WTA Atene: Tona si prende la prima vittoria sul circuito maggiore, ora la sfida a Tauson

Sul cemento del WTA 250 di Atene proseguono i match di primo turno.

Il Vanda Pharmaceuticals Athens Open 2026 regala a Miriana Tona, che ha avuto accesso al torneo nelle vesti di lucky loser, il primo successo sul circuito WTA, superando la wild card Sapko Sakellaridi.

Vediamo come sono andati gli incontri.

[LL] M. Tona b. [WC] S. Sakellaridi 7-6(2) 5-7 6-2

Miriana Tona si ricorderà a lungo il 14 luglio 2026. Al secondo tabellone principale del circuito maggiore – nella prima occasione è stata sconfitta da Beatriz Haddad Maia al WTA 250 di San Paolo – l’azzurra centra la prima vittoria WTA, sconfiggendo la wild card di casa Sapfo Sakellaridi con il punteggio di 7-6(2) 5-7 6-2, dopo 3 ore e 8 minuti – con una lunga pausa di quasi mezz’ora per un problema tecnico.

La siciliana ripaga così la sorte, che le ha affidato il ruolo di lucky loser, e al secondo turno sfiderà la prima testa di serie Clara Tauson.

Primo set: Tona spreca un vantaggio di 3-0, ma si porta in vantaggio al tiebreak

Tona approccia il suo secondo match della carriera in un tabellone principale WTA in maniera decisa. L’azzurra tiene il servizio a 0 nel gioco che inaugura la partita e mette a referto un break immediato per fare 2-0.

Sakellaridi è all’esordio assoluto nel circuito WTA e debuttare nel torneo della città natale le gioca un brutto scherzo. L’emozione le blocca il braccio, con tanti errori e una serie di ingenuità che la fanno sprofondare 3-0. Tuttavia, nel quarto game prova a scuotersi.

Nonostante non riesca a capitalizzare due palle game, la greca smuove il punteggio alla terza occasione, beneficiando a sua volta di qualche gratuito di Miriana.

Le avvisaglie si tramutano in un vero e proprio passaggio a vuoto per la 31enne siciliana, che concede tre chance di controbreak. Annulla la prima prendendo il comando dello scambio con il diritto, ma alla seconda si espone con un doppio fallo al rientro di Sapfo. La classe 2003 di Atene pare essersi sbloccata e aver trovato fiducia con i propri fondamentali. Soprattutto quando deve prendersi il punto a rete, Sakellaridi sorprende Tona, che deve fronteggiare ancora una palla break sul 3-3. La numero 442 del mondo opera il sorpasso con il quarto gioco di fila, grazie a un diritto in rete da parte dell’azzurra.

La reazione dell’italiana arriva immediata. Sul 30-30 piazza la smorzata vincente direttamente in risposta, sfruttando una seconda a rilento dell’avversaria, che ha un movimento del servizio molto personale, e si procura la palla del controbreak. La padrona di casa mette in rete il rovescio in uscita dal servizio e propizia il 4-4.

Sul finale del set, Tona si garantisce il tiebreak annullando una palla break, dove è raggiunta da Sakellaridi. Nel tredicesimo gioco l’azzurra è perfetta e si porta in vantaggio per 7-2, con due minibreak a fare la differenza.

Secondo set: Sakellaridi pareggia i conti

In avvio di secondo parziale il diritto di Sakellaridi fa i capricci. Tona ne approfitta per guadagnarsi due palle break. Miriana riprova a piazzare il drop shot in risposta, ma l’esecuzione è da dimenticare. Poi la greca ritrova il diritto e con un vincente rimette in parità il game. Arriva una terza occasione per l’azzurra, che Sapfo cancella con un ace.

La 23enne di Atene salva altre due occasioni di break sul 2-2, con un ace e una prima vincente, confermandosi particolarmente attenta in questo secondo set quando è sotto. Nel sesto gioco anche Tona si mette nei guai alla battuta, con una possibilità di 4-2 per Sakellaridi. La siciliana replica quanto fatto dalla rivale e si salva con il servizio.

Sul 4-3 si registra anche un problema tecnico che obbliga a una lunga sospensione del gioco su tutti i campi dell’impianto ateniese. Durante la pausa la padrona di casa si fa trattare per un problema alla gamba destra. Tuttavia, la nativa di Atene non pare avere ripercussioni sugli spostamenti, dato che grazie alla difesa si porta a due punti dal set sul 5-4.

Tona rintuzza le velleità dell’avversaria, ma anche sul 6-5 si ritrova 30-30. L’azzurra gioca senza prima dalla ripresa del gioco e, con un errore di diritto, offre un set point. Anche Sakellaridi è in vena di regali e sbaglia con il medesimo fondamentale.

Miriana non riesce ad agguantare il tiebreak e al secondo set point manca il campo con la smorzata di rovescio. È 7-5 per la greca.

Terzo set: prima vittoria sul circuito maggiore per Miriana Tona

Nel secondo gioco è subito allarme rosso per Tona, che deve fronteggiare due palle break. Benché le energie sembrino andare scemando per l’azzurra, la numero 384 WTA rialza il ritmo e salva le occasioni prima con il rovescio poi con il diritto. La siciliana arriva a cancellarne fino a sette. E nel terzo è lei a piazzare il break a 30.

Le energie sembrano essersi ricaricate per l’azzurra, che fa 4-1 con il secondo break del set. Tuttavia, Sakellaridi accorcia le distanze, strappando il servizio alla rivale, ma non riesce più a tenere il servizio e spedisce Tona 5-2. La 31enne di Taormina festeggia così la prima vittoria WTA, sigillando l’incontro 6-2.

Gli altri risultati di giornata ad Atene

Buona la prima in quel di Atene per la terza testa di serie Barbora Krejcikova, che con un doppio 6-3 elimina Viktoriya Tomova, 207 WTA, riuscendo, così, a pareggiare il computo dei testa a testa a 10 anni di distanza dall’unico precedente, in un torneo ITF. La due volte campionessa Slam ceca adesso è attesa da Carole Monnet, 205 del mondo, che supera in rimonta per 4-6 6-2 7-6(10) Rebeka Masarova, 166 WTA. Tra l’altro a causa del problema tecnico, le due sono fermate sulla situazione di punteggio di 7-7 nel tiebreak decisivo.

Alina Korneeva, numero 90 WTA, non lascia scampo ad Aoi Ito, 246 del mondo, lasciandole solamente tre giochi. 6-1 6-2 il punteggio con cui la classe 2007 russa si garantisce un posto agli ottavi di finale del WTA 250 di Atene.

La favorita numero 1 Clara Tauson avanza sconfiggendo per 7-5 6-4 Nao Hibino, 235 WTA. La giapponese aveva fermato al turno decisivo delle qualificazioni Miriana Tona, che sarà l’avversaria di secondo turno proprio della danese.