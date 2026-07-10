Wimbledon

LIVE Wimbledon, semifinali: Zverev avanti un set su Fery

La diretta scritta di venerdì 11 luglio, il giorno delle semifinali maschili di Wimbledon 2026

Di Vanni Gibertini
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Arthur Fery, Alexander Zverev (immagine Facebook della LTA)
Arthur Fery, Alexander Zverev (immagine Facebook della LTA)
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10 min ago10/07/2026 15:56

Zverev doppio break: 4-1

Zverev mette il “boost” al diritto e prende un vantaggio importante nel secondo set. Fery sembra faticare a tenere la potenza del palleggio del tedesco. Sta accadendo quello che Cobolli avrebbe voluto nel quarto di finale

19 min ago10/07/2026 15:47

Break Zverev: 2-1

Due diritti vincenti e una svista di un raccattapalle (che ha provocato la ripetizione di un punto quasi vinto da Fery) propiziano un break a zero per Zverev.

il sole ritorna a fare capolino da dietro le nubi illuminando il Centrale, ma per il giocatore inglese le prospettive sono più tenebrose

29 min ago10/07/2026 15:37

Fery cala nel momento più critico

Pubblico un po’ “sgonfiato” dall’esito del tie-break. Ogni vincente di Fery era sottolineato da un boato, i 12000 del Centrale un po’ delusi dal 7-0 subito dal loro beniamino.

36 min ago10/07/2026 15:30

Zverev vince il tie-break a zero: 7-6(0)

Fery si inguaia con un doppio fallo e un gratuito di diritto (0-3), Zverev porta a casa due serve and volley (5-0), si cambia sul 6-0 Zverev, e una risposta vincente chiude il set 7-6(0) in 53 minuti

38 min ago10/07/2026 15:29

6-6: tie-break

Dopo 49 minuti di gioco il primo set va al tie-break

49 min ago10/07/2026 15:17

Zverev 5-4

Il primo set si avvicina alla parte conclusiva. La seconda di servizio di Zverev è spesso vicino ai 200 km orari

56 min ago10/07/2026 15:10

Zverev 4-3

Il match torna a seguire la regola dei servizi. Zverev fino a questo momento con un rendimento sotto la media con la prima di servizio. Sembra deciso a palleggiare sul diritto e ad affondare sul rovescio di Fery, soprattutto con il diritto lungolinea

1 hr 8 min ago10/07/2026 14:58

Controbreak Fery: 2-3

Una protesta per un presunto let non chiamato accende l’ ambiente e Fery incassa due punti con Zverev disceso a rete. L’inglese torna in linea di galleggiamento

1 hr 12 min ago10/07/2026 14:54

Zverev 3-1

Il primo strappo è per Zverev. Fery commette due errori non forzati, Sascha assesta in lungolinea di diritto e il primo break è in archivio

1 hr 14 min ago10/07/2026 14:52

Zverev 2-1

Nessuna palla break finora.

Le nubi hanno per il momento oscurato il sole, facendo calare di diversi gradi la temperatura. È una giornata calda, ma l’umidità per il momento si mantiene al di sotto del 50%

1 hr 22 min ago10/07/2026 14:45

Zverev 1-0

Zverev tiene il suo primo turno di battuta ai vantaggi, ma senza concedere palle break. Fery già “a temperatura” all’inizio del match

1 hr 25 min ago10/07/2026 14:41

Zverev al servizio

In campo i due protagonisti del primo match, è il tedesco il primo a servire

2 hr 44 min ago10/07/2026 14:22

Via alle 14.30

Tutto pronto per l’inizio della prima semifinale: sul Centre Court si affrontano Zverev e Fery

Cari amici di Ubitennis, eccoci arrivati al giorno delle semifinali maschili di Wimbledon 2026. Sul Centre Court pomeriggio molto importante. Alle 14.30 si parte con il match tra Alexander Zverev e Arthur Fery. A seguire, probabilmente non prima delle 17.30, lo scontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Siamo collegati da Wimbledon per seguire entrambi gli incontri in diretta.

Sezioni
Zverev doppio break: 4-1Break Zverev: 2-1Fery cala nel momento più criticoZverev vince il tie-break a zero: 7-6(0)6-6: tie-breakZverev 5-4Zverev 4-3Controbreak Fery: 2-3Zverev 3-1Zverev 2-1Zverev 1-0Zverev al servizioVia alle 14.30

L’editoriale prepartita di Ubaldo Scanagatta pre Djokovic-Sinner

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