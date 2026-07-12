Zverev: “Sono sempre stato io il terzo uomo, solo che ero lontano dai primi due”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Uno Zverev incredibilmente tranquillo ha risposto con grande serenità alle domande dei reporter dopo la finale di Wimbledon perduta contro Jannik Sinner.

“Penso che, complessivamente, rispetto a dove ero l’anno scorso, sia un torneo molto diverso per me. Mi sarebbe piaciuto alzare il trofeo, ma oggi lui è stato migliore di me e merita di vincere.“

Stavi giocando così bene nel primo set e anche nel secondo, e in realtà per gran parte della giornata. Avevi la sensazione di avere il controllo della partita, per quanto lui sia forte e per quanto sia difficile provare questa sensazione contro un giocatore del suo livello, ma che, se fossi riuscito a mantenere quel livello, questa potesse essere davvero una grande giornata per te?

ALEXANDER ZVEREV: “Non so se avessi il controllo, ma sentivo che stavamo giocando a un livello molto simile, estremamente alto. Penso che entrambi abbiamo giocato a un livello estremamente alto nei primi due set.

Ho sbagliato uno sfortunato diritto all’inizio del tie-break del secondo set. Questo ha cambiato un po’ l’inerzia. Nel complesso pensavo che il livello fosse molto buono.

La caduta non mi ha aiutato nel terzo set. Nel terzo set il mio livello è calato un po’, poi l’ho rialzato di nuovo nel quarto. Ho perso il servizio in un modo un po’ sfortunato.

Quella è stata la partita. Nel complesso penso che il livello sia stato piuttosto alto per tutta la partita da parte di entrambi.”

La palla break non sfruttata sul 3-3 del terzo set è stato un momento molto importante del match, forse decisivo, e Zverev ha spiegato come la scivolata in cui è incorso in quel punto ha avuto un qualche effetto sul suo servizio.

ALEXANDER ZVEREV: “Ho iperesteso di nuovo il ginocchio, in modo simile a due anni fa. Ho avuto un po’ di difficoltà a spingere sul servizio, quindi la velocità del mio servizio è calata. Per tutto il resto andava bene. Mi muovevo bene da fondo campo e giocavo bene da fondo campo. Al servizio ho fatto un po’ più fatica.”

Stavi giocando così bene nel primo set e anche nel secondo, e in realtà per gran parte della giornata. Avevi la sensazione di avere il controllo della partita, per quanto lui sia forte e per quanto sia difficile provare questa sensazione contro un giocatore del suo livello, ma che, se fossi riuscito a mantenere quel livello, questa potesse essere davvero una grande giornata per te?

ALEXANDER ZVEREV: “Non so se avessi il controllo, ma sentivo che stavamo giocando a un livello molto simile, estremamente alto. Penso che entrambi abbiamo giocato a un livello estremamente alto nei primi due set.

Ho sbagliato uno sfortunato diritto all’inizio del tie-break del secondo set. Questo ha cambiato un po’ l’inerzia. Nel complesso pensavo che il livello fosse molto buono.

La caduta non mi ha aiutato nel terzo set. Nel terzo set il mio livello è calato un po’, poi l’ho rialzato di nuovo nel quarto. Ho perso il servizio in un modo un po’ sfortunato.

Quella è stata la partita. Nel complesso penso che il livello sia stato piuttosto alto per tutta la partita da parte di entrambi.”

Questo nuovo “Zverev 2.0”, con un atteggiamento molto più aggressivo sicuramente sta dando risultati.

Quanto sei soddisfatto di questa piccola trasformazione per diventare un giocatore più offensivo? Dal mio punto di vista, mi è piaciuta la prestazione che hai fatto oggi. Voglio capire quanto sei soddisfatto. L’altro giorno hai detto che era piuttosto difficile abituarsi a farlo in una precedente conferenza stampa.

ALEXANDER ZVEREV: “L’ho detto all’inizio dell’anno e sono rimasto coerente con questa idea. È il tennis che voglio giocare. È lo stile di gioco che voglio avere. Ci sono state partite all’inizio dell’anno in cui facevo un po’ più fatica con questo stile, ma l’ho portato avanti con continuità.

Il diritto è sicuramente qualcosa su cui ho lavorato e di cui ho parlato molto apertamente quest’anno. Quando ne ho l’opportunità, lo colpisco. Che poi io lo metta o lo sbagli dipende dalla giornata. Però ci provo sicuramente. Questo è il mio obiettivo, questa è la mia intenzione per quest’anno e spero per il resto della mia carriera.

Più lo faccio, migliore diventerò. Ho vinto uno Slam per la prima volta in carriera a Parigi. Qui ho raggiunto la finale per la prima volta in carriera. Qualcosa deve stare funzionando.

È già perfetto? No. Però penso che stiamo andando nella direzione giusta.”

Negli ultimi due anni si è parlato tantissimo della rivalità Sinner/Alcaraz. Dopo gli ultimi due Slam, senti che, anche quando Alcaraz tornerà, potrai continuare a sfidare questi due? Magari far diventare il tennis un grande trio?

ALEXANDER ZVEREV: “Spero di sì. È per questo che sono qui. Penso che quest’anno sia stato un progresso. Penso di aver spinto quei ragazzi. Non li ho battuti quest’anno, ma li ho portati al limite.

Alcaraz in Australia, Jannik forse qui. Anche se sono stati quattro set, penso che siano stati quattro set molto lottati, che avrebbero potuto anche diventare cinque.

Penso che questo sia l’obiettivo. È per questo che sto lavorando sul mio gioco. C’è sempre stata questa conversazione su chi sarebbe stato il terzo uomo, la ricerca del terzo uomo. In un certo senso, negli ultimi anni sono sempre stato io il terzo uomo, ma ero semplicemente lontano da quei due.

In qualche modo sono sempre stato il numero tre. Quindi, se mi avvicino a loro, se posso essere nel gruppo di quelli che competono e vincono i grandi tornei con loro, accanto a loro, sarebbe fantastico.”

Storicamente il confronto con Jannik, soprattutto di recente, non è stato così equilibrato né ti è andato a favore. Oggi, con questo nuovo stile e anche con il livello mostrato oggi, senti di aver ridotto il divario? Ti senti più fiducioso in vista delle prossime partite contro Jannik?

ALEXANDER ZVEREV: “Penso di sì. Lui è ancora il miglior giocatore del mondo. Lo credo davvero. Credo che ci siano solo due, forse tre giocatori, probabilmente tre con Novak, bisogna riconoscerglielo, che possano metterlo in difficoltà. Tutti noi dobbiamo lavorare per quell’obiettivo. Io continuerò a lavorare per quell’obiettivo.

Penso di averlo messo in difficoltà oggi. Non abbastanza, perché sono comunque qui da sconfitto. Continuerò a farlo. I grandi tornei sono ancora dietro l’angolo.“