ATP Bastad: Travaglia si ferma ai quarti, Vallejo vince in due set

A. D. Vallejo b. S. Travaglia 7-6(5) 6-2

Si ferma nei quarti di finale la corsa di Stefano Travaglia al Nordea Open di Bastad. Sulla terra rossa svedese il 34enne marchigiano, numero 150 del ranking, è stato sconfitto dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, n.71 ATP, con il punteggio di 7-6(5) 6-2, dopo un’ora e 45 minuti di gioco. Travaglia ha giocato alla pari per tutto il primo set, prima di pagare il tie-break perso e un evidente calo di energie nella seconda frazione.

Primo set: Vallejo la spunta al tie-break

Travaglia comincia con la stessa sicurezza mostrata nei primi due turni, sostenuto da un servizio efficace e da un rovescio lungolinea capace di fare male. È proprio l’azzurro a procurarsi la prima opportunità di break nel terzo game, senza però riuscire a concretizzarla. Vallejo resiste, cresce con il passare dei minuti e nell’ottavo gioco strappa la battuta all’azzurro per salire sul 5-3.

La reazione del marchigiano è immediata. Travaglia recupera il break alla seconda occasione e, grazie alla combinazione servizio-dritto, riporta il set in equilibrio. Nel dodicesimo game cancella anche un set point con uno splendido rovescio lungolinea, guadagnandosi il tie-break.

Anche il gioco decisivo resta sul filo dell’equilibrio. Vallejo prova a scappare sul 5-3, ma Travaglia recupera il mini-break e lo raggiunge sul 5-5. Gli ultimi due punti sono però del paraguaiano, che chiude 7-5 e si prende un primo set durato oltre un’ora.

Secondo set: Travaglia cala, il paraguaiano scappa

Il contraccolpo si fa sentire in apertura di secondo parziale, quando Travaglia perde immediatamente il servizio. L’azzurro trova ancora una volta la forza per reagire, recuperando il break alla terza opportunità con il colpo migliore della sua giornata, il rovescio lungolinea.

L’equilibrio dura fino al 2-2. Nel quinto gioco Vallejo alza ritmo e profondità, togliendo nuovamente la battuta al marchigiano. Questa volta il 22enne di Asunción consolida il vantaggio, annullando anche una possibilità di contro-break. Travaglia comincia a mostrare un evidente calo fisico, mentre il paraguaiano continua a spingere senza concedere più nulla. Un errore nello smash costa all’azzurro un altro break e Vallejo chiude poco dopo con un ace, completando una serie di cinque game consecutivi.

La sconfitta non cancella però il valore del torneo disputato da Travaglia. Dopo aver superato il qualificato ceco Martin Krumich, tornando a vincere sulla terra battuta nel circuito maggiore dopo cinque anni, il marchigiano aveva eliminato il numero 48 ATP e quarta testa di serie Mariano Navone. Quello di Bastad è stato il suo sesto quarto di finale ATP, il primo da Pune 2022: un risultato che può restituirgli fiducia e la consapevolezza di poter essere ancora competitivo nel circuito maggiore.