Sinner, dal secondo titolo a Wimbledon alla spesa all’MD: Jannik fotografato a Palau

La Sardegna è una delle mete più ambite, per il relax, da parte di sportivi e ‘VIP’. Jannik Sinner non vuole essere da meno e ha scelto Palau, comune della Gallura, per staccare la spina dal tennis dopo il titolo a Wimbledon 2026 (seconda affermazione ai Championships). Negli ultimi tempi il n. 1 del mondo ha attirato su di sé le attenzioni anche dei ‘paparazzi’, come testimonia lo scatto rubato in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic su una barca. Un destino che, prima o poi, tocca a chiunque sia così esposto mediaticamente, anche se – come nel caso dell’altoatesino – non sei propriamente la persona più espansiva del mondo in fatto di vita privata.

Ebbene, nelle ultime ore è emerso un altro scatto che mette in mostra tutta la semplicità di Jannik Sinner. Come riportato dal quotidiano ‘La Nuova Sardegna‘, il 24enne altoatesino è stato fotografato al punto vendita MD di Palau, davanti al banco dei formaggi valutando con attenzione il prodotto da comprare, con un cappellino bianco in testa e gli occhiali da sole (forse nel tentativo di passare inosservato). Esattamente come un qualsiasi turista, a confermare la semplicità del personaggio nella vita privata. Per l’azzurro si tratta della seconda apparizione nel giro di pochi mesi nell’isola, dopo il periodo tra Porto Rafael e La Maddalena per ricaricare le batterie post Roland Garros 2026. Non solo, perché circolano voci in merito al possibile acquisto di una villa in quella zona da parte del n. 1.