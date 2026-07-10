Alcaraz salta Montreal, ma è sulla “buona strada” verso il rientro

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Il rientro di Carlos Alcaraz è ancora lontano. Lo spagnolo ha fatto la sua ultima apparizione su in campo da tennis, per un incontro ufficiale, nell’incontro con Otto Virtanen al Barcelona Open Banc Sabadell 2026 a Barcellona. Poi una serie di forfait per i tornei successivi: prima Madrid, poi Roma e Roland Garros, Queen’s e Wimbledon, e infine quello giunto nella giornata di giovedì 9 luglio per Montreal – in programma dal 3 al 10 agosto. A questo punto la possibilità, a meno di un ritiro ulteriore nei pressi dell’appuntamento in questione, è quella di tornare a vederlo nel Masters 1000 di Cincinnati, che si terrà nella settimana successiva.

Di certezze, in tal senso, non ce ne sono, ma nel frattempo Carlos Alcaraz continua a dare aggiornamenti in merito alle proprie condizioni fisiche. Dopo il video in cui mostrava di essere tornato a testare il polso infortunato, nelle ultime ore lo spagnolo ha pubblicato alcuni video su ‘Instagram’ durante un allenamento. Passi in avanti in vista di un rientro nel circuito che garantirebbe maggiore spettacolo, anche per le possibili sfide con l’altro protagonista della nuova rivalità del tennis contemporaneo, Jannik Sinner.