: 2-3
Una protesta per un presunto let non chiamato accende l’ ambiente e Fery incassa due punti con Zverev disceso a rete. L’inglese torna in linea di galleggiamento
Zverev 3-1
Il primo strappo è per Zverev. Fery commette due errori non forzati, Sascha assesta in lungolinea di diritto e il primo break è in archivio
Zverev 2-1
Nessuna palla break finora.
Le nubi hanno per il momento oscurato il sole, facendo calare di diversi gradi la temperatura. È una giornata calda, ma l’umidità per il momento si mantiene al di sotto del 50%
Zverev 1-0
Zverev tiene il suo primo turno di battuta ai vantaggi, ma senza concedere palle break. Fery già “a temperatura” all’inizio del match
Zverev al servizio
In campo i due protagonisti del primo match, è il tedesco il primo a servire
Via alle 14.30
Tutto pronto per l’inizio della prima semifinale: sul Centre Court si affrontano Zverev e Fery
Cari amici di Ubitennis, eccoci arrivati al giorno delle semifinali maschili di Wimbledon 2026. Sul Centre Court pomeriggio molto importante. Alle 14.30 si parte con il match tra Alexander Zverev e Arthur Fery. A seguire, probabilmente non prima delle 17.30, lo scontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Siamo collegati da Wimbledon per seguire entrambi gli incontri in diretta.
L’editoriale prepartita di Ubaldo Scanagatta pre Djokovic-Sinner