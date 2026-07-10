Sinner domina Djokovic e guarda a Zverev: “Sapevo di dover alzare il livello. La finale sarà molto diversa”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon con una prestazione autoritaria contro Novak Djokovic, battuto con un triplo 6-4. L’azzurro ha riconosciuto di aver avvertito la necessità di alzare il proprio livello mentale e tecnico per affrontare il serbo, trovando nel servizio una delle chiavi principali del successo. In finale lo attende Alexander Zverev, reduce dal primo titolo Slam conquistato al Roland Garros e apparso ancora più aggressivo e sicuro di sé. Sinner ha sottolineato quanto il confronto sull’erba sarà diverso rispetto ai precedenti, senza nascondere però la soddisfazione per essere tornato a giocarsi un Major.

MODERATORE: Jannik, sei di nuovo in finale a Wimbledon. Devi essere soddisfatto del livello che stai mostrando in questo momento.

JANNIK SINNER: Sono molto felice di essere tornato in finale qui. Oggi è stata una partita molto difficile, ma da parte mia è stata una buona prestazione, quindi sono molto contento..

D. Hai affrontato Sascha su tutte le superfici tranne che sull’erba. Come ti aspetti che si sviluppi tatticamente il confronto, sia dalla sua parte sia dalla tua?

JANNIK SINNER: Voglio dire, ci saranno meno scambi e meno ritmo. Questo lo sappiamo, perché la superficie è molto veloce. Inoltre farà abbastanza caldo, quindi saranno condizioni favorevoli per un grande servitore. E lui è sicuramente un grande servitore.

In ogni caso, cercherò di fare del mio meglio domenica. È bello essere di nuovo in una finale Slam. È una cosa positiva per me. Cercherò semplicemente di dare il massimo.

Quello che è successo in passato tra me e lui è successo. Nel frattempo ha vinto uno Slam a Parigi, e questo gli ha dato molta fiducia. Possiamo vedere il livello che sta esprimendo qui.

Speriamo tutti che sia una bella partita, poi vedremo come andrà.

D. Non so se hai visto giocare Alexander in queste due settimane. Abbiamo la sensazione che il titolo al Roland Garros abbia cambiato qualcosa nel suo comportamento in campo e nel modo in cui cerca i colpi. Condividi questa impressione? E cosa ha cambiato in te la vittoria di uno Slam, quando hai conquistato il primo in Australia?

JANNIK SINNER: Sì, penso che tra me e lui sia un po’ diverso, perché lui ci ha provato per tanto tempo e poi, quando finalmente ci riesci, è qualcosa di straordinario e ti dà una grande spinta in termini di fiducia. Lo vediamo anche qui. Abbiamo visto quanto stia giocando in modo aggressivo e quanto forte stia servendo.

È un avversario difficile da affrontare. Lo era già prima, ma ora lo è ancora di più proprio per questa fiducia che ha acquisito.

Quando inizi a vincere molte partite e a perderne poche, significa che stai giocando un tennis incredibile. Ho visto qualcosa in queste due settimane, ma non moltissimo. Ho guardato la semifinale perché giocava prima di me. In questo momento è molto, molto aggressivo.

Ha grande fiducia. In campo è molto rilassato, e questo è positivo. Quindi vedremo. Sono contento di affrontarlo. Cercherò di fare del mio meglio, poi vedremo come andrà.

Sarà però una partita molto, molto difficile e molto diversa da tutte le altre che abbiamo giocato.

Ma, ancora una volta, mi godo il momento e poi vedremo come andrà.

D. Sabato sera, la notte prima di una finale Slam, cosa fai? Vai a letto presto? Guardi un film? Vai al ristorante? Hai qualche superstizione? Cosa fai realmente?

JANNIK SINNER: No, no, nessuna superstizione. Sono molto normale. Mi piace trascorrere del tempo con la mia squadra e con i miei amici, quando vengono.

Adesso ci sono i Mondiali. Credo che domani giochi l’Inghilterra. In questo momento mi piace guardare il calcio. La finale credo sia alle quattro. Non direi che sia tardi, ma è nel tardo pomeriggio, quindi non devi svegliarti alle nove del mattino. Puoi dormire un po’ di più.

Sono molto rilassato. Non ho qualcosa che faccio sempre, ripetendola ogni volta. Cerco anche di godermi il momento, perché so quanto siano rare queste giornate.

Le finali Slam sono difficili da raggiungere. Bisogna godersi anche questo momento e tutto il percorso.

Sì, tutto qui.

D. Novak è entrato qui e ha detto che oggi eri uno o due livelli sopra di lui. Pensi che sia stata la tua miglior partita del torneo? Avevi bisogno di una partita del genere prima della finale?

JANNIK SINNER: Sì, penso che mentalmente sapessi di dover alzare il livello. Oggi l’ho fatto. Sicuramente mi ha aiutato.

Negli ultimi due giorni ho lavorato molto duramente per trovare un buon ritmo. Devo anche ringraziare la mia squadra per aver messo il mio corpo e la mia mente nelle condizioni di essere il più competitivo possibile.

Contro Novak, se vuoi giocartela alla pari, devi esprimere il tuo miglior tennis. Sono entrato in campo e oggi ho servito molto bene, e questo mi ha aiutato.

Le cose avrebbero potuto prendere una piega molto complicata se mi avesse strappato il servizio nel terzo set, perché il tennis è così. Ma sono contento di aver gestito le situazioni nel miglior modo possibile.

Novak è davvero, davvero difficile da affrontare, perché senti sempre la pressione. Sai che non è semplice. Però sono contento della prestazione di oggi.

D. Dopo quello che era successo in Australia, quanto eri teso prima della partita di oggi? Quando hai capito che oggi sarebbe stato diverso?

JANNIK SINNER: Beh, anche quando avevo quella piccola serie di vittorie iniziata lo scorso anno, senti sempre pressione prima di giocare contro Novak.

Ma mi piace. È per questo che mi alleno. Mi piacciono le sfide. Affrontare Novak negli Slam è molto diverso rispetto a giocarlo magari nei Masters 1000 o nei tornei più piccoli.

È straordinario vederlo esprimere ancora questo livello. Ho guardato la partita che ha giocato contro Felix e il livello era altissimo. È una vera fonte d’ispirazione per tutti noi e anche per le generazioni più giovani, per dimostrare quanto una buona mentalità possa influire sul corpo e sulla mente.

Per me è una vera fonte d’ispirazione. Vederlo ancora nel circuito, avere l’onore di affrontarlo e sentire la pressione in queste partite sono tutte esperienze che spero possano aiutarmi anche in futuro. Tutto qui.

Ogni partita è diversa e ha una propria storia. Dipende da dove giochiamo e da come ci sentiamo fisicamente.

Non guarderei troppo i precedenti. Penso che ogni partita sia diversa. Sono molto fortunato ad avere la possibilità di giocare contro Novak.

D. Guardando per un momento oltre questo torneo, quanto sei fiducioso di poter giocare a Montreal e Cincinnati e continuare questa straordinaria serie nei Masters 1000?

JANNIK SINNER: Di questa cosa parleremo dopo il torneo. Grazie.

D. Ciao Jannik, complimenti per la vittoria. Sabalenka, che era la numero uno del mondo, ha giocato tre Slam senza riuscire a vincere il titolo. Tu hai detto giustamente quanto sia bello per te tornare in una finale Slam. Ti chiedo se, durante queste due settimane, ti sia mai venuto il pensiero che potesse capitarti di non tornare in una finale Slam e, quando eventualmente hai dei pensieri negativi, come li affronti per superarli?

JANNIK SINNER: Poteva succedere come poteva non succedere. So quello che ho fatto negli ultimi due anni: sono stati due anni incredibili. Adesso mi ritrovo nuovamente in una finale Slam, però lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di dare il massimo.

Secondo me sto giocando un’ottima stagione, perché ho vinto tanti tornei e perso poche partite. Abbiamo avuto dei problemi al Roland Garros e stiamo cercando di uscire da quel momento. Abbiamo provato delle cose nuove e mi sembra che stiano funzionando. Mi piacerebbe che continuassero a funzionare.

È tutto un processo per diventare un giocatore migliore. Poi i risultati possono arrivare oppure no, ma le probabilità che arrivino sono più alte se dai il cento per cento e cerchi di dedicare tutta la tua vita a diventare un giocatore migliore.

Il torneo avrebbe potuto finire anche al primo turno, se non avessi vinto quel set point. Sarebbe finita lì e non sarei qui. Invece mi ritrovo in finale e cerco soltanto di dare il mio meglio. Poi accetterò quello che verrà.

D. È stata una partita di grande qualità. Ho segnato alcuni colpi particolarmente straordinari: il tuo passante di rovescio sul set point del primo set, un pallonetto vincente nel secondo e l’ace con cui hai annullato l’unica palla break avuta da Nole. Nel tuo repertorio c’è qualche colpo che ti dà più gusto giocare o che ti rende particolarmente orgoglioso, oppure sono tutti uguali?

JANNIK SINNER: No, onestamente non lo so. Quando fai il punto è sempre bello, anche se in alcuni momenti può essere un po’ diverso.

Credo però che anche oggi il servizio abbia funzionato molto bene. È un colpo sul quale stiamo ponendo molta attenzione. Sto cercando di essere un po’ più aggressivo e oggi ci sono riuscito.

Sapevo di dover alzare il livello e oggi sono riuscito a farlo. Ho messo insieme tutti i pezzi per produrre una prestazione del genere. Non so se riuscirò a ripeterla in finale, ma ci proverò, contro un avversario diverso da Nole.

Cerco soltanto di dare il massimo. Sto provando ad aggiungere qualcosa al mio gioco, come ho cercato di fare oggi. Ho provato a farlo in tutti i turni, ma oggi, quando contava davvero, ci sono riuscito.

D. Hai parlato spesso della necessità di alzare il livello. In quale aspetto del tuo gioco pensi di averlo alzato maggiormente oggi rispetto alle partite precedenti?

JANNIK SINNER: Da fondo campo. Sono riuscito a muovermi meglio e ho prestato molta attenzione a tutti i colpi.

Mentalmente stavo molto bene. Ho cercato di giocare ogni punto nel modo giusto e alla fine il risultato di oggi è stato ottimo.

Onestamente ho cercato di mantenere le cose abbastanza semplici e di essere imprevedibile nei momenti importanti. Anche oggi ci sono riuscito.

D. La tua capacità di alzare il livello quando hai bisogno di farlo si può allenare, è una dote innata oppure l’hai sempre avuta? Per esempio, quando sciavi, era una qualità che possedevi anche allora? Ti accorgevi di riuscire a fare il salto di qualità proprio quando ne avevi bisogno?

JANNIK SINNER: È passato un po’ di tempo da quando sciavo. Io non ci penso molto. Vado in campo e cerco di dare il massimo. Ci sono giornate in cui riesci a farlo un po’ più facilmente e altre in cui devi esprimere il miglior tennis che hai, perché altrimenti finisce male.

Per quanto riguarda lo sci, è difficile ricordarlo. Quando sei così giovane non pensi: ti butti, vai e speri che vada bene.

Più passano gli anni, invece, più avverti sensazioni piacevoli ma anche sensazioni meno piacevoli, e cerchi sempre di trovare il modo di uscirne.

Oggi sentivo che avrei dovuto giocare molto, molto bene e ci sono riuscito. Ho prestato grande attenzione a tutti i colpi e quindi posso essere contento.

Ripeto, però, domenica ci sarà una partita importante, una finale importante. Cercherò di essere la versione migliore di me stesso. Se ci riuscirò, bene; altrimenti ci avrò provato.

D. Qual è il pericolo principale nell’affrontare un avversario che hai battuto nelle ultime nove partite consecutive? Potrebbe esserci, magari a livello inconscio, il rischio di sottovalutarlo?

JANNIK SINNER: No, non sottovaluto nessuno. Soprattutto in una finale Slam non sottovaluto nessuno.

È un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su queste superfici. Sta servendo molto bene e qui il servizio è il colpo più importante.

La vittoria al Roland Garros gli ha fatto molto bene. Lo si vede anche dal modo in cui sta giocando: è molto aggressivo ed è un giocatore diverso in questo momento.

Vedremo. Io cercherò di fare le cose nel modo giusto. Se ci riuscirò, bene; altrimenti ci avrò provato.

Una finale Slam è diversa: c’è più pressione e c’è maggiore attenzione sui due giocatori. Però sono contento di essermi rimesso in questa posizione e di poter giocare un’altra finale Slam. Poi vedremo come andrà.