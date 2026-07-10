Zverev non si accontenta: “Dopo Parigi sono rimasto affamato. Ora so di poter vincere ancora”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Alexander Zverev continua il momento più brillante della propria carriera e, poche settimane dopo il trionfo al Roland Garros, raggiunge anche la finale di Wimbledon. Il tedesco ha superato Arthur Fery in tre set, trovando progressivamente ritmo dopo un primo parziale più complicato e imponendo poi la propria maggiore potenza. In conferenza stampa Zverev ha spiegato di non aver perso fame dopo il primo titolo Slam, rivendicando i miglioramenti compiuti nel gioco e la scelta di adottare un atteggiamento più aggressivo. Ha inoltre elogiato il percorso di Fery e sottolineato l’importanza che avranno servizio e risposta nella finale contro Jannik Sinner.

MODERATORE: Sascha, seconda finale Slam consecutiva. Devi sentirti piuttosto bene in questo momento.

ALEXANDER ZVEREV: Sì, naturalmente sono molto felice di essere in finale a Wimbledon. Spero soltanto di giocare una buona partita domenica.

D. Il tuo diritto sembrava trovare quasi sempre gli angoli. Rispetto al tuo massimo livello, dove collocheresti la prestazione di oggi?

ALEXANDER ZVEREV: Oggi?

D. Sì. In termini di massimo livello, cosa diresti?

ALEXANDER ZVEREV: Beh, penso che oggi sia stato un po’ un insieme di tutto. Il primo set non è stato particolarmente buono. Credo invece che il secondo e il terzo siano stati davvero ottimi.

Lui però era un tipo di avversario molto, molto diverso da quelli affrontati negli ottavi e nei quarti, dove avevo incontrato due grandi servitori e grandi colpitori. Quindi è servito un po’ di adattamento.

Una volta trovato il ritmo, penso che sia stata una buona partita. Sentivo piuttosto bene la palla. Non lo so, sono in finale a Wimbledon e sono semplicemente felice per questo. Credo che per arrivare fin qui tu debba giocare bene.

D. È piuttosto insolito trovarsi nella posizione di aver appena vinto uno Slam e poi tornare immediatamente a giocarsi un altro titolo. Dominic Thiem ha raccontato quanto fosse stato difficile per lui dopo la prima grande svolta. C’è una ragione per cui tu sei riuscito a gestirla così bene?

ALEXANDER ZVEREV: Penso che sia una cosa molto individuale. Le persone sono diverse. Dominic Thiem, in particolare, aveva messo tutta la propria vita e la propria anima nel tentativo di vincere quello Slam. Nella finale dello US Open contro di me rimontò da due set a zero. Credo che per lui sia stato un sollievo così grande da diventare forse persino eccessivo dal punto di vista mentale.

Io sono rimasto concentrato. Sono rimasto affamato. Voglio di più. Voglio continuare a giocare al livello più alto e continuare a vincere. Spero di riuscirci e domenica avrò un’altra grande occasione.

D. Qual è il tuo approccio in vista della finale? Analizzerai nel dettaglio la semifinale di Jannik oppure preferisci lasciare questo compito alla tua squadra e concentrarti su ciò che puoi controllare?

ALEXANDER ZVEREV: No, quando tornerò la guarderò sicuramente. Guarderò la partita, la parte finale. Poi del resto si occuperà la mia squadra e mi fornirà le informazioni che riterrà necessarie.

D. Hai affrontato molte volte Jannik, ma mai sull’erba. Puoi parlarci un po’ di come pensi che il confronto possa cambiare su questa superficie?

ALEXANDER ZVEREV: Penso che Jannik ami giocare sull’erba e si senta molto a proprio agio su questa superficie. Ha vinto Wimbledon lo scorso anno, quindi sicuramente qui si trova molto bene.

Credo che saranno molto, molto importanti gli schemi di servizio e risposta. Per il resto, vedremo.



D. Nella finale di Parigi tua nonna era venuta ed era parte della tua squadra.

ALEXANDER ZVEREV: No, non lo era. Era già lì da mesi.

D. Riuscirà a venire a Londra?

ALEXANDER ZVEREV: Non ha il visto. Purtroppo ha ancora il passaporto russo, quindi…

D. Le hai parlato? Farai in modo di sentirla prima della partita?

ALEXANDER ZVEREV: Beh, il mio telefono è spento, quindi, a essere sincero, tendo a non parlare con nessuno.

È stato bellissimo quando era lì. Spero, o meglio so, che il nostro cancelliere verrà alla finale. Magari potrà aiutarla con un passaporto o con un visto più lungo, così potrà restare un po’ di più, ma ha dovuto tornare indietro dopo novanta giorni.

D. È questo che funziona per te, spegnere il telefono?

ALEXANDER ZVEREV: Durante gli Slam il mio telefono è spento da anni. Negli Slam non è mai acceso.

D. In campo hai speso parole molto belle per Arthur. Noi britannici siamo tutti piacevolmente sorpresi da quello che è successo qui e stiamo cercando di capire quale sia realmente il suo livello. Qual è il tuo giudizio?

ALEXANDER ZVEREV: È a un buon livello. Credo che sia sicuramente ancora all’inizio della carriera. Penso che il suo gioco sia molto, molto buono. Ha tanti aspetti che può ancora migliorare, e questa è una cosa positiva, perché ha appena raggiunto per la prima volta la semifinale di Wimbledon. Probabilmente anche lui sente di poter fare ancora molte cose un po’ meglio.

Per me è un complimento enorme, perché se sei già completo e quello è il tuo tetto, allora sai che quello è il tuo limite. Se invece sai di essere soltanto all’inizio e raggiungi già le semifinali Slam, è un segnale positivo.

D. Se fossi un po’ più basso, pensi che dovresti lavorare più duramente come giocatore?

ALEXANDER ZVEREV: Penso che semplicemente modelleresti il tuo gioco in modo un po’ diverso. Io, per la mia struttura fisica, devo lavorare molto più duramente rispetto magari ai giocatori più bassi. Credo che per i giocatori alti il tennis sia uno sport un po’ più difficile perché dal punto di vista fisico è più impegnativo.

Lui probabilmente pesa, cosa, 70, 72 o 73 chili. Io sono intorno ai 96. Sono più di venti chili di differenza. Solo per questo devo lavorare più duramente.

Lui probabilmente deve lavorare di più per trovare potenza e un modo più semplice di vincere i punti. Sicuramente.

D. Stai diventando sempre più propositivo con il diritto. Vinci molti punti con lo schema servizio più diritto. Senti di essere al meglio con questa combinazione? Vinci anche molti punti con servizio e rovescio.

ALEXANDER ZVEREV: Penso di averne parlato molto quest’anno. Sto cercando di giocare in modo più aggressivo. Sto provando a prendere maggiormente in mano il gioco. Sicuramente il diritto è una parte importante di questo processo.

Quando colpisco bene quel colpo, sento di giocare bene. Quando invece non lo colpisco bene, è lì che divento più battibile.

Negli ultimi due mesi penso che abbia funzionato abbastanza bene.

D. Il Sascha Zverev del 2026 è meglio attrezzato per giocare una finale a Wimbledon rispetto, per esempio, a quello di un anno o due anni fa?

ALEXANDER ZVEREV: Un anno fa ho perso al primo turno, quindi direi probabilmente di sì.

D. Il titolo al Roland Garros e la liberazione derivante dall’essere finalmente riuscito a vincere ti rendono più pronto? E, se sì, perché?

ALEXANDER ZVEREV: Credo che ci siano due aspetti. Il primo è che, una volta vinto un Major, sai come si fa e senti di poterlo fare di nuovo. Hai questa sensazione dentro di te.

Il secondo è che penso di aver lavorato molto sul mio gioco. Sento che il mio tennis è migliorato. A volte nello sport è semplice così.

Quando migliori il diritto, il rovescio, il servizio e la risposta, vinci più partite. A volte è davvero così semplice.

Si può parlare dell’aspetto mentale, di determinate situazioni, dei cambi di allenatore o di qualunque altra cosa. Ma se migliori come giocatore e prendi la decisione di voler migliorare, otterrai risultati migliori nei tornei.