Wimbledon

Wimbedon, programma di sabato 11 luglio: Muchova-Noskova per il titolo, ecco l’orario

Sul Centre Court si parte alle 14:00 italiane con Heliovaara/Patten contro Arevalo/Pavic. Non prima delle 17:00 la finale femminile tutta ceca tra Karolina Muchova e Linda Noskova

Di Jenny Rosmini
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Karolina Muchova - Wimbledon 2026 (foto X @wimbledon)
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Sabato di finali a Wimbledon, con il Centre Court pronto ad assegnare due titoli. Si partirà alle 14:00 italiane con la finale del doppio maschile, che metterà di fronte la coppia numero 1 del seeding, Harri Heliovaara/Henry Patten, e le teste di serie numero 6 Marcelo Arevalo/Mate Pavic.

Per Arevalo sarà un’altra occasione importante in un torneo già speciale: il salvadoregno ha infatti già conquistato il titolo nel doppio misto insieme a Jelena Ostapenko, rimontando in finale Storm Hunter e Marc Polmans. Contro Heliovaara e Patten, insieme a Pavic, avrà dunque la possibilità di chiudere Wimbledon con una doppietta personale.

A seguire, ma non prima delle 17:00 italiane, spazio alla finale del singolare femminile: Karolina Muchova [10] contro Linda Noskova [9]. Non sarà soltanto un derby ceco per il titolo dei Championships, ma anche una pagina di storia: si tratta della prima finale tutta ceca nella storia del singolare femminile in un torneo del Grande Slam.

Per entrambe sarà la prima finale a Wimbledon. Muchova arriva all’ultimo atto dopo aver superato Coco Gauff in una semifinale durissima, chiusa al tie-break del terzo set; Noskova ha invece battuto Marta Kostyuk in due set, confermando la crescita di una generazione che sta riportando con forza il tennis ceco al centro della scena. Qualunque sarà l’esito, Wimbledon avrà una nuova campionessa Slam.

Centre Court – dalle 14:00 italiane

Doppio maschile – Finale
Harri Heliovaara / Henry Patten [1] vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic [6]

Singolare femminile – Finale, non prima delle 17:00 italiane
Karolina Muchova [10] vs Linda Noskova [9]

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