WTA Iasi: Badosa elimina Kalinina. Bene Oliynykova e Putintseva, fuori Ruse

Sulla terra dell’UniCredit Iasi Open, torneo WTA 250, i match di primo turno regalano le prime sorprese, con l’eliminazione di due teste di serie.

Anhelina Kalinina non può niente contro Paula Badosa, mentre Gabriela Ruse, una delle beniamine di casa, saluta contro Kaitlin Quevedo.

Ecco i risultati di giornata.

P. Badosa b. [4] A. Kalinina 6-3 6-1

Continua il periodo proficuo per Paula Badosa sulla terra europea. Dopo il Nordea Open, WTA 125 di Bastad, la spagnola elimina la quarta testa di serie di Iasi Anhelina Kalinina e avanza.

6-3 6-1 il punteggio in favore di Badosa, che prova a ricostruirsi una classifica che attualmente la vede stazionare alla posizione numero 115 del ranking.

In un primo set caratterizzato da ben cinque break, l’iberica cancella due occasioni a Kalinina in avvio, prima di stapparle il servizio e fare 2-0. Poi restituisce il favore, ma l’ucraina di tenere la battuta non ne vuole sapere e sprofonda 3-1.

Paula mantiene il vantaggio fino al 4-2, quando la numero 59 WTA rimette on serve il parziale. Tuttavia, quando Anhelina è chiamata a riacciuffare la rivale nel punteggio, subisce l’ennesimo break e spedisce Badosa a servire per sigillare il set. È 6-3.

Nella seconda frazione la 28enne nata a New York mette in scena un assolo. Il break messo a referto in avvio le spiana la strada. Sul 2-1 cancella un’opportunità di controbreak a Kalinina, che accusa il colpo e cede quattro giochi consecutivi fino al 6-1 finale.

Al prossimo turno per Badosa c’è Alevtina Ibragimova, vittoriosa su Dominika Salkova per 6-2 7-5.

Gli altri risultati di giornata a Iasi

Panna Udvardy, quinta testa di serie, non stecca all’esordio, anche se, contro la qualificata Leyre Romero Gormaz, la vittoria deve sudarsela. Non a caso la spagnola l’aveva battuta al Challenger di Antalya qualche mese fa. Stavolta, però, l’ungherese riesce a trovare il bandolo della matassa. 6-3 4-6 6-3 è il punteggio che regala alla numero 71 del mondo il secondo turno con Katarzyna Kawa, vittoriosa per 6-1 6-4 su Simona Waltert.

Servono due tiebreak, 7-6(1) 7-6(5), invece, a Oleksandra Oliynykova, 52 WTA e terza forza in gara, per avere ragione della lucky loser Ipek Oz, 424 delle classifiche. Ora l’ucraina se la vedrà con Elena Pridankina, qualificata 201 del mondo che supera la wild card Miriam Bianca Bulgaru per 7-5 6-1.

Non delude neppure la nona favorita del seeding Yulia Putintseva, che elimina Claire Liu, proveniente dalle qualificazioni, con il risultato di 7-5 6-2.

Mayar Sherif lascia solamente due giochi a Dalma Galfi, sconfitta nettamente per 6-2 6-0. L’egiziana sfiderà Kaitlin Quevedo, protagonista di una delle sorprese di giornata, ovvero la caduta della sesta testa di serie. La spagnola si impone con il punteggio di 6-1 6-3 su Gabriela Ruse.

Elina Avanesyan regola per 6-2 6-4 Moyuka Uchijima e si garantisce un posto agli ottavi la seconda testa di serie Petra Marcinko.

Infine, Tamara Zidansek batte in rimonta, per 5-7 6-2 6-3 Emiliana Arango e se la vedrà con Anna Bondar per il passaggio ai quarti di finale.

Elsa Jacquemot, ottava del seeding, si garantisce il derby francese con Clara Burel agli ottavi, imponendosi sulla qualificata Ilinca Dalina Amariei, numero 586 del mondo, per 6-4 7-6(5).