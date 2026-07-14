ATP Gstaad: Wawrinka saluta il suo pubblico, Faria lo elimina in tre set. Tsitsipas ferma Buse

Prosegue l’EFG Swiss Open Gstaad 2026, torneo 250 sulla terra che caratterizza la prima settimana post Wimbledon.

Dopo aver registrato la sconfitta di Federico Cinà, arresosi a Quentin Halys al tiebreak del terzo set con tanto di match point, i favoriti confermano i pronostici. Tutti tranne la quinta testa di serie. Ignacio Buse, infatti, saluta all’esordio con Stefanos Tsitsipas.

Stan Wawrinka saluta Gstaad per l’ultima volta.

Vediamo come sono andati i match di primo turno.

S. Tsitsipas b. [5] I. Buse 6-4 6-4

Stefanos Tsitsipas serve la vendetta. Era uno dei match di primo turno più attesi della settimana quello che vede contrapposti il greco e Ignacio Buse, quinta forza del seeding a Gstaad. Il peruviano aveva vinto l’unico precedente tra i due, sull’erba di Maiorca poche settimane fa. Sulla terra, però, il risultato cambia. L’ex numero 3 del mondo si impone con un doppio 6-4 sul classe 2005 di Lima, che proprio sul mattone tritato ha messo in mostra il suo tennis migliore, con il titolo a Amburgo.

Buse non è aiutato dal servizio, con un misero 47% di prime in campo che gli fruttano 31 punti su 42. E con la seconda sono dolori, con appena il 37% di punti portati a casa. Statistiche opposte alla battuta, invece, per Tsitsipas, che concede una sola palla break in tutto l’incontro, tra l’altro perdendo il servizio. Adesso per il numero 85 del mondo c’è la sfida a Jerome Kym.

Il match: Tsitsipas si garantisce un posto agli ottavi di Gstaad

Nel primo set non c’è pace per Buse nei propri turni di battuta. Il peruviano è sempre sollecitato da Tsitsipas, che si procura una palla break nel secondo gioco e due sul 2-1. Tuttavia, Ignacio tiene fino al 5-4 quando, da 40-15, regala un set point. Il greco non ci pensa due volte e sigilla il parziale alla prima occasione utile.

Nella seconda frazione, la quinta testa di serie trova la quadra al servizio, anche se il numero 85 ATP si guadagna una chance di break nel quarto gioco, senza capitalizzarla. Ed è proprio Stefanos il primo a cedere nel set. Sul 3-3 incappa nel primo passaggio a vuoto, che gli costa il turno di battuta. Buse, però, non sfrutta il momento a lui propizio e torna a incepparsi quando deve servire sul 4-3. Sprofondato 0-40 il numero 33 del mondo annulla due occasioni, ma alla terza si espone al riaggancio del rivale. Tsitsipas ultima la vittoria con il terzo gioco consecutivo. Sul 5-4 il peruviano salva un match point ma vanifica quattro palle del 5-5. Così al secondo match point il greco chiude l’incontro e vola al prossimo turno dell’ATP 250 di Gstaad.

J. Faria b. S. Wawrinka 6-7(8) 6-4 6-4

Stan Wawrinka, da Gstaad a Gstaad. L’ex numero 3 del mondo saluta il pubblico di casa, cedendo il passo a Jaime Faria, 92 ATP, con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-4. Lo svizzero, prossimo al ritiro, subisce la rimonta, pagando a caro prezzo le uniche due palle break concesse nell’intero match. Faria adesso battezzerà l’ingresso nella competizione di Casper Ruud.

Quella tra Wawrinka e il torneo svizzero è una lunga storia. Stan disputò la prima finale ATP proprio a Gstaad. Aveva 20 anni e contro Gaston Gaudio non poté niente. 21 anni dopo arriva l’addio definitivo alla competizione. Con qualche rimpianto, ma soprattutto con tanta emozione.

Il match: Wawrinka fa il suo saluto a Gstaad

Nel secondo gioco Wawrinka si procura le uniche due palle break del primo set, mancando, però di cinismo nel capitalizzarle. Il servizio dei due protagonisti detta il ritmo. Il massimo che riesce a concedersi il giocatore in risposta sono due quindici nel medesimo gioco. I verdetti sono demandati al tiebreak, che decreta Stan vincitore del parziale per 10 punti a 8. Lo svizzero cancella tre set point, di cui uno in risposta sul 6-4, e chiude alla seconda palla set in suo favore.

Nel secondo set si prosegue alla stregua del primo. Nessuna palla break a fare capolino e in risposta nessuno dei due si spinge neppure ai vantaggi. Almeno fino al 5-4, quando l’ex numero 3 del mondo manca una chance del 5-5 e regala un set point a Faria, che pareggia i conti alla prima occasione utile.

Nel terzo parziale il portoghese recupera subito da 0-40 e salva anche un’altra palla break nel quinto gioco. Wawrinka, invece, continua a macinare punti alla battuta, con un unico turno risolto ai vantaggi sul 3-2. Tuttavia, come nel set antecedente, Stan paga a caro prezzo il decimo gioco. Faria si procura due match point, ma gli basta il primo per vincere. Wawrinka saluta, così, per l’ultima volta il pubblico di Gstaad.

Gli altri risultati di giornata a Gstaad

Negli altri match di giornata a Gstaad, Juan Manuel Cerundolo, sesto favorito del seeding, rimonta Zdenek Kolar, 153 del mondo, e, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, si fa spazio al prossimo turno dove se la vedrà con Miomir Kecmanovic.

Yannick Hanfmann, 51 ATP, batte per la quarta volta in cinque incroci Pedro Martinez, 157 delle classifiche, e avanza. 7-6(6) 6-1 il punteggio che regala al tedesco la sfida alla terza testa di serie Valentin Vacherot, al rientro dopo l’infortunio al piede del Roland Garros.

Jerome Kym deve sudare per piegare, nel derby svizzero, la resistenza del qualificato Dylan Dietrich, 618 ATP. Il numero 153 del mondo viene a capo del match dopo 2 ore e 32 minuti, imponendosi per 7-6(3) 2-6 7-6(5). Adesso per la wild card di casa c’è Stefanos Tsitsipas.

Vittoria in rimonta per Alexander Shevchenko, 100 del ranking, che supera per 3-6 6-3 6-4 un sempre più in crisi Alexandre Muller, sprofondato alla posizione numero 132. Al prossimo turno il kazako incrocerà la racchetta con Dominic Stricker.